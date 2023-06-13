Крестовый поход США против крипторынка: почему биткоин выиграет

Крипторынок находится в шаге от глобальной катастрофы. Американский регулятор SEC пошел в наступление на две крупнейшие криптобиржи мира, а заодно — практически на все альткоины. При этом биткоин остается островком стабильности. О причинах крестового похода американских властей против криптомира и его последствиях для виртуальных валют расскажет «Минфин».

SEC против бирж: чего хочет регулятор

На прошлой неделе американская комиссия по ценным бумагам SEC обратилась в суд из-за нарушений со стороны двух криптовалютных бирж, которые входят в список крупнейших в мире: Coinbase и Binance.

Список претензий к Binance значительно длиннее и, в значительной степени, напоминает тот, который SEC выдвигал к обанкротившемуся FTX. Регулятор убежден, что биржа противоправно распоряжалась денежными средствами своих клиентов. В частности, по желанию смешивала или перенаправляла активы клиентов в компанию Sigma Chain, которой владел основатель биржи Чанпен Чжао. Эта структура, якобы, проводила манипулятивные соглашения, чтобы искусственно завысить объемы торгов на бирже.

Кроме того, обе биржи обвиняются в торговле ценными бумагами без соответствующих разрешительных документов от SEC, что является нарушением федерального законодательства.

Если обвинения в адрес Binance в ненадлежащем использовании денег клиентов касаются исключительно этой биржи, то со вторым пакетом обвинений все гораздо сложнее. Дело в том, что обе биржи никогда не торговали ценными бумагами в привычном понимании этого слова, однако, SEC настаивает на том, что целый ряд представленных на площадках альткоинов — на самом деле, ценные бумаги. Хотя и не зарегистрированы должным образом.

Какие токены приравняли к ценным бумагам

В пресс-релизах SEC отсутствует список альткоинов, которые, по мнению регулятора, можно считать ценными бумагами. В то же время, эти списки опубликовали американские медиа.

В иске к Binance говорится о следующих монетах:

BNB (№ 4 по объему капитализации среди всех криптовалют)

Cardano ADA (№ 7)

Solana SOL (№ 9)

Polygon MATIC (№ 10)

Binance USD BUSD (№ 14)

Cosmos ATOM (№ 20)

Filecoin FIL (№ 32)

The Sandbox SAND (№ 47)

Decentraland MANA (№ 55)

Axie Infinity AXS (№ 59)

COTI (№ 306)

Часть этих токенов упоминается и в иске к Coinbase, а также несколько монет, которые присутствуют только в нем:

Internet Computer ICP (№ 31)

Near Protocol NEAR (№ 39)

Chiliz CHZ (№ 67)

Nexo (№ 96)

Voyager Token VGX (№ 445)

Общая капитализация всех криптовалют, приравненных к акциям, составляет около $80 млрд.

На чем строится позиция SEC

В SEC прямо говорят о том, что перечень таких токенов «не ограничивается» названными. А глава регулятора Гэри Генслер еще зимой утверждал, что ценными бумагами являются «все, кроме биткоина».

На данный момент эксперты крипторынка не могут объяснить, почему SEC обратила внимание именно на эти монеты и чем они принципиально отличаются от других сотен токенов, представленных на ключевых платформах.

Одна из проблем состоит в том, что законодательство четко не объясняет, что такое ценные бумаги. Эксперты предполагают, что в своей атаке SEC использует так называемый тест Хауи, основанный на деле Верховного суда 1946 года. Дело касалось апельсиновых садов во Флориде, проданных компанией WJ Howey Co. и сданных в аренду компании. Тогда Верховный суд назвал соглашения обратной аренды инвестиционными контрактами, которые должны быть зарегистрированными в SEC.

Тест Хауи состоит из 4 пунктов, которые и помогают определить, принадлежит ли тот или иной актив к ценным бумагам.

Инвестор вкладывает во что-то деньги. Он ожидает получить прибыль, которую принесет ему инвестиция. Он инвестирует в чужое дело, то есть не покупает что-либо полностью. Прибыль обеспечит кто-то другой — например, основной собственник дела.

Кроме теста Хауи, SEC опирается на законодательство из 30-х годов прошлого века. Криптовалюта, разумеется, там не упоминается.

