Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин выступил за открытый дизайн компьютерных чипов, которые можно независимо проверять на наличие скрытых функций или посторонних вмешательств. В сообщении от 26 ноября Бутерин объяснил , почему обнародование программного кода чипа не гарантирует, что производимый физический компонент соответствует этому коду.

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По мнению Бутерина, безопасность цифровых систем зависит не только от ПО, но и от физического оборудования, на котором оно работает.

Особое внимание он уделил аппаратным криптогаманцам. В криптоиндустрии уже фиксировали случаи вмешательства в оборудование в его продажу пользователям, в частности установку посторонних компонентов, которые могли похищать seed-фразы. Бутерин предупреждает, что в будущем атаки могут быть более сложными: злоумышленники могут заменять настоящие чипы на внешне почти идентичные, но со скрытыми функциями.

Почему открытого программного кода недостаточно

В программном обеспечении открытый код позволяет разработчикам и аудиторам проверить, какие операции выполняет программа, найти ошибки и выявить потенциально опасные функции.

Но чип — это не просто код. После написания описания электронной схемы его превращают в набор логических элементов, а затем в физическую конструкцию, изготавливаемую на фабрике.

Бутерин объясняет, что для описания цифровых схем используют, в частности, язык Verilog. Она позволяет определить логику работы чипа: какие операции он должен выполнять, как обрабатывать данные и взаимодействовать с другими компонентами.

Однако обнародование Verilog не дает полной возможности проверить уже сделанный чип. По этому коду можно создать другой компонент с аналогичной функциональностью, но он не содержит достаточной информации, чтобы непосредственно сравнить физическую конструкцию конкретного чипа с задуманным разработчиком.

Для такой проверки, по словам Бутерина, необходимо открывать информацию на уровне GDS — файлов, описывающих физическую геометрию чипа, расположение компонентов и их соединений в разных слоях.

Именно эта информация дает аудиторам базу для сравнения реального компонента кремния с его проектом.

Как скрытые компоненты могут угрожать криптогаманцам

Аппаратные криптогаманцы предназначены для хранения и использования частных ключей, позволяющих распоряжаться криптовалютами. Они могут быть относительно изолированы от обычного компьютера, что уменьшает риск атак через программное обеспечение.

Однако такая изоляция не гарантирует безопасности, если проблема возникает на уровне самого устройства.

К примеру, злоумышленник может вмешаться в конструкцию устройства до того, как он попадет к покупателю. Если внутри установлен сторонний компонент, передающий секретные данные, пользователь может не заметить проблему при обычном использовании.

Бутерин также описывает потенциально более сложный сценарий: замену настоящего чипа на компонент, который внешне выглядит и работает почти так же, но имеет дополнительные функции для атаки. Такое вмешательство может оказаться незаметным без специализированной проверки.

Поэтому он предлагает дополнить известный принцип криптовалютной индустрии Not your keys, not your coins — если пользователь не контролирует свои ключи, он не контролирует криптовалюту новой формулировкой: Not your silicon, not your keys. То есть без возможности проверить физическое оборудование доверие к цифровой безопасности остается неполным.

Как можно проверять физические чипы

Даже если изготовитель откроет полный дизайн чипа, проверка его физического соответствия проекту не станет простой задачей для обычного покупателя.

Бутерин упоминает методы оптического и инфракрасного исследования, позволяющие анализировать структуру компонентов. Для выявления более сложных вмешательств, в частности изменений в материалах или физических свойствах чипа, могут потребоваться дорогостоящие и иногда разрушительные методы исследования, такие как FIB-SEM — сканирование с использованием электронной микроскопии после послойной разборки компонента.

Поэтому открытый дизайн не означает, что каждый владелец устройства сможет самостоятельно проверить его подлинность. По замыслу Бутерина, это, прежде всего, создает возможность для независимых аудитов производителей, дистрибьюторов, исследователей, журналистов и общественных организаций.

В то же время чипы можно проецировать так, чтобы их было легче проверять. В частности, разделять логические блоки для независимого тестирования, уменьшать зависимость от отдельных параметров и делать физическую структуру доступнее для исследования.

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Почему открытые чипы пока не стали стандартом

Одной из проблем есть зависимость производства полупроводников от закрытой инфраструктуры. Фабрики используют специальные наборы технологических параметров и инструменты проектирования, часто остающиеся коммерческой тайной.

Бутерин называет среди перспективных направлений открытого производства процессы GlobalFoundries GF180, SkyWater SKY130 и IHP 130 нм. В то же время, он признает, что такие технологии уступают самым современным коммерческим производственным процессам, а открытость не охватывает абсолютно все этапы изготовления.

Он также обращает внимание на доступность производства для небольших разработчиков. Сервисы типа Tiny Tapeout позволяют объединять много небольших проектов в одном производственном цикле, что уменьшает затраты на создание собственного чипа.

По прогнозу Бутерина, индустрия может постепенно разделиться на два направления: высокопроизводительное оборудование, где производители будут хранить закрытые технологии, и оборудование, ориентированное на безопасность, где открытость и возможность независимой проверки станут важнее максимальной производительности.

Он допускает, что безопасные чипы могут быть значительно менее эффективными, но их мощности будет хватать для многих практических задач — от устройств Интернета до персональных компьютеров.

По мнению Бутерина, открытость аппаратного уровня должна стать продолжением принципа открытого ПО. Если пользователи хотят проверять цифровые системы, они должны иметь возможность исследовать не только программы, но и физические компоненты, на которых они работают.

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