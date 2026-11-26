После закрытия межбанка в четверг, 26 ноября, курс доллара подешевел на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. В то время как курс евро потерял 6 копеек в покупке и 8 — в продаже.
Доллар и евро потеряли копейки на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 26 ноября
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Закрытие 26 ноября
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Изменения
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45,17/45,22
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45,09/45,12
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8/10
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49,57/49,61
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49,51/49,53
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6/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,99−45,56 грн. Евро покупают за 49,34 грн., а продают за 50,08 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,20−45,35, евро — 49,75−50,00 грн.
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Источник: Минфин
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