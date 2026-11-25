Мошенническая схема может начаться с объявления о выгодной инвестиции в соцсетях, предложениях купить товар онлайн или с телефонного звонка. Человек может поверить обещаниям, самостоятельно перевести деньги и, в результате, потерять их. В Великобритании такие случаи стали одним из основных факторов роста платежного мошенничества. Об этом идет речь в отчете британской финансовой ассоциации UK Finance за первое полугодие 2026 года.

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За первое полугодие 2026 года общие потери достигли £659,5 млн. Как свидетельствует отчет, 58% случаев мошенничества с добровольно подтвержденными переводами начинались в сети Интернет.

Общие потери от платежного мошенничества составили £659,5 млн. Из этой суммы £316 млн пришлось на так называемое APP-мошенничество (Authorised Push Payment) — случаи, когда человек под влиянием манипуляций самостоятельно переводит деньги на мошенника. За год ущерб от таких операций вырос на 22%, а количество случаев — на 25%, до 138 345.

Потери от несанкционированных операций, в том числе мошенничества с платежными карточками, дистанционным банкингом и чеками, сократились на 2% — до £343,5 млн. Количество таких случаев уменьшилось на 17%, до 1,64 млн.

Самая существенная сумма убытков среди разновидностей APP-мошенничества повлекла за собой фальшивые инвестиционные предложения. Британцы из-за них потеряли £126,3 млн, что на 29% больше, чем за первое полугодие 2025 года. Наибольший ущерб нанесли мошеннические схемы под видом инвестиций.

По количеству случаев преобладали мошенничества при покупке товаров и услуг. На них пришлось 69% всех APP-случаев — 95 830. Ущерб от таких схем вырос на 24%, до £66 млн.

Мошенничество с предоплатой — еще одна категория, которая продолжает быстро набирать масштабы. В таких схемах людей убеждают оплатить аванс за несуществующую услугу или товар или внести деньги, чтобы получить вроде бы большую выплату. За полгода ущерб от них увеличился на 73%, до £34 млн. Количество случаев увеличилось вдвое, до 16 481.

В общем, финансовые учреждения вернули пострадавшим £205,7 млн, что составляет 65% от суммы потерь из-за APP-мошенничества.

Где начинаются мошеннические схемы

По данным UK Finance, 58% случаев APP-мошенничества начинались в интернет-сети, еще 16% - через телекоммуникационные сети.

Доля этих каналов в общей сумме ущерба одинакова — на каждый приходится по 33%. Еще 5% потерь связаны со схемами, начинавшимися по электронной почте, 6% появились через другие каналы. В 21% случаев источник мошенничества установить не удалось, но известно, что на них пришлось 23% убытков.

UK Finance призывает ужесточить требования к технологическим компаниям и операторам связи, чтобы они активнее предотвращали мошенничество. В частности, ассоциация предлагает ввести более строгие обязательства для онлайн-платформ по выявлению и блокированию мошеннической рекламы. Надеются, что это поможет противодействовать ложным инвестиционным предложениям в социальных сетях.

Для онлайн-маркетплейсов UK Finance предлагает ввести проверку продавцов и защищенные механизмы оплаты. Идея в том, чтобы покупатели не переводили деньги непосредственно на посторонние банковские счета вне платформ.

Ассоциация считает, что технологические и телекоммуникационные компании должны не только обмениваться информацией и опытом с финансовым сектором, но и участвовать в противодействии мошенничеству.

«Финансовый сектор не может самостоятельно справиться с этой угрозой. Нам нужны более строгие обязательства для технологических и телекоммуникационных компаний, чтобы каждый сектор, которым пользуются мошенники, нес ответственность…», — заявила управляющий директор по экономическим преступлениям UK Finance Рут Рей (Ruth Ray).

В UK Finance отмечают, что преступники все чаще используют социальную инженерию. Мошенники заставляют людей раскрывать персональные данные, в том числе одноразовые пароли. Также пытаются повлиять на то, чтобы жертва самостоятельно оплачивала несуществующие товары, услуги и инвестиционные предложения.

В первом полугодии 2026 года британские банки предотвратили несанкционированные мошеннические операции на £810,5 млн. По оценке UK Finance, это почти в 2,5 раза больше, чем сумма средств, похищенных из-за несанкционированного мошенничества за этот период.

Впрочем, ассоциация признает, что только со стороны банков для противодействия мошенничеству мер недостаточно. Важную роль играют и компании, через платформы и сети которых мошенники находят потенциальных жертв.