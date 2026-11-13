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13 ноября 2026, 20:30 Читати українською

Топ-5 новостей за пятницу: новые лимиты для ФЛП, €200 млн от Германии и выход Nova на банковский рынок

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Валютный парадокс недели: почему обменники продают доллар и евро дороже банков

Прошедшая рабочая неделя на валютном рынке Украины прошла очень интересно и достаточно положительно для гривни: нацвалюта отвоевала часть ранее утраченных позиций по отношению к евро, хотя и немного просела по отношению к доллару. Но в целом свидетелей секты «доллар по 50 уже завтра» стало гораздо меньше, что не может не радовать Нацбанк, но явно огорчает владельцев обменников, всегда старающихся заработать на любых валютных скачках. Какие тенденции на валютном рынке увидим в ближайшие дни, рассказывает Минфин.

ФЛП смогут перечислять до 1 млн грн в месяц: какие ограничения введут банки с 14 ноября

С 14 ноября банки снизят лимиты на переводы без дополнительного документального подтверждения для вновь и неактивных ФЛП. Для предпринимателей второй и третьей групп месячный порог сократится сразу втрое, до 1 млн. грн., для первой группы он составит 400 тыс. грн. Большие суммы переводить не запрещают, но предпринимателю придется объяснить банку происхождение средств. Изменения, предусмотренные обновленным банковским меморандумом, будут касаться всех предпринимателей, а определенных категорий клиентов.

Не только энергетика: на что Германия даст Украине еще 200 млн. евро

Германия дополнительно выделяет Украине 200 млн. евро на подготовку к зиме. Деньги будут направлены на поддержку электро- и теплоснабжения, водной инфраструктуры, медицинских учреждений, школ и сельского хозяйства. Решение приняли на фоне усиления российских атак на критическую инфраструктуру, угрожающую не только быту украинцев, но и стабильной работе экономики.

Бензин в Украине может подешеветь еще больше: Корецкий объяснил, когда ожидать снижения цен

Цены на бензин в Украине могут снизиться еще больше после поступления новых партий горючего, закупленных по более низкой стоимости. Об этом 13 ноября заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Дизель уже начал дешеветь, однако автомобильный газ продолжает дорожать.

Владельцы Nova получили разрешение НБУ на приобретение БТА Банка

Группа Nova готовится расширить свой финансовый бизнес и выйти на банковский рынок. Национальный банк согласовал ее совладельцам Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову приобретение 100% опосредованного участия в БТА Банке. Непосредственным владельцем финучреждения должна стать компания «НоваПэй Инвест».

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Источник: Минфин
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