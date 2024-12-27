Почему банки блокируют карты военным и не отдают заработанное на вложениях в ОВГЗ

В ноябре читатели «Минфина» оставили 475 отзывов на работу банков, из которых 279 было зачислено и отправлено на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков .

Что изменилось за месяц

Небольшие изменения произошли в первой 20-е. Банк Кредит Днепр и Райффайзен поменялись местами: последний поднялся на 20-е место. Также местами поменялись Универсал Банк и Правэкс, поднявшийся на 11-е место. Сразились между собой и необанки: O.Bank и izibank. Первый поднялся сразу на 2 позиции, заняв 6 место, а второй оказался на 8 строчке.

Больше всего зачисленных отзывов на этот раз пришлось на Приватбанк (54), причем и проблемных тоже (30). Наиболее активно улаживал жалобы клиентов в ноябре А-Банк (36 решенных проблем), monobank решил 17 проблем, а ПУМБ — 9. С сентября проблемных отзывов уменьшалось, но в ноябре наметились изменения: читатели «Минфина» оставили чуть больше жалоб, чем в октябре (133 против 128), а банки уладили проблем еще меньше, чем в прошлый раз (81 против 110).

У 13 банков средние оценки за месяц не изменились, 6 показали понижение, 7 наоборот — улучшили свое восприятие среди читателей «Минфина». Больше всего (по 0,02 п.) набрали банки Правэкс, Юнекс и А-Банк. Впрочем, пятерка лидеров осталась неизменной. В ноябре впереди Прокредитбанк (3,61), Альянс Банк (3,32), А-Банк (3,1), monobank (2.85) и Юнекс Банк (2,71). По общему рейтингу почти все учреждения в ноябре теряли баллы, кроме А-Банка и Глобуса, показатели которых не изменились.

Почему Приват разорвал деловые отношения за возврат долга

Наш читатель ArtNik пишет, что получил деньги за продажу квартиры. Банк, по его словам, долго проводил проверку происхождения средств. «Приватбанк сообщил мне, что эти средства прошли НАИВЫСШУЮ проверку и к ним на будущее не будет НИ У КОГО вопросов о происхождении и чистоте», — рассказывает ArtNik.

После этого, по его словам, он решил вернуть долг знакомой, направил ей средства на два счета и сразу получил блок.

«Придя в отделение и пообщавшись с менеджером с целью перевода средств со счета ПриватБанка на другой счет в другом банке, я узнал, что деловые отношения банк разорвал со мной из-за дропа. До этого дня я не знал что это, но пришлось выучить. …Чтобы это был дроп для этого необходимо наличие ДВУХ обязательных факторов — МОШЕННИЧЕСКИМ способом полученные средства и КАРТОЧКА (не счет) лица, выводящего средства. В моем случае это не могло быть никаким дропом», — считает ArtNik.

На его вопрос сможет ли он возобновить отношения с банком, финучреждение ответило отрицательно. В комментариях к посту банк ответил стандартно, сообщив, что действует в рамках законодательства, и объяснил, как клиенту забрать средства со счета.

Рассказов, когда клиенты банков подпадают под финмониторинг формально в соответствии с действующим законодательством, на форуме «Минфина» множество. Но этот случай интересен тем, что ArtNik был клиентом банка 10 лет, так что банк знал его, провел сделку по продаже жилья. Банк мог спросить клиента о документах, подтверждающих факт возврата долга, но, судя по отзыву клиента, не стал этого делать.

Что по этому поводу говорят юристы

Адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Юлия Панасюк объясняет ситуацию следующим образом.

Украинское законодательство, по ее словам, имеет четкое определение термина «отмывание средств». Объяснение того, что это значит, можно найти в ст. 1 Закона «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Отмывание средств — это действия, направленные на придание виду законности доходам, полученным преступным путем.

Банк мог разорвать отношения в соответствии со ст. 10 упоминаемого закона. Если банк, говорит она, обнаруживает кажущиеся подозрительными операции, он вправе отказать в проведении транзакций или прекратить обслуживание без затребования документов.

