Биткоин протестировал цену в $35 тыс.: сможет ли теперь взять планку в $38 тыс. и выше

За прошедший месяц котировки биткоина прибавили 25%, поднявшись до самой высокой отметки с мая 2022 года. Причиной этому стали слухи о новом ETF. Будет ли рост устойчивым или это только краткосрочное ралли перед падением, проанализировал Investing. «Минфин» публикует перевод статьи.

Криптовалютный рынок известен своей повышенной волатильностью. Чтобы вызвать на нем волнения, иногда достаточно одного катализатора. На этот раз таковым стала открывающаяся возможность создания первого спотового ETF для биткоина.

Хотя важно отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет, оптимизм рынка растет в связи с предстоящим появлением таких фондов, которые потенциально могут спровоцировать новый бычий рост.

Кроме того, предстоящее сокращение биткоинов вдвое, запланированное на середину апреля, исторически склоняет чашу весов в пользу быков. Следующие недели могут стать решающими в этой истории, поскольку фактический запуск ETF может быть осуществлен позднее в этом году.

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Споры вокруг BlackRock ETF

Основанием для такого всплеска рыночного оптимизма является листинг BlackRock (NYSE:BLK). Однако этот листинг был быстро удален, что привело к замедлению роста.

Все признаки указывают на то, что BlackRock вместе с другими крупными игроками рынка, такими как Fidelity и Invesco, в конечном итоге присоединятся к ETF-гонке. Однако, если официальный запуск будет отложен, мы можем стать свидетелями столь же быстрой коррекции цены.

В этом случае окончательное решение остается за Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая имеет право выдавать разрешения на создание конкретных фондов.

Примечательно, что Пол Гревал, директор по правовым вопросам Coinbase (NASDAQ:COIN), подчеркивает, что SEC, скорее всего, поддастся растущему давлению и даст зеленый свет этому продукту.

Масла в огонь подливает недавнее решение суда США, обязывающее комиссию пересмотреть заявление компании Grayscale, которая намерена запустить собственный биткоин-ETF-фонд.

Параллели с первым золотым ETF

Нынешний энтузиазм среди покупателей, несомненно, вызван сравнениями с событиями почти двадцатилетней давности, когда в 2004 году был запущен первый в мире золотой ETF (NYSE:GLD) .

В историческом контексте цена на золото выросла до многолетнего бычьего рынка, в конечном итоге завершив ралли значительной коррекцией, когда цена ушла чуть выше $1800 за унцию.

Естественно, важно признать, что эта аналогия весьма условна. На оценку различных инвестиционных активов влияет множество различных факторов. Тем не менее, не исключено, что совокупное влияние притока спотовых ETF на биткоин и предстоящего события, которое произойдет в следующем году, будет достаточно убедительным, чтобы подтолкнуть биткоин к новым историческим максимумам в 2024 году.

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Цель — $38 тыс., но это не предел

В результате восходящего импульса стороне спроса удалось пробить сильную область сопротивления, расположенную в ценовом районе $33 тысяч за биткоин.

Несмотря на замедление на данный момент, признаков готовности продавцов к коррекции, которая состоится только при выходе ниже упомянутой области в $33 тыс., нет.

Следующей целью быков является локальная зона предложения, расположенная в районе $38 тыс., откуда и вышло очень сильное снижение в начале мая 2022 года.

Если восходящий импульс сохранится и покупатели возьмут вышеупомянутую зону предложения, то откроется путь для пробития следующего уровня в $48 тыс.