Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 27 ноября 2026 года, на уровне 45,10 грн, что на 17 копеек меньше, чем накануне. Евро подешевел на 4 копейки — до 49,49 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины .

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Официальный курс валют на 27 ноября

По данным регулятора, официальные курсы основных иностранных валют будут составлять:

Доллар США — 45,10 грн, по сравнению с 45,27 грн 26 ноября.

Евро — 49,49 грн по сравнению с 49,53 грн накануне.

Таким образом, гривна укрепляется по обеим валютам второй день подряд.

Как изменился курс за последние дни

По состоянию на 25 ноября Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 45,35 грн. На следующий день он снизился до 45,27 грн, а на 27 ноября — до 45,10 грн.

Следовательно, за два дня доллар подешевел на 25 копеек.

Евро также демонстрирует понижение. На 25 ноября его официальный курс составил 49,60 грн, на 26 ноября — 49,53 грн, а на 27 ноября — 49,49 грн.

За этот период европейская валюта потеряла 11 копеек.

Что заложено в бюджете на 2026 год

Ранее, во время подготовки государственного бюджета на 2026 год, правительство закладывало расчетный среднегодовой курс гривны на уровне 45,6 грн за доллар.

Этот показатель использовался для бюджетных расчетов и не является прогнозом ежедневного официального курса НБУ.

В то же время, официальный курс Нацбанка может отличаться от курсов купли и продажи валюты в банках и обменниках.