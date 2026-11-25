Украинцы снизили сумму гривневых сбережений в банках за один месяц на 1,5 млрд грн. Валютные вклады пополнились почти на 15 млрд. грн. Всего на начало ноября на банковских счетах физических лиц и предпринимателей было около 1,8 трлн грн. Такие данные 25 ноября обнародовал Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на начало ноября украинцы хранили на банковских счетах почти 1,8 трлн грн. Фото: Pexels

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По состоянию на 1 ноября вклады в национальной валюте составили 1170,9 млрд грн, в иностранной — 622 млрд грн. В целом за октябрь сумма депозитов выросла на 13,3 млрд. грн.

Большинство средств вкладчики оставляют на счетах с возможностью свободного доступа. На 1 ноября на вклады на вопрос приходилось 71,14% общей суммы сбережений. Доля срочных депозитов составила 28,86%.

Среди срочных вкладов наиболее распространены депозиты сроком до трех месяцев. На них приходилось 17,32% от всех средств в банках. Еще 7,01% составляли вклады сроком от трех до шести месяцев, 3,89% — от шести месяцев до года. Доля депозитов на срок свыше года составила всего 0,64%.

Фонд также обнародовал распределение сбережений по размеру вкладов. Наибольшая доля приходилась на депозиты от 10 тыс. до 200 тыс. грн — 25,66%. На счетах с суммами от 200 тыс. до 600 тыс. грн. хранилось еще 20,78% всех вкладов.

Вклады более 5 млн. грн. формировали 16,64% общей суммы. На депозиты от 1 млн до 2 млн грн приходилось 12,96%, от 2 млн до 4 млн грн — 10,54%. Доля вкладов от 600 тыс. до 1 млн грн составила 10,61%, а от 4 млн до 5 млн грн — 2,81%.

Отдельно Фонд привел статистику по предпринимателям. На 1 ноября сумма вкладов физических лиц-предпринимателей составила 209,1 млрд грн. ФЛП составляли 3,2% от общего количества вкладчиков, но на их счета приходилось 11,7% всех депозитных средств.

Вклады физических лиц, в том числе предпринимателей, во время военного положения полностью защищены государственными гарантиями. Такой порядок действует с 13 апреля 2022 г. Стопроцентное возмещение распространяется также на три месяца после прекращения или отмены военного положения.

После завершения этого периода максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн. Все 59 банков, внесенных в реестр участников Фонда на 1 ноября 2026 года, являются участниками системы гарантирования вкладов.

Напомним

За январь-июль 2026 года больше всего гривневых срочных депозитов население привлек ПриватБанк — 8,55 млрд грн. Второе место занял Сбербанк с приростом 5,33 млрд грн, третье — Универсал Банк (monobank), привлекший 3,92 млрд грн. В валютных вкладах лидировал Ощадбанк с приростом 2,69 млрд грн, далее следуют Укргазбанк и ПУМБ. Наибольший отток как гривневых, так и валютных срочных депозитов зафиксировали в Укрэксимбанке: 1,88 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно.



За первые две недели в ноябре 2026 года сразу 8 банков с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн повысили доходность гривневых вкладов для частных клиентов .

В течение января-июня 2026 Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил 18 млн грн клиентам банков, находящихся в стадии ликвидации.

В октябре кредиторы неплатежеспособных банков получили более 60,7 млн грн в счет погашения долгов. Средства выплатили банки, управляемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Наибольшую часть этой суммы получили кредиторы седьмой очереди, среди которых есть юридические лица, являвшиеся клиентами банков. В общей сложности за время работы Фонда кредиторам банков в ликвидации вернули более 78 млрд грн.