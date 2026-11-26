Десятка крупнейших ресторанных компаний Украины получила 25,67 млрд грн выручки за девять месяцев 2026 года. Это на 15%, или почти на 3,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, количество новых бизнесов в сфере общественного питания сокращается. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Лидером ресторанного рынка за выручкой остается МакДональдз Юкрейн Лтд, на которую приходится около 70% совокупной выручки десятки крупнейших компаний. За январь-сентябрь 2026 года компания получила 17,96 млрд грн — на 15% больше, чем в прошлом. В то же время ее чистая прибыль сократилась на 14%, до 1,25 млрд грн.

Второе место заняла компания Контракт Продрезерв 5, которая работает под брендом Briscola. Ее выручка за девять месяцев составила почти 3 млрд грн, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Третье место заняла работающая под брендом KFC Тести Фуд с выручкой 1,17 млрд грн. Всего в десятку крупнейших ресторанных компаний вошли три юридических лица, работающих под брендом KFC. «ГРГ-Украина» получила 968,2 млн грн, а «ДТС-Харьков» — 951 млн грн.

В десятку также вошли:

«Доминос Пицца Юкрейн» (Domino's Pizza) — 493,3 млн грн;

«СНС Кейтеринг» — 302,8 млн грн;

«Понтем.УА» — 295,3 млн грн;

«Королевская пивоварня» (Dragon Park, группа Emily Resort) — 285,6 млн грн;

«Сушия» — 261 млн грн.

Ресторанный бизнес открывает меньше новых заведений

За январь-октябрь 2026 года в Украине зарегистрировали 11 854 ФЛП в сфере кафе и ресторанов. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19% меньше, чем за период до полномасштабной войны.

В то же время прекращение деятельности ресторанных ФЛП также сократилось. За десять месяцев этого года закрылось 9 019 предпринимателей — на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

Таким образом, сектор остается в плюсе по количеству предпринимателей: в этом году зарегистрировали на 2 835 ФЛП больше, чем прекратили деятельность.

Сезонные колебания также оказывают влияние на статистику. В сентябре-октябре количество закрытий ресторанных ФЛП выросло на 23% по сравнению с июлем-августом. Однако подобная динамика наблюдается и в предыдущие годы, поэтому данные не свидетельствуют о массовом закрытии заведений.

Читайте также: Рестораны на Сардинии запрещают смартфоны за семейным столом

Среди компаний новых бизнесов также меньше

За десять месяцев 2026 года в ресторанной сфере зарегистрировали 552 новых компаний. Это на 4% меньше, чем в прошлом году и почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В то же время, прекращение деятельности юридических лиц остается относительно стабильным: за этот период закрылись 54 ресторанных компании — примерно столько же, как и в прошлом. На одну компанию, прекратившую деятельность, приходится более десяти новых.

Итак, ресторанный сектор Украины демонстрирует неоднозначную динамику: крупнейшие компании наращивают выручку, но темпы появления новых бизнесов снижаются. В то же время, статистика регистраций и закрытий не свидетельствует о массовом сворачивании деятельности ресторанного рынка.

Как мы писали: Меньше гостей, высшие чеки: как изменился ресторанный бизнес Украины за год