Зарплата в 85 тысяч евро в год в Люксембурге и чуть больше 16 тысяч в Болгарии — настолько отличается средний заработок в двух странах Евросоюза. Однако эти суммы не всегда показывают, как богато живут люди. Дело в том, что в странах с более высокими зарплатами обычно дороже и товары и услуги. А если учесть местные цены, то рейтинг европейских стран заметно меняется. Об этом пишет Euronews.

Люксембург лидирует, но есть один нюанс: чем отличаются зарплаты в Европе. Фото: Pexels

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В 2025 году средняя годовая валовая зарплата при полной занятости в Европейском Союзе составила 41 464 евро. Такие данные Евростат обнародовал 6 ноября 2026 года. Показатель включает зарплаты работников с полной и неполной занятостью, причем последние перечислены в эквивалент полного рабочего времени, чтобы данные можно было сравнивать между странами.

Люксембург — лидер по размеру зарплат

Самая высокая средняя годовая зарплата среди 26 стран ЕС, включенных в рейтинг, зафиксирована в Люксембурге — 85 609 евро. Это более чем в пять раз превышает показатель Болгарии, где средний заработок составляет 16 201 евро.

В пятерку стран с высокими зарплатами также вошли Дания (73 500 евро), Ирландия (64 387 евро), Бельгия (61 984 евро) и Австрия (60 727 евро). В каждой из них средняя годовая оплата труда превышает 60 тысяч евро.

Среди крупнейших экономик Евросоюза первое место занимает Германия со средней зарплатой в 56 360 евро. Во Франции этот показатель составляет 44 734 евро — чуть выше среднего уровня ЕС.

В Италии же работники в среднем получают 34 213 евро в год, а в Испании — 35 125 евро. Обе страны не дотягивают до общеевропейского показателя.

Выше среднего уровня также находятся Финляндия (50 960 евро) и Швеция (49 622 евро).

В нижней части рейтинга кроме Болгарии оказались Греция со средней зарплатой 18 772 евро и Венгрия — 20 138 евро. Далее следуют Румыния (20 818 евро), Словакия (21 661 евро) и Латвия (22 688 евро).

Речь идет о валовых зарплатах до уплаты налогов и социальных взносов. Поэтому фактические суммы, получаемые на руки, могут отличаться в зависимости от страны.

Почему высокие зарплаты не всегда означают большую покупательную способность

Сравнивать доходы только в евро недостаточно: за одинаковую сумму в разных странах можно приобрести разное количество товаров и услуг. Чтобы учесть эту разницу, используют стандарт покупательной способности (PPS). Он позволяет сопоставить зарплаты с учетом уровня цен в каждой стране.

После такого пересчета разрыв между самой высокой и самой низкой зарплатами сокращается свыше пяти раз примерно до трех.

Люксембург сохраняет первое место с показателем 65106 PPS. Однако Болгария поднимается на две позиции и оказывается на 24 месте. Последней становится Греция с результатом 21486 PPS.

Меняются и позиции других стран. Австрия поднимается с пятого места на второе, тогда как Дания опускается со второго на четвертое, а Ирландия с третьего на шестое. Польша и Литва улучшают свои позиции на три ступени каждая.

Словения после пересчета оказывается выше среднего показателя ЕС. Швеция и Франция переходят в группу стран с результатом ниже среднего.

Наибольший рост демонстрирует Румыния: она перемещается с 23 на 18 место. Эстония, напротив, теряет пять позиций и опускается с 16-го на 21-е место.

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Что определяет разницу в зарплатах между странами

Эксперты объясняют разногласия прежде всего неодинаковым уровнем экономического развития и производительности труда.

Яан Массо, доцент прикладной эконометрики Тартусского университета, объяснил Euronews Business, что размер зарплат зависит от того, сколько продукции и услуг производят работники.

Штепан Юрайда, профессор CERGE-EI в Праге, среди важных факторов также назвал физический и человеческий капитал, в частности образование, качество институтов, эффективность регулирования и политику в области исследований и разработок.

Влияют на оплату труда и правила рынка. По словам Массо, минимальные зарплаты и коллективные договоры определяют, насколько распределяются равномерно доходы между работниками. В частности, в скандинавских странах зарплаты обычно более равномерны.

Высшая оплата труда в состоятельных странах часто сопровождается и более высокими ценами. Юрайда отмечает, что по мере роста благосостояния страны обычно дорожают товары и услуги.

Массо объясняет это на примере сферы услуг. Например, стрижка волос требует примерно одинакового времени независимо от страны. Поэтому там, где труд стоит дороже, выше будет и цена такой услуги.

Поэтому показатель с поправкой на местные цены лучше отражает покупательские возможности жителей страны, чем сама сумма зарплаты в евро. В то же время Юрайда предостерегает: небольшие отличия между странами в рейтинге по покупательной способности не следует воспринимать как абсолютно точное ранжирование.

Разрыв между Восточной и Западной Европой сокращается

Мальте Любкер, эксперт по оплате труда Института экономических и социальных исследований (WSI) при Фонде Ганса Беклера, отмечает, что разница между зарплатами в Восточной и Западной Европе со временем существенно уменьшилась.

По его словам, ранее работодатели в странах с высокими зарплатами нередко ссылались на более низкую оплату труда в Восточной Европе, призывая сдерживать рост зарплат у себя. Однако с течением времени разрыв заметно сократился.

Это оказывает влияние и на трудовую миграцию. Любкер считает, что после учета покупательной способности работа в Германии уже не выглядит столь привлекательной для польских работников, как может показаться по номинальному размеру зарплаты.

Почему средняя зарплата не показывает всю картину

Евростат перечисляет заработки людей с неполной занятостью в эквивалент полного рабочего времени. Это помогает сравнивать страны, но не отражает все особенности их рынков труда.

Любкер отмечает, что полная занятость доступна не каждому. Для части людей, прежде всего женщин, неполный рабочий день является способом совмещать работу с обязанностями по уходу. Поэтому зарплата при полной занятости не всегда точно отражает реальный уровень жизни.

К тому же, распространенность неполной занятости в Европе очень отличается. Во многих странах Восточной Европы традиционно преобладает полный рабочий день, тогда как в Нидерландах неполная занятость широко распространена.

Средняя зарплата также может скрывать значительные отличия в доходах внутри одной страны. Массо обращает внимание, что на высокий средний показатель Люксембурга могут влиять отдельные высокооплачиваемые должности, в том числе в финансовом секторе.

В материале говорится, что размер зарплаты в евро не всегда показывает, сколько человек может себе позволить. На реальные возможности влияют местные цены, налоги, доступность полной занятости и разница в оплате труда внутри страны. Поэтому даже рейтинг с поправкой на покупательную способность не дает полного представления о доходах и уровне жизни людей.