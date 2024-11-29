Народный рейтинг банков октября: банковский финмон взялся за ФОПов

В октябре читатели «Минфина» оставили 519 отзывов на работу банков, из которых 263 были засчитаны и отправлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели, и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков .

Что изменилось за месяц

Больше всего засчитанных отзывов пришлось на А-Банк (58), Приватбанк (53), monobank (52), ПУМБ (22) и Райффайзен Банк (11). Проблемных отзывов в прошлом месяце читатели «Минфина» оставили меньше, чем в сентябре (128 против 139), а банки уладили больше жалоб, чем месяцем ранее: 110 против 96. Среди этих пяти банков самая большая доля проблемных отзывов у ПУМБ (77,27) %), 63,64% — у Райффайзен Банка, 62,07% — у А-Банка, 60,38 — у Приватбанка, 40,38% — у monobank.

В октябре снова произошли изменения в первой десятке лидеров. izibank потеснил банк Альянс: он поднялся на 6 строчку, а Альянс Банк переместился на 7. Изменения происходили и во второй десятке. Сразу на 2 места вверх прыгнул Универсал Банк и закрепился на 11 пощиции. ПУМБ поднялся с 14 на 13 место, а банк Пивденный — с 16 на 15. При этом Укргазбанк с 11 места в сентябре опустился на 14 в октябре, а Таскомбанк — с 15 на 16.

Лидерами, по средним оценкам в октябре, стали Прокредитбанк (3,61), Альянс Банк (3,33), А-Банк (3,08), monobank (2,84) и Юнекс Банк (2,69). Показатели Альянса и mono за месяц не изменились, А-Банк вырос на 0,02 п., Прокредит и Юнекс потеряли 0,01 и 0,05 п. соответственно. Среди остальных банков на 0,02 п. вырос также и Универсал Банк, а 5 финучреждений теряли баллы.

Приблизительно так же выглядит пятерка лидеров по рейтинговым баллам, за исключением Альянс Банка — вместо него здесь Банк Глобус. А-Банк на первом месте с 23,2 баллами, 16,8 — у monobank, Прокредит получил 13,5, с разницей в 0,1 п. пятерку замыкают банки Юнекс и Глобус (12,8 и 12,7 балла соответственно). А-Банк стал здесь единственным, кто улучшил свои позиции (на 0,01 п.), показатели других банков снизились. Меньше всего — 0,1 п. — потерял monobank, больше всего — 0,3 п.п. — Глобус.

Как Приватбанк «лишил» клиента резидентства

Читатель «Минфина» Igor Kardava, который является гражданином другого государства, но постоянно проживает в Украине (имеет соответствующий вид на жительство и ИНН), получил блокировку от Приватбанка на этом основании. Вопросов к его статусу не было, когда он открывал счета. Но уже через неделю банк заблокировал счета с формулировкой, что он не является резидентом Украины. Все это произошло в конце августа, и по состоянию на 18 ноября ситуация не была решена.

«Задаю вопрос, знают ли что такое резидент и что такое гражданин, на что слышу в ответ резидент это тот человек, у которого есть паспорт Украины. Говорю: вы не совсем правы, они просто бросают трубку и блокируют дозвон оператору», — жалуется читатель.

Приватбанк в свои ответы объяснил, что изменение резидентности произошло на основании документов, предоставленных клиентом во время последней актуализации данных. Следовательно, старые счета будут закрыты, а клиент должен открыть уже новые, в статусе нерезидента. Клиент не согласен с таким решением банка и в комментариях пишет, что обратился с заявлением на такие действия банка в полицию, а «далее напишет заявление относительно защиты прав потребителей».

«У полиции нет прямого влияния на решение вопросов резидентности или блокировки счетов. Поэтому обращение в полицию в этом случае вряд ли поможет клиенту защитить его права. Более целесообразно обращаться за разъяснениями к налоговой службе и с жалобами в НБУ», — объясняет юрист ЮK «Арес» Игорь Терещенко.