Именно на нечеткость законодательства и обращает внимание криптосообщество, настаивая на необоснованности позиции регулятора. К тому же, SEC и Комиссия по торговле товарными фьючерсами до сих пор не договорились, кто из них должен регулировать криптовалютный рынок. Комиссия стоит на том, что токены — это товары, а не ценные бумаги. Исходя из этого понимания, претензии SEC безосновательны.

Как отмечает генеральный директор Coinbase Global Брайан Армстронг, он около 30 раз встречался с руководителями SEC, чтобы понять суть их претензий и как их решить, однако, прием был холодным. В частности, когда он прямо спросил SEC, как Coinbase должен отвечать нормативным требованиям, ему сказали, что агентство не будет давать юридические советы и лучше бирже пообщаться с собственными юристами.

Почему требование SEC — смерть для альткоинов

Интересно, что еще в 2017 году экс-глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон предупредил криптовалютные биржи о том, что многие из активов, которыми они торгуют, могут квалифицировать, как ценные бумаги. Соответственно, их нужно зарегистрировать соответствующим образом.

Так почему же токены, которые попали еще тогда под прицел, этого не сделали, чтобы обезопасить себя в будущем?

Ценные бумаги должны быть зарегистрированы и отвечать требованиям по раскрытию информации и отчетности, включая предоставление инвесторам информации о рисках ценной бумаги, финансовом состоянии и конфликтах интересов. Ценные бумаги также должны быть предложены и проданы через зарегистрированных брокер-дилеров или зарегистрированные предложения, широко известные как IPO.

Иными словами, если вы предлагаете продукт широкой аудитории, среди которой могут быть граждане США, вы должны регистрировать ваше предложение по аналогии с IPO. А это значит, во-первых, подготовку огромного количества документов, найм юристов, бухгалтеров, аудиторов, инвестиционных банкиров, что очень дорого. Цены на запуск успешных IPO достигают десятков миллионов долларов. Во-вторых, подготовка к IPO накладывает существенные ограничения на деятельность.

Поэтому, IPO подходит только единичным токенам, действительно похожим на акции (security tokens). А вот для большинства проектов такое требование просто смертельно.

О чем молчит SEC

Криптосообщество сейчас активно обсуждает, по крайней мере, две странности в решениях SEC.

Первая. Многие криптовалюты, ранее отмеченные Комиссией, как незарегистрированные ценные бумаги, в том числе ADA, SOL и MATIC, остаются доступными для американских фондовых брокеров, таких как Robinhood. Он известен тем, что предлагает одно из самых удобных приложений для розничной торговли акциями.

Сейчас он предоставляет доступ к покупке 18 криптовалют, в том числе и гражданами США. Три из них, ADA, SOL и MATIC, судя по искам SEC к Coinbase и Binance, являются незарегистрированными ценными бумагами. Почему же в таком случае регулятор предъявляет претензии исключительно к биржам, оставляя за скобками биржевых брокеров?

На днях Robinhood объявил, что исключит из списка предложенных в своем приложении три спорных токена. Но это будет его собственное решение, а не требование Комиссии. Вопрос об избирательности SEC в регулировании оборота ценных бумаг на разных типах торговых платформ остается открытым.

Вторая. SEC не отметил, как ценную бумагу, ни один актив Proof-of-Work (PoW). Это механизм консенсуса, применяемый в майнинге криптовалюты и требующий от майнеров решения сложных математических задач для проверки и записи транзакций в блокчейн. Каждый блок транзакций содержит уникальную задачу, и тот майнер, который решит ее первым, получает возможность добавить блок в общую цепочку и получить вознаграждение в виде новых монет. Например, на этом механизме построена добыча биткоина, Dogecoin, Monero, Litecoin и Ethereum.

«Я думаю, что монет PoW в значительной степени избегают, потому что нет центрального эмитента», — считает управляющий директор Swan Bitcoin Стивен Лубка. Он объяснил, что, в целом, PoW — это открытый механизм, в котором отсутствует центральный эмитент, в отличие от монет PoS". Proof-of-Stake (PoS) — метод защиты в криптовалютах. Дословно переводится как «доказательство владения». Он означает: блок создаст ту учетную запись, у которой будет больший баланс. То есть чем больше монет на счету, тем больше шансов создать новый блок. Алгоритм, по которому создается блок, зависит от мощности компьютера.

Согласно иску против Coinbase, SEC считает ценными бумагами, в частности, Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL) и Sandbox (SAND). Это все монеты Proof-of-Stake.

