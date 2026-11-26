Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, изменяющий правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК) и приближающий их к европейским стандартам. Документ предусматривает сужение круга компаний, которые будут признаваться КИК, обложение преимущественно пассивных доходов и сокращение отчетности для владельцев иностранного бизнеса.

В октябре 2026 года украинские банки ввезли наличную иностранную валюту на сумму около $1,1 млрд в эквиваленте, что на 1,4% меньше, чем в сентябре. В то же время, объем вывоза валюты сократился на 21,8% — до $192,7 млн, самого низкого показателя с марта. В результате чистый ввоз наличных вырос на 4,3% — до $913,8 млн, достигнув максимума за последние семь месяцев. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные НБУ.