Сумма переводов могла быть существенной, следовательно, финучреждение могло это расценить, например, как «зарплату в конверте», которую клиент перечислил незаконно.

«Банк мог трактовать регулярные значительные переводы без подтверждения цели как подозрительные, согласно ст. 8 закона о финмониторинге. В этом случае операция могла быть квалифицирована как имеющая признаки отмывания средств (ст. 6 того же закона)», — говорит Юлия Панасюк.

Причем проблемы у клиента, скорее всего, могли бы возникнуть даже если бы он попытался вернуть долг, сняв наличные. «Снятие наличных могло бы вызвать меньше вопросов, но большие суммы также подпадают под финансовый мониторинг (п. 8 ст. 20 Закона о финмониторинге)», — объясняет юрист.

Во избежание рисков она рекомендует использовать прозрачные переводы с четким назначением платежа и сопроводительными документами.

«Клиент должен был оформить документальное подтверждение цели перевода: договор займа, копии документов о получении средств, заявление о целевом использовании. Перевод с указанием назначения платежа как „возврат займа по договору от [дата]“ уменьшил бы риск подозрений», — добавляет она.

Банковская бюрократия добралась до военных

О еще одном случае блокировки рассказал Влад Бурнашов. «Мониторинг банка расторг договор и заблокировал карту. За то, что военному приходит зп. Не сообщили, не попросили справки о доходах», — утверждает он.

Еще два отзыва от военных было о том, что им проблематично подтвердить статус военнослужащего в банках из-за бюрократических требований. В частности, roman9891 столкнулся с этим в Идея Банке.

«Предоставленного банку военного билета и справки «о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины», по мнению банка недостаточно для подтверждения статуса военнослужащего.

Поэтому по мнению банка военнослужащий обязан также предоставить дополнительно выписку из приказа о принятии должности и форму 5 (которые дублируют информацию указанную в уже предоставленных документах). Причем все эти документы должны быть не старше 3 месяцев. Также хочу отметить, что военнослужащие, проходя службу, не всегда имеют возможность заниматься бумагами, вместо выполнения боевых задач", — пишет он.

Другой читатель — Kalgonie — из-за перечня документов не смог получить кредитные каникулы в Приватбанке.

«Услышал отказ по причине того, что я контрактник, а не мобилизованный и у меня нет убд. Убд у меня нет потому, что я служу еще только 3 месяца (2 из которых учебный центр)», — жалуется он.

Скорее всего, считает адвокат, согласившийся прокомментировать Минфину кейс с Идея Банком на условиях анонимности, читатель подал не все документы. По его словам, все банки руководствуются стандартным перечнем условий касательно документов, которые необходимо предоставить для получения «кредитных каникул». Однако документов никогда не бывает слишком много, говорит юрист и советует не пренебрегать любыми документами, которые будут способствовать более быстрому решению банка.

Он объясняет, что финансовые учреждения часто используют общий термин «военнослужащий», тогда как льготы для «контрактников» и «мобилизованных» отличаются. Военнослужащие по контракту действительно не упоминаются в профильном законодательстве как имеющие право на льготы по кредитной задолженности. Вместо этого, «мобилизованные» ограничены по льготам по программе єОселя. О таких несовпадениях и нарушениях прав военных ранее писал также и омбудсмен.

В случае с Владом Бурнашовым, юрист, как и Юлия Панасюк говорит, что банк имеет право разорвать отношения, если операции кажутся ему подозрительными. При этом банк может и не запросить документы, говорит он. «В интересах клиента связаться с банком самостоятельно и спросить, какие подтверждающие документы необходимо предоставить. Если банк не дает ответ, то необходимо обратиться в НБУ — он будет рассматривать обращение в срок до 30 дней», — говорит юрист.

Как купить ОВГЗ и не получить доход

Снижение доходности депозитных вкладов побуждает многих инвесторов вкладываться в ОВГЗ. Но и здесь могут быть определенные сюрпризы, связанные с финмониторингом. К примеру, как в случае с читателем под ником Sm65.

Он посетовал, что не смог получить средства от погашения ОВГЗ: monobank запросил подтверждающие документы.

