Лидеры стран еврозоны поддержали кандидатуру испанца Пабло Эрнандеса де Коса на пост президента Европейского центрального банка (ЕЦБ). Он должен сменить Кристин Лагард, которая покинет пост 7 февраля 2027 года, почти за девять месяцев до истечения своего срока. Об этом сообщает Reuters.

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Выбор нового руководителя сигнализирует о продолжении нынешнего курса центробанка, хотя где Кос считается несколько менее жестким в вопросах монетарной политики, чем его основной конкурент.

Политическая договоренность о кандидатуре де Коса была достигнута на саммите в Брюсселе 26 ноября. Нидерланды, которые сначала поддерживали собственного кандидата, Клааса Кнота, присоединились к консенсусу в пользу испанского экономиста. Теперь кандидатуру должны пройти предусмотренные процедурой консультации с Европейским парламентом и органами управления ЕЦБ, после чего ее формально утвердят европейские лидеры.

Кто претендовал на должность главы ЕЦБ

За должность руководителя Европейского центрального банка соревновались два кандидата — Пабло Эрнандес де Кос от Испании и Клаас Кнот от Нидерландов. Оба имеют значительный опыт управления национальными центробанками и работы в Совете управляющих ЕЦБ.

Пабло Эрнандес де Кос, 55 лет, возглавлял Банк Испании в 2018—2024 годах, а с июля 2025 года является генеральным директором Банка международных расчетов (BIS). Он также руководил Базельским комитетом по банковскому надзору. Его считают прагматичным, умеренным политиком, способным находить компромиссы между разными позициями в Совете управляющих.

Клаас Кнот возглавлял центральный банк Нидерландов в 2011—2025 годах и в течение этого времени был членом Совета управляющих ЕЦБ. Его репутация связана с более жестким подходом к инфляции, поддержкой более жесткой монетарной политики и критикой масштабных программ стимулирования.

Нидерландский кандидат изначально имел поддержку собственного правительства, однако во время переговоров европейских лидеров страны согласились поддержать де-Коса. Это позволило сформировать более широкий политический консенсус в отношении испанца.

Как изменится политика ЕЦБ

Пабло Эрнандес де Кос считается более умеренным в вопросах монетарной политики, чем Клаас Кнот. Однако это не означает, что после прихода ЕЦБ автоматически перейдет к снижению ставок или масштабному смягчению политики.

Центральный банк еврозоны сейчас сталкивается с новым инфляционным давлением. В октябре инфляция в регионе достигла 4% — вдвое больше целевого показателя ЕЦБ в 2%. В таких условиях регулятор уже дважды повышал ставки в этом году, а рынки ожидают дальнейшего усиления политики, в том числе возможного повышения в декабре.

Поэтому главной задачей нового руководителя будет не столько разворот монетарного курса, сколько балансировка между сдерживанием инфляции, поддержкой экономической активности и рисками финансовой нестабильности в отдельных странах еврозоны.

Экономисты ожидают, что де Кос в целом продолжит подход Кристин Лагард, а решения по ставкам будут оставаться коллективными. Совет управляющих ЕЦБ, а не президент единолично, определяет монетарную политику. Поэтому смена руководителя не означает автоматического пересмотра стратегии банка.

В то же время, более прагматичный и умеренный стиль де Коса может повлиять на то, насколько быстро регулятор будет реагировать на изменения инфляции и экономического роста в 2027 году.

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Почему евро вырос после новости

На валютном рынке новость о поддержке де Коса не повлекла за собой резкого движения, но евро несколько укрепился. По данным Reuters, пара EUR/USD поднялась примерно на 0,12% — до $1,0988.

Реакция рынка была сдержанна, поскольку кандидатура де Коса не стала неожиданностью. Инвесторы уже несколько недель оценивали вероятность его назначения, а переговоры по руководящим должностям ЕЦБ были частью более широкого политического компромисса между ведущими странами еврозоны.

Определенность будущего руководства центрального банка могла поддержать евро, поскольку уменьшила риск длительных политических споров вокруг назначения. В то же время валютный курс в дальнейшем будет зависеть, прежде всего, от инфляции, процентных ставок, экономических перспектив еврозоны и политических рисков, в частности ситуации во Франции.

Де Кос должен приступить к работе в начале февраля 2027 после ухода Кристин Лагард. Его назначение станет частью более масштабного обновления руководства ЕЦБ, поскольку в 2027 году будут изменяться также другие члены исполнительного совета центробанка.

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