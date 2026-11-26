Украина получила $450 млн. финансирования от Всемирного банка при поддержке правительства Японии. Средства поступили по двум программам: RISE — для развития предпринимательства и SURGE — для поддержки восстановления страны. Каждая из программ предусматривает финансирование на $225 млн. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Информацию также подтвердило Министерство финансов Украины.

Украина получила $450 млн. финансирования от Всемирного банка при поддержке правительства Японии.

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$225 млн в поддержку украинского бизнеса

По программе RISE Украина получила $225 млн. Из них $190 млн — ссуда Международного банка реконструкции и развития (МБРР) под гарантии правительства Японии, еще $35 млн — кредит Международной ассоциации развития.

Программа направлена на усиление государственной поддержки малого и среднего бизнеса, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и расширение доступа украинских компаний к международным рынкам.

По словам Корецкого, Всемирный банк подтвердил выполнение Украиной ряда показателей, необходимых для получения финансирования.

В частности, 20 тыс. предпринимателей и предприятий получили финансирование или услуги по модернизированным государственным программам поддержки бизнеса.

Кроме того, через систему «Разрешение» подано 100 тыс. заявлений, а представители 500 компаний прошли обучающие программы по повышению способности по стандартам продукции, гармонизированным с требованиями ЕС.

Еще $225 млн — на восстановление Украины

Вторую часть финансирования — $225 млн — Украина получила по программе SURGE.

Это заем Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии.

Программа направлена на усовершенствование управления публичными инвестициями и создание условий для климатически ориентированного восстановления Украины.

Речь идет, в частности, об усилении способности государственных органов и местных властей планировать, финансировать и реализовывать проекты восстановления.

Как пояснил премьер-министр, программа предусматривает усовершенствование механизмов управления публичными инвестициями, чтобы проекты восстановления реализовывались более эффективно.

При каких условиях Украина получает деньги

Особенностью программ RISE и SURGE есть финансирование по результатам.

Это означает, что выделение средств зависит от выполнения Украиной предварительно определенных показателей, подтвержденных Всемирным банком.

Таким образом, полученные $450 млн связаны с реализацией реформ и достижением конкретных результатов в поддержке предпринимательства и управлении восстановлением.

В то же время, эти средства являются кредитным финансированием, а не безвозвратной грантовой помощью. Из общей суммы $415 млн составляют ссуды МБРР под гарантии Японии, еще $35 млн — кредит Международной ассоциации развития.