«Требуют то одни, то другие доки. Объясняю что много лет (с 2018 года покупал и реинвестировал даже в условиях войны), такое ощущение что понятия кумулятивный доход не понимают. Требуют форму 5ок. Эту форму должно было требовать государство и банк, когда я покупал ОВГЗ, а не делать ловушку, когда государство возвращает», — пишет он.

Отзывы о проблемах с финмоном при покупке ОВГЗ или получение дохода от них также не впервые раздаются на форуме «Минфина». Юристы объясняли, что подход финмона банков к таким операциям такой же, как и к другим: клиент должен предоставить подтверждение доходов, и банк имеет право запросить дополнительные документы.

Причинами таких запросов от банка могли быть следующие:

покупка ОВГЗ была нетипичной операцией для этого клиента

Операция могла превысить ожидаемый предел расходных операций, указанный клиентом в анкете при открытии счета,

Операция могла превышать размер дохода, который клиент указал, возможно, много лет назад.

«Например, если клиент 10 лет назад указал размер состояния Х, и через 10 лет, при отсутствии других официальных источников дохода (или подтверждающих их документов), потратил сумму, превышающую размер состояния по состоянию на 10 лет назад, на облигации, у банка закономерно возникает вопрос о том, за счет каких средств клиент жил 10 лет, и такой клиент становится подозрительным», — объясняла нам ранее партнер ECOVIS Bondar & Bondar Law Bureau Александра Никитина и этот комментарий до сих пор остается актуальным.

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Почему ПУМБ заблокировал платеж за банки

Ситуация с отказом ArtNik в обслуживании произошла в середине ноября, а уже через месяц несколько банков подписали меморандум об уменьшении лимитов на переводы. Также НБУ анонсировал обсуждение создания реестра дропов.

С одной стороны, это будет способствовать прекращению незаконных платежей, когда заблокированный в одном банке дропер мог открыть счет в другом и продолжать свою деятельность. С другой, в широкой трактовке отмывание средств это не только о государствах или наркокартелях. Это любая незаконная деятельность, благодаря которой клиент банка получает доход. Причем сознательно или несознательно. Следовательно, украинцам придется начать пересматривать некоторые свои финансовые привычки.

Например, как в случае с другой нашей читательницей AntoninaA, рассказавшей следующую историю. Больница, где работает AntoninaA, продает стеклянные банки, принимает за них платежи на счет.

«Бухгалтерия выписывает накладную, указывает в ней фамилию покупателя, эту фамилию нужно указать в назначении платежа. Иногда у людей нет возможности обналичить деньги, поэтому они отдают наличные, а за них платеж перечисляет кто-то из работников больницы, указывая фамилию покупателя из накладной. Пару раз я делала такие платежи с зарплатной карты ПриватБанка и все было хорошо», — рассказывает читательница.

Но в последний раз она таким образом оплатила картой ПУМБ 360 грн и банк ограничил ей счет. «Я была лояльным клиентом банка ПУМБ несколько лет, все было хорошо, и здесь такое», — обижается AntoninaA.

Банк запросил ИНН и дату рождения участника операции по электронной почте банка. Но поскольку читательница не знала, за кого платила, то это превратилось в проблему. В конце концов ситуация решилась в пользу читательницы, которая «нашла женщину, взяла у нее код, прислала банку». Если бы не это, возможно, ее счет был бы до сих пор заблокирован.

Напомним, рейтинг составляется на базе отзывов читателей «Минфина», которые портал собирает с 2010 года. Согласно действующей методике оценки банков — участников Народного рейтинга, если жалобщик в течение 30 дней не прокомментирует ситуацию, его проблема будет считаться решенной.

Такой подход применен, чтобы жалобы не накапливались, а рейтинг отражал реальный уровень лояльности банков к своим клиентам. При этом пользователь, в случае отсутствия реакции банка на его жалобу, может нажать кнопку «проблема не решена» — и 30-дневный срок будет отсчитываться снова.

Также каждый читатель «Минфина» может оценить работу банка, рассказать о своей проблеме и оставить заявку на ее решение на сайте. Каждый месяц редакция выбирает самый лучший отзыв и награждает автора.