Он напоминает, что, согласно пп 14.1.213 п. 14.1. статьи 14 Налогового кодекса Украины, физическим лицом-резидентом Украины является лицо, которое:

имеет место жительства в Украине;

проживает и в иностранном государстве, но в Украине у него постоянное место жительства;

имеет постоянные места жительства и в Украине, и в иностранном государстве, но здесь у него более тесные личные или экономические связи, то есть центр жизненных интересов;

если же определить этот центр жизненных интересов невозможно, или если у человека нет постоянного места жительства ни в одном из государств, то он будет считаться резидентом, если находится в Украине не менее 183 дней (включая день приезда и отъезда) в течение налогового года.

С начала войны законодательство по налоговому резидентству не менялось. Единственное исключение — сроки вида на постоянное проживание.​

«С начала действия военного положения государство пошло навстречу иностранцам, у которых есть право на временное или постоянное проживание на территории Украины, установив, что виды на временное или постоянное проживание, кроме оформленных гражданам российской федерации, срок действия которых истек или подлежат обмену, согласно законодательству, после 24 февраля 2022 г., подтверждают законные основания для временного или постоянного проживания в Украине и право на въезд в Украину на период военного положения и в течение 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены», — объясняет Игорь Терещенко.

Читатель, вероятно, является резидентом Украины, предполагает он, и уточняет, что одновременно, без анализа документов, точно это установить невозможно. «Однако, возможно, что в загранпаспорте, который он предоставил в банк, не было сведений о пребывании его на территории Украины не менее 183 дней, поэтому работники банка могли прийти к выводу, что центр его жизненных интересов находится в другом государстве, и соответственно, он не является резидентом Украины», — говорит юрист.

Другая причина, по которой банк мог «лишить» клиента резидентского статуса, — CRS, или автоматический обмен данными.

«С 30 сентября 2024 года стартовал автоматический обмен финансовой информацией о банковских счетах между Украиной и государствами, которые присоединились к многостороннему соглашению об автоматическом обмене данными. Первый обмен данных между налоговиками Украины и других стран произошел в тот же день и касался периода с 1 июля по 31 декабря 2023 года. Таким образом, если в банк поступила информация о том, что у клиента статус резидента в другом государстве, он мог изменить его статус резидентства», — объясняет Игорь Терещенко.

Чтобы избежать подобных проблем, он советует иностранцам, которые открывают или планируют открывать счета в украинских банках, как резиденты, уделить внимание документам, которые будут приняты банком. А именно, актуализировать их, убедиться в правильности указанной информации. Также обязательно хранить копии этих документов. И основное — сообщать банку об изменениях, связанных с местожительством или налоговым статусом.

Действительно ли банк может заблокировать счет за перевод 3 гривен

Финмониторинг остается одной из главных тем на нашем форуме. Некоторые отзывы на «Минфине» уже напоминают крики отчаяния. «Судя по отзывам, отдел финмониторинга захватил правление банком», — пишет наш читатель AV3010, который не может получить четких сроков возврата собственных денег от Райффайзен Банка и планирует обратиться в НБУ, а впоследствии и в суд.

Долгие сроки банковских «разборов» присущи не только украинским финучреждениям, в европейских банках сроки финансового мониторинга значительно более продолжительные, говорит адвокат практики налогового права ЮК «Приходько и партнеры» Юлия Панасюк.

«Проверки могут длиться несколько месяцев, особенно если речь идет о международных транзакциях или подозрениях в части требований AML (предотвращение отмывания денег). Такой подход направлен на тщательный анализ и уменьшение рисков, однако часто вызывает неудобства для клиентов», — детализирует юрист.

Однако по времени проведения проверок в украинских банках мы почти уже сравнялись с проверками в европейских банках. Основных причин четыре:

Банки, которые до этого не уделяли подобным вопросам особого внимания, столкнулись с угрозой больших штрафов со стороны регулятора. Следовательно, «закрывать» эти проблемы им пришлось сразу, и банкам просто не хватало (и не хватает) рук. Кадровый дефицит уже не только на линейных работниках, но и финмоновцев, также сыграл против. В некоторых банках не налажены должным образом процедурные вопросы. Не у всех банков отработаны «на высоте» процедуры KYC, сюда попадают все идентификационные и верификационные процедуры, алгоритмы и т. д.

