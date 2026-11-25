За последние две недели сразу несколько банков с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн обрадовали своих частных клиентов повышением доходности гривневых депозитов. Сколько сейчас могут заработать на своих вкладах в небольших финучреждениях владельцы гривны, евро и доллара, и какую доходность депозитов увидим в декабре, рассказываем в новом депозитном обзоре от «Минфина».

В приложении «Действие» стала доступна новая военная облигация «Енакиево» с доходностью 15,5% годовых. Стоимость одной ценной бумаги стартует от 1053,33 грн, а дата погашения назначена на 19 января 2028 года. Доход от инвестиции не облагается налогом. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба «Действия».

Как работают инвестиции в солнечные электростанции и системы скопления энергии? Откуда формируется доход и какова потенциальная выгода для инвестора? Разберем подробно на бесплатном онлайн-воркшопе Академии Минфин совместно с Codex Energy — компанией, инвестирующей в рынок солнечной энергетики с 2018 года.

Верховная Рада 25 ноября 2026 приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10225-д, который вводит правила регулирования рынка криптовалют и налогообложения операций с виртуальными активами.

Украинцы снизили сумму гривневых сбережений в банках за один месяц на 1,5 млрд грн. Валютные вклады пополнились почти на 15 млрд. грн. Всего на начало ноября на банковских счетах физических лиц и предпринимателей было около 1,8 трлн грн. Такие данные 25 ноября обнародовал Фонд гарантирования вкладов физических лиц.