Барри Силберт, основатель и генеральный директор Digital Currency Group, которая также находится в эпицентре судебных процессов, написал в Твиттере: «Я считаю, что ни в одном из судебных процессов нет токенов Proof of Work. Причины, по которым эти типы токенов остаются вдали от выяснения отношений между биржами и регулятором, остаются неизвестными».

Что ожидает крипторынок

После оглашения обвинений SEC значительное количество клиентов поспешили забрать свои средства с бирж. По оценкам аналитических платформ Nansen и Glassnode, чистый отток средств из Coinbase, Binance и BinanceUS за первые 4 дня после объявления позиции регулятора достиг $4 млрд. Вывод активов происходит преимущественно в биткоинах.

На этом фоне Binance US попросило всех владельцев фиатных средств на бирже забрать их. В компании не исключают, что уже 14 июня SEC через суд попытается заморозить счета. Правда, глобальной компании Binance, которая работает и в Украине, это не грозит, речь идет именно об американском филиале.

Акции Coinbase, которая торгуется на фондовом рынке, довольно ожидаемо пошли вниз. С момента оглашения позиции SEC они уже потеряли 12% стоимости. Вместе с тем, руководство компании пытается сохранять спокойствие. «Сейчас все, как обычно. Это будет решено», — уверяет генеральный директор Coinbase.

Представители других криптобирж, которые работают в США, сейчас внимательно наблюдают за ситуацией, ведь они также предлагали клиентам купить токены, которые регулятор называет ценными бумагами. Не исключено, что они будут следующими в очереди на атаку со стороны SEC.

На данный момент о прекращении работы с институциональными инвесторами в США заявила сингапурская биржа Crypto.com. Свое решение она объясняет снижением спроса от клиентов на фоне «строгого регуляторного контроля». В то же время, сама биржа в США продолжает работать без изменений и обслуживает розничных клиентов.

Тяжелых времен можно ожидать для токенов, которые SEC назвала ценными бумагами. С момента этого объявления BNB уже потерял 25% стоимости, Cardano — 25,6%, Solana — 29%, Polygon — 28%.

Торговые площадки уже начали исключать эти монеты из списка доступных для торговли.

Самая же большая опасность возникает из-за того, что никто не понимает мотивацию SEC. Неизвестно, это один из шагов органа, чтобы закрепить за собой регулирование крипторынка, или он планирует полностью очистить его.

Заявления Генслера звучат достаточно агрессивно. По его словам, миру не нужны криптовалюты. «Нам не нужно больше цифровых валют. Они у нас есть и называются доллар США, евро и иена. Они сейчас все цифровые», — заявил глава регулятора.

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«Я не думаю, что SEC с его нынешним руководством волнует, выиграют они или проиграют в судах. Я думаю, что они ведут скоординированную кампанию, направленную на фактическое уничтожение криптоэкономики в Соединенных Штатах», — предостерегает главный юридический директор Ripple Стюарт Олдероти.

Решить проблему мог бы законодатель. В США уже готовы несколько законопроектов, направленных на регулирование крипторынка. В нынешних условиях к ним приковано повышенное внимание, но никто не верит, что новое регулирование может быть принято в ближайшие месяцы. Поэтому судьбу токенов будут решать в суде.

Что ждет биткоин

На фоне активности SEC вниз пошла цена практически всех криптовалют. В то же время, биткоин по уже упомянутым причинам остается островком стабильности. За неделю он потерял всего около 3,5%.

Значительную роль в этом сыграло то, что регулятор прямо называет его единственной криптовалютой, которая не является ценной бумагой. Защитники биткоина объясняют, что он не пройдет тест Хауи. Мол, биткоин не был создан предпринимателями, которые стремятся получить прибыль через предварительно зарегистрированные частные продажи большим институциональным инвесторам, как это делают другие цифровые монеты. При этом, его создал анонимный разработчик программного обеспечения Сатоши Накамото, как концепцию с открытым кодом.

«Я абсолютно уверен, что биткоин останется товаром и не будет называться ценной бумагой», — заявил соисполнительный директор адвокатской группы Bitcoin Policy Institute Грант Маккарти.

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В этих условиях многие инвесторы, которые держали активы в альткоинах, спешат перейти в биткоин. Хотя никто не может гарантировать, что этого импульса хватит, чтобы удержать цену самой популярной криптовалюты. Новое дыхание криптозимы может заморозить все активы.