Отсюда возникают ситуации, когда клиенты получают разные ответы в разных отделениях и у специалистов одного банка, и время от времени случаются непонятные и даже странные ситуации.

Например, наш читатель Stanislav2024 дистанционно открыл счет в Кредобанке, также открыл две карты, перевел себе 3 гривны и на следующий день получил блокировку. В тот же день банк разорвал отношения с клиентом по статье 15 — финансирование терроризма и отмывание денег. В банке ему не только не назвали сроки возврата денег, но и сообщили, что не знают, в чем причина блокировки.

Действительно ли банк мог заблокировать пользователя из-за перевода 3 гривен? Юристы сомневаются в этом.

«Дистанционное открытие счета само по себе не является основанием для блокирования или расторжения деловых отношений с клиентом. Также перевод 3 гривен не мог стать причиной таких действий банка.

Вероятно, блокировка счета была вызвана сомнительными или нетипичными операциями, совершенными ранее. Проведение проверки могло совпасть по времени с операцией на 3 гривны, но реальная причина блокировки лежит в предыдущей финансовой активности, которая вызвала подозрения в банке относительно соответствия требованиям финансового мониторинга", — предполагает Юлия Панасюк из ЮК «Приходько и партнеры».

«Описанная ситуация касается прекращения деловых отношений с клиентом во исполнение законодательства по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Банк не публично комментирует причины принятия такого решения, поскольку эта информация является тайной финансового мониторинга и охраняется Законом.

При получении такого решения клиент может беспрепятственно перевести собственные средства на свой банковский счет, открытый в другом банке", — сообщили нам в департаменте коммуникаций Кредобанка.

Финмон «берется» за ФОПов

С прошлого месяца на «Минфине» участились жалобы ФОП на проблемы с финучреждениями. Причина, очевидно, в рекомендациях, предоставленных регулятором банкам. «Финансовые учреждения должны сфокусироваться на выявлении схем, направленных на уклонение от уплаты налогов», — говорят в НБУ.

Наша читатель Галина Бобылева сообщила, что открыла в monobank ФОП-счет 1 октября, и на него начали поступать деньги. Но уже через неделю счет был заблокирован. «Позвонила по видео-звонку, пообщалась по видео, оператору что-то не понравилось и в разблокировке отказали. Также подтвердила через Дію все. То есть, у меня все официально, а один оператор вот так просто решает разблокировать или нет», — пишет она.

Как правило, у физлиц банки спрашивают, какие объемы денег они будут получать в месяц, но в случае с ФОП такой подход может не сработать, ведь он может быть вновь созданным, и спрогнозировать свои доходы не сможет. Почему тогда банк мог заблокировать счет почти сразу после начала деятельности? Юрист Юлия Панасюк приводит несколько возможных причин.

Во-первых, сам факт того, что это новый счёт и первые операции. ФОП-счет, на который сразу начинают поступать средства, может быть подвергнут проверке через стандартные процедуры финансового мониторинга.

Во-вторых, это отсутствие прогнозируемого характера операций. Банки часто проводят мониторинг финансовых потоков на счетах ФОП для проверки соответствия заявленной деятельности. Необычные или неожиданные суммы могут вызвать подозрения.

Напоследок, это автоматический мониторинг. «Блокировка часто инициируется системой автоматически, а дальнейшее решение принимает сотрудник банка после проверки документов. В этом случае важно предоставить подтверждение законности поступлений (договоры, счета, выписки) для быстрого снятия блокировки. Для ФОП такие проверки, хотя и неприятные, но распространенная практика», — объясняет юрист.

Итак, наша читательница могла попасть под все три причины. Стоит отметить, что банк оперативно снял ограничение на следующий день после размещения жалобы на «Минфине».

