Американский миллиардер Илон Маск и его космическая компания SpaceX объявили о намерении передать ребенку в США по две акции компании. Одна ценная бумага предоставит SpaceX, а вторую — лично Маск. Общая стоимость инициативы оценивается примерно в $18 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление предпринимателя и официальное уведомление компании.

Илон Маск и его космическая компания SpaceX объявили о намерении передать ребенку в США по две акции компании.

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Сколько будут стоить подаренные акции

По данным Reuters, по состоянию на закрытие торгов 25 ноября одна акция SpaceX обошлась в $127,44.

Таким образом, две акции оцениваются примерно в $254,88 по текущей биржевой цене.

В США проживает около 72 млн детей в возрасте до 18 лет. Если акции получат все они, то общая стоимость подарка будет составлять более $18 млрд.

В то же время, стоимость ценных бумаг может изменяться в зависимости от рыночных котировок. Речь идет о передаче акций, а не о денежной выплате.

Когда дети получат акции

Передача ценных бумаг планируется осуществить в два этапа.

По словам Маска, первую акцию от SpaceX должны передать в декабре 2026 года.

Вторую акцию из своего личного пакета предприниматель планирует передать в июне 2027 года, когда завершится действие ограничений на отчуждение принадлежащих ему акций.

В октябре Маск уже обещал подарить каждому американскому ребенку по одной акции SpaceX. Теперь он фактически удвоил свое предыдущее обещание.

Как будет работать программа

Согласно официальному сообщению SpaceX от 25 ноября компания передаст по одной новой обычной акции класса A на каждый действующий инвестиционный счет Trump Account.

Это специальная программа долгосрочных накоплений для американцев до 18 лет, которая предусматривает льготное налогообложение инвестиций.

Для детей, рожденных в определенный программой период, также предусмотрен первоначальный государственный взнос в размере $1 тыс.

По информации Белого дома, по состоянию на октябрь в США было открыто около 70 млн таких счетов.

При этом компания пока не уточнила все условия передачи личного пакета Маска, в частности, будет ли она происходить исключительно через Trump Accounts.

К инициативе присоединилось руководство SpaceX

Президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл также ранее объявила о намерении передать более 2 млн акций компании американским детям.

В SpaceX объясняют инициативу желанием предоставить следующему поколению возможность извлекать экономическую выгоду от развития космических технологий.

Аналитики, цитируемые Reuters, считают, что программа также может помочь компании сформировать широкую базу долгосрочных частных акционеров.

В то же время это пока объявлены обязательства по предстоящей передаче акций, а не подтверждение завершения их распределения.