НБУ готує реєстр дропів, доступ до якого матимуть усі банки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 грудня 2024, 8:43

НБУ готує реєстр дропів, доступ до якого матимуть усі банки

Національний банк готує реєстр так званих дропів, розповів директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський у коментарі Forbes Ukraine. Мета — боротьба із шахрайськими переказами з картки на картку.

Національний банк готує реєстр так званих дропів, розповів директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський у коментарі Forbes Ukraine.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Над створенням реєстру працює робоча група з представників ключових департаментів НБУ. Вони будуть працювати над створенням пропозиції щодо законопроєкту, який далі розгляне правління регулятора, розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть, додав Олійник.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Універсал Банк, Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк 10 грудня підписали меморандум про посилення обмежень карткових переказів.

Читайте: Найбільші банки домовилися знизити ліміти карткових переказів для клієнтів без підтверджених джерел доходів — меморандум

Згідно з меморандумом будуть встановлені ліміти операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у 50 000 грн з 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику — 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн — із 1 червня.

Йдеться про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+116
Sarevok
Sarevok
17 грудня 2024, 9:18
#
А реестр врагов народа будет?
+
+105
Riojas
Riojas
17 грудня 2024, 9:31
#
В этот реестр будут добавлять людей по решению суда или просто потому что?
+
+60
RobinG
RobinG
17 грудня 2024, 10:14
#
Еще есть куда катиться.
+
+30
bosyak
bosyak
17 грудня 2024, 11:23
#
Якщо є реєстр дропів, то іншим можна без обмежень? Якщо ні, то нафіга реєстр?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає TAN72 и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами