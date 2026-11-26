В октябре 2026 года украинские банки ввезли наличную иностранную валюту на сумму около $1,1 млрд в эквиваленте, что на 1,4% меньше, чем в сентябре. В то же время, объем вывоза валюты сократился на 21,8% — до $192,7 млн, самого низкого показателя с марта. В результате чистый ввоз наличных вырос на 4,3% — до $913,8 млн, достигнув максимума за последние семь месяцев. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные НБУ.

У жовтні 2026 року українські банки ввезли готівкової іноземної валюти на суму близько $1,1 млрд в еквіваленті,

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Сколько валюты банки ввезли и вывезли в октябре

В октябре объем импорта наличной иностранной валюты несколько сократился по сравнению с сентябрем, однако остался на уровне более $1 млрд.

Вместо этого вывоз наличных уменьшился значительно существенно — на 21,8%, до $192,7 млн.

Благодаря этому разница между ввозом и вывозом валюты увеличилась до $913,8 млн, что на 4,3% больше, чем в предыдущем месяце.

Это самое положительное сальдо с марта 2026 года.

Как ранее сообщал «Минфин», в сентябре банки завезли наличную валюту на $1,12 млрд, что стало самым высоким месячным показателем с начала года. Тогда объемы ввоза увеличились на 52,3% по сравнению с августом.

Сколько наличной валюты ввезено с начала года

За январь-октябрь 2026 года украинские банки ввезли наличную иностранную валюту на общую сумму $8,446 млрд.

Это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 г.

В то же время объем вывоза составил $2,165 млрд, сократившись на 11,7% в годовом исчислении.

Таким образом, за десять месяцев чистый ввоз наличной валюты банками составил примерно $6,28 млрд.

Несмотря на сокращение общих объемов ввоза по сравнению с прошлым годом, банки продолжают завозить в Украину гораздо больше иностранных наличных, чем вывозят.

Доллар остается основной валютой, но доля евро растет

В структуре ввоза наличных наибольшую долю традиционно занимает американский доллар.

В октябре на долларовые банкноты приходилось 53,3% от общего объема импорта иностранных наличных. В то же время, доля евро достигла 46,2%, а других валют — около 0,6%.

По итогам десяти месяцев структура несколько иная. Доля доллара составляет 60,1%, евро — 39,1%, остальных валют — около 0,7%.

Следовательно, в октябре евро занимал заметно большую долю во ввозе наличных, чем в среднем за январь — октябрь.

При этом данные показатели отражают структуру банковского ввоза валюты, а не непосредственно валютные сбережения украинцев.

Какую еще валюту и ценности завозят банки

Помимо доллара и евро банки осуществляют операции с другими иностранными валютами и ценностями.

За десять месяцев 2026 года среди соответствующих инструментов наибольший объем пришелся на физическое золото — $42,72 млн в эквиваленте.

Среди других валют наибольший показатель имел польский злотый — $11,5 млн.

Объемы ввоза швейцарских франков и британских фунтов стерлингов составляли примерно по $3,8 млн. в эквиваленте.

Что будет со спросом на наличную валюту до конца года

В ноябре банки традиционно могут сокращать ввоз иностранных наличных денег, тогда как в декабре объемы поставок нередко растут на фоне сезонного спроса и зимних праздников.

По приведенной аналитической оценке, по итогам всего 2026 года импорт наличной валюты банками может оказаться примерно на 9% ниже, чем в прошлом. Это прогноз, а не официально подтвержденный результат года.

В то же время сокращение ввоза наличных само по себе не свидетельствует о его дефиците.

В начале ноября Национальный банк превентивно провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную для подкрепления их касс. Регулятор сообщал, что запасов иностранной наличности в банковской системе достаточно.