Как надолго блокируют счета ФОПам

Неприятная ситуация случилась также с Alena87B в Украгзбанке. Она получила от банка блокировку карты физлица и ФОП-счета, причем она утверждает, что лимитов не превышала, а оборот по ФОП-счету вообще составляет небольшую сумму 30 тыс. грн/мес. Пользовалась она счетом полгода, и теперь не может добиться от банка ответа по срокам решения вопроса.

«Пока заблокирован счет. Не хотят возвращать деньги и не снимают блокировку, и не дают никакого ответа. Я не понимаю, зачем открывать ФОП платить такие большие налоги, когда банк может в любой момент заблокировать ФОП-счет, удерживать лично мои средства так долго и не давать нормально работать», — жалуется она.

«Банком была проведена коммуникация с клиентом. Более подробную информацию предоставить не можем, поскольку она является банковской тайной. Также отмечаем, что в своей деятельности банк придерживается требований действующего законодательства Украины», — сообщила в ответ на наш запрос пресс-служба Укргазбанка.

ФОП может долго ждать разблокировки счетов, говорит адвокат налоговой практики Юлия Панасюк. Она объясняет, что сроки разблокировки счетов физических лиц и ФОП обычно не отличаются, поскольку процедура финансового мониторинга одинаковая. И физлицо, и ФОП должны подтвердить законность происхождения средств путем предоставления документов (договоров, счетов, выписок и т. п. ).

«Различие может заключаться только в объеме документов: для ФОП необходимо дополнительно предоставить документы, связанные с хозяйственной деятельностью. Однако общая логика проверки и сроки реагирования банка идентичны для обеих категорий клиентов», — добавляет она.

Средства этого читателя были заблокированы на момент написания отзыва уже 20 дней, а вот другой читатель — Knyaz2005 — жалуется на то, что его «предпринимательские» деньги заморожены уже 7 месяцев.

КВЭДы, эквайринг и 30% комиссии

«Люди оплачивали услуги в соответствии с моим КВЭДом, но А-Банк в чем-то усмотрел мошенничество в моих действиях, заморозил платежи на общую сумму 150 тысяч грн, не давая никакой конкретики. Сказали ждать 180 дней, по итогу прошел весь срок ожидания, никаких претензий со стороны клиентов ко мне не было, но А-банк продолжает удерживать платежи, несмотря на то, что срок более 180 дней уже истек», — пишет Knyaz2005.

У читателя VOVA0990 тоже возникла проблема в А-Банке. «Заблокировали средства за возмещение по эквайрингу, по истечению срока 180 дней отказываются возвращать, при этом заблокировали счет ФОП без объяснения», — пишет он.

«Проблемы с эквайрингом часто возникают из-за подозрений банка в части фиктивности операций, несоответствия хозяйственной деятельности заявленным КВЭД или нарушения условий договора. Таких ситуаций можно избежать, если вести прозрачную деятельность и иметь в наличии должным образом оформленные первичные документы», — говорит юрист Юлия Панасюк.

По ее словам, следует тщательно выбирать банк и при открытии счета внимательно знакомиться с условиями обслуживания, особенно по эквайрингу и возможным комиссиям в случае расторжения деловых отношений. Важно также оперативно реагировать на запросы банка и предоставлять все необходимые документы, подтверждающие легальность сделок и соответствие заявленному КВЭД.

Она советует следующее:

1. Следить за соответствием КВЭДам. Все операции должны соответствовать видам деятельности, указанным при регистрации ФОП. Если планируется расширение деятельности, следует добавить соответствующие КВЭД в регистрационные документы.

2. Регулярно обновлять информацию о своей деятельности в случае изменений. Предоставление банку полной информации о хозяйственных операциях поможет избежать блокировок в будущем.

3. Быть готовым к общению с банком. В случае блокировки счета, необходимо оперативно предоставить банку:

договоры с заказчиками услуг;

акты выполненных работ или расходные накладные;

банковские выписки, подтверждающие законность поступлений;

подтверждение предоставления услуг по заявленным КВЭД.

VOVA0990 также пишет, что не может забрать свои средства из банка. «Чтобы возместить средства шантажируют комиссией в 30%», — жалуется он.

«Что касается действий банка — взыскание комиссии в размере 30% за возврат заблокированных средств может быть неправомерным, если это не предусмотрено договором. В таких случаях следует подать жалобу в банк, а при необходимости обратиться в НБУ или суд для защиты своих прав», — советует юрист.

Почему банк может заблокировать платежи бывшим клиентам

Пользователь StopPrivat столкнулся с блокировкой в Приватбанке, он перевел ФОП-счета в другой банк, но здесь его ожидал «сюрприз».

«… Теперь клиентам Привата невозможно заплатить на прямую по реквизитам на мой счет — Приват блокирует платежи на мой ФОП. Так что вопрос — согласно какой норме законодательства вы запрещаете людям пользоваться своими средствами? Почему люди не могут тратить свои деньги по своему усмотрению и оплачивать то, что им нужно?», — пишет клиент.

Подобные случаи блокировки оплат на ФОП-счета клиентов, разорвавших отношения с Приватбанком, были и раньше. В частности, об этом в комментариях к отзыву пишет ROS1978.

«У меня та же проблема, уже много лет не являюсь клиентом Привата, открыла ФОП счет в другом банке, но клиенты Привата не могут перечислять туда деньги, тоже блокируют без какого-либо объяснения», — сообщила читатель.

К сожалению, ответ от банка мы не получили, но разъяснение нам предоставил юрист.

«Банк не имеет права блокировать платежи клиентов только на основании того, что они предназначены на счет в другом банке, если нет обоснованных подозрений по поводу незаконности операций (согласно Закону Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине»).

Такие действия могут рассматриваться, как нарушение права клиентов распоряжаться своими средствами. В случае необоснованной блокировки платежей следует обратиться в банк с официальной жалобой и, при необходимости, в НБУ или суд", — говорит Юлия Панасюк, адвокат налоговой практики «Приходько и партнеры».

Почему банки сразу блокируют и ФОП-счета, и личные

Еще один интересный кейс случился с Feyzullaev59. Читатель пополнил долларовую карту А-Банка в конце сентября и через неделю получил блок от банка.

«Я зарегистрирован как частный предприниматель ФОП, также являюсь директором собственной фирмы, пенсионер. Предоставил документы о происхождении средств (финансовую отчетность предприятия за 2023 г., декларации ФОП 3 гр. за 2023 г., 9 месяцев 2024 г.), квитанции о пополнении карты долларовой А-Банка, а также от кого пополнялась гривневая карта А-Банка. С карты не снимают блокировку. Деньги назад забрать не могу», — пишет читатель (ситуация уже решена банком).

Судя по отзывам ФОПов, банки во время финмониторинга обычно блокируют сразу и счета физлица, и ФОП-счета. Если проблемная операция возникла по счету физлица, то логична блокировка этого счета, а не ФОП-счетов, и наоборот. Есть ли у банков на это право?

Блокировка банком одновременно счетов физлица и ФОП может выглядеть чрезмерным, но в определенных случаях это правомерно, считает адвокат налоговой практики Юлия Панасюк.

Согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», банки обязаны проверять все счета клиента, если одна из операций вызывает подозрение.

«Блокировка счетов может быть обоснована, если банк считает, что проблемная операция по одному счету связана с другими счетами клиента. Это правило применяется, поскольку у физического лица и его ФОП общая налоговая идентификация», — уточняет она.

Другое дело, если претензии у банка возникают к счету физлица.

«Если подозрение касается исключительно операций по счету физлица, банк должен ограничиться проверкой только этого счета, а блокировка других счетов без веских оснований может быть обжалована клиентом», — объясняет Юлия Панасюк.

Как ранее писал «Минфин», банки усиленно конкурируют по ФОПам, а значит, должны были бы уделять больше внимания таким клиентам. «Банки, конкурируя за клиентов-ФОП, должны проявлять больше лояльности и соблюдать принцип пропорциональности при принятии решений о блокировке счетов», — соглашается Юлия Панасюк.

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Как отношения клиента с Прокредитбанком превратились в детектив

Юристы часто советуют сотрудничать с банками и иметь под рукой все необходимые документы, которые может запросить банк, однако, оказывается, бывают и такие требования от банков, которые выполнить очень сложно, или невозможно. Отзыв Polaris0308 о Прокредитбанке может быть полезен тем нашим читателям, которые проходят через длительный финмониторинг банков, и вот почему.

Ситуацию, случившуюся с Polaris0308, можно назвать детективной. Сначала банк в приложении сообщил клиенту о ненадлежащей транзакции — якобы спорных 1 750 грн. На обращение клиента в банк сообщили, что инициатор перевода заявил об ошибочно сделанном переводе. Эти деньги Polaris0308 должен был вернуть, поэтому — блок.

«На мое замечание о том, что такого не может быть, потому что этот отправитель мне уже раньше переводил деньги и в этот раз, как и в прошлый раз, подтвердил свой перевод, прислав квитанцию, внятного ответа не получил. Решил обратиться непосредственно в отделение за разъяснениями», — рассказывает читатель.

В отделении объяснили, что нужно ждать 30 дней: если в течение этого периода заявитель не подаст соответствующие подтверждающие документы, то блокировка будет снята. При этом карта жены читателя, привязанная к счету, в блок не попала. Через 30 суток блокировку сняли, но карта в приложении не появилась, соответственно, пользоваться ею было невозможно. Polaris0308 решил позвонить по телефону и уточнить, что происходит. На звонки и обещания разблокировать карту ушло полтора дня. В итоге заблокировали карту и читателя, и его супруги.

«Звоню в банк, та самая девушка мне заявляет, да, все заблокировано. Причина? И тут она выдает — поскольку банк снял АРЕСТ!!! с ваших счетов и снял все ограничения, было принято решение заблокировать все ваши счета)) Какой говорю арест? Вы что? Да, говорит, вы не ответили на письмо в течение 30 суток, поэтому, несмотря на разблокировку, мы вас заблокировали», — рассказывает читатель.

После беготни между телефоном и отделением и попыткой разобраться, читатель получил письмо от банка с требованием объяснить свои транзакции.

«Но, единственное, не отмечено, из каких конкретно транзакций. Звоню оператору, она долго с кем-то общалась. В итоге — вы должны прислать объяснения по каждой входящей транзакции за 2024 год. Уточняю, по каждой? Да, с пакетом документов, на каждую, с подтверждением личностей отправителя и документальных подтверждений наших отношений. Спрашиваю, а там написано, что и исходящих тоже, говорит, если написано, значит, тоже надо, за весь год? Да.», — пишет читатель, и называет такие требования такими, что выполнить невозможно.

Последнюю попытку Polaris0308 предпринял, поехав в отделение и пытаясь объяснить разногласия «в показаниях» операторов одного банка.

«Теперь стоит объяснить главное, я не занимаюсь отмыванием денег, торговлей расщепляющимися материалами и проч. видами оружия массового поражения, торговлей криптовалютами, финансированием терроризма и другими незаконными операциями. За последние 2 месяца оборот по моим счетам составил 11 900 грн. Что вообще происходит?», — задается он вопросом.

Что ответил банк

В Прокредитбанке нам ответили следующее:

«Отдел финансового мониторинга банка обратился к клиенту с запросом по уточнению одной из платежных операций. Это стандартная процедура, предусмотренная статьей 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения». Согласно законодательству, банк имеет право запрашивать, а клиент предоставлять нужные официальные документы для проверки операций и соблюдения требований законодательства.

