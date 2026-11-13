Топ-5 новостей за пятницу: новые лимиты для ФЛП, €200 млн от Германии и выход Nova на банковский рынок

Прошедшая рабочая неделя на валютном рынке Украины прошла очень интересно и достаточно положительно для гривни: нацвалюта отвоевала часть ранее утраченных позиций по отношению к евро, хотя и немного просела по отношению к доллару. Но в целом свидетелей секты «доллар по 50 уже завтра» стало гораздо меньше, что не может не радовать Нацбанк, но явно огорчает владельцев обменников, всегда старающихся заработать на любых валютных скачках. Какие тенденции на валютном рынке увидим в ближайшие дни, рассказывает Минфин.

С 14 ноября банки снизят лимиты на переводы без дополнительного документального подтверждения для вновь и неактивных ФЛП. Для предпринимателей второй и третьей групп месячный порог сократится сразу втрое, до 1 млн. грн., для первой группы он составит 400 тыс. грн. Большие суммы переводить не запрещают, но предпринимателