Топ-5 новостей за четверг: НДС для ФЛП, лазером по «Гераням» и кредитные условия Болгарии
ФЛП с оборотом свыше 85 тысяч евро хотят обязать платить НДС: что предлагает Минфин
Министерство финансов Украины обнародовало законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) предпринимателей на упрощенной системе налогообложения с годовым оборотом более 85 тыс. евро. По текущему курсу, использованному в документах Минфина, это около 4,21 млн грн. Ввести новые правила предлагают с 1 января 2028 года. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Украина впервые сбила реактивный дрон «Герань» лазером: как работает новая система ПВО Blysk
Украина заявила о первом боевом применении лазерной системы для уничтожения реактивного беспилотника. Такой результат может свидетельствовать о расширении возможностей украинской противовоздушной обороны и поиске более дешевых способов борьбы с воздушными целями, которые сложно перехватывать традиционными средствами. Об этом сообщает Bloomberg.
Без денег на оружие и с помощью своим: Болгария согласилась на кредит для Украины
Болгария готова приобщиться к предложенному Евросоюзом кредиту для Украины на €45 млрд, но только при условии, что ее взнос не будет направлен на закупку вооружения и боеприпасов. София хочет сосредоточить помощь на невоенных нуждах Украины, в частности, в регионах компактного проживания болгарской общины. Об этом, как сообщает Euronews, заявил премьер-министр Болгарии Румэн Радев перед началом саммита ЕС в Брюсселе 26 ноября.
Украина изменит правила налогообложения иностранных компаний: как владельцы используют КИК для накопления прибыли
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, изменяющий правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК) и приближающий их к европейским стандартам. Документ предусматривает сужение круга компаний, которые будут признаваться КИК, обложение преимущественно пассивных доходов и сокращение отчетности для владельцев иностранного бизнеса.
Банки сократили ввоз наличной валюты в Украину: сколько долларов и евро завезли в октябре
В октябре 2026 года украинские банки ввезли наличную иностранную валюту на сумму около $1,1 млрд в эквиваленте, что на 1,4% меньше, чем в сентябре. В то же время, объем вывоза валюты сократился на 21,8% — до $192,7 млн, самого низкого показателя с марта. В результате чистый ввоз наличных вырос на 4,3% — до $913,8 млн, достигнув максимума за последние семь месяцев. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные НБУ.
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