Пока ждали ответа от клиента, доступ к счетам был временно ограничен. Впоследствии, после обращения клиента через платформу «Минфин», с ним оперативно связались работники банка. Они подробно объяснили необходимые действия и условия дальнейшего обслуживания. В результате счета были закрыты, в соответствии с согласованным решением", — сообщила пресс-служба Прокредитбанка.​

Что говорят юристы

«Если клиент утверждает, что транзакция не была спорной, а средства поступали от знакомого с подтверждением квитанцией, то такие действия банка можно расценивать, как ошибку или некорректную оценку ситуации в рамках финансового мониторинга», — пояснил юрист ЮК «Арес» Игорь Терещенко.

По его словам, банк имеет право проверять транзакции, согласно законодательству о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Однако:

проверка должна быть обоснованной;

банк должен уведомить клиента о причинах подозрений, если это возможно без нарушения конфиденциальности финмониторинга;

если оснований для подозрений не было, клиент имеет право обратиться в банк за разъяснениями или подать жалобу в НБУ.

Если сотрудник банка утверждала, что счета заблокированы из-за непредоставления ответа на сообщение в течение 30 дней, это вызывает несколько вопросов, говорит юрист:

Правомерность действий банка: действующее законодательство Украины не предусматривает автоматического «ареста» счетов из-за игнорирования клиентом сообщений банка.

Реальные причины блокировки: как выяснилось, блокировка была связана с финансовым мониторингом, что требует конкретных процедур и оснований. Заявление об «аресте счетов» могло быть неправильной интерпретацией ситуации или ошибкой сотрудника.

Что касается огромного перечня документов, которые запросил банк, то мы спросили юристов, вправе ли банк требовать от клиента данные по каждой входящей и исходящей трансакции с подтверждением личности отправителя, отношений и т. д. , то есть полный пакет?

По словам Игоря Терещенко, у банков есть такое право, «но в рамках законодательства».

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» позволяет банкам проводить дополнительную проверку клиента и запрашивать документы, подтверждающие происхождение средств и цель финансовых операций.

Однако, по его словам, такие требования должны быть:

пропорциональными : банк не имеет права требовать предоставления лишних документов.

: банк не имеет права требовать предоставления лишних документов. четко обоснованными: запрос документов должен быть связан с конкретными подозрениями относительно нарушений.

«Если оценивать ситуацию, которая произошла с читателем «Минфина», то требования банка в этой ситуации усматриваются как такие, которые не соответствуют ни одному из этих критериев.

Если клиент считает запросы банка такими, что нарушают его права, он может обратиться с официальным запросом в банк с требованием объяснить основания таких требований, а также обратиться с жалобой на действия банка в НБУ", — считает юрист.

Человеку, который попал в подобную ситуацию, он советует:

превентивно — по возможности, хранить документы, подтверждающие суть транзакций, не принимать доходы от предпринимательской деятельности на карту физлица; при возникновении подобной ситуации — фиксировать всю коммуникацию с банком, требовать у банка письменных объяснений установления тех или иных ограничений; в случае, когда урегулирование спора с банком невозможно из-за его неконструктивной позиции — обращаться с жалобами в НБУ, в которых изложить все обстоятельства ситуации со ссылкой на подтверждающие их доказательства. Проконсультироваться с юристом и оценить перспективы обращения в суд с иском к банку.

Напомним, рейтинг составляется на базе отзывов читателей «Минфина», которые портал собирает с 2010 года. Согласно действующей методике оценки банков — участников Народного рейтинга, если жалобщик в течение 30 дней не прокомментирует ситуацию, его проблема будет считаться решенной.

Такой подход применен, чтобы жалобы не накапливались, а рейтинг отражал реальный уровень лояльности банков к своим клиентам. При этом пользователь, в случае отсутствия реакции банка на его жалобу, может нажать кнопку «проблема не решена» — и 30-дневный срок будет отсчитываться снова.

Также каждый читатель «Минфина» может оценить работу банка, рассказать о своей проблеме и оставить заявку на ее решение на сайте. Каждый месяц редакция выбирает самый лучший отзыв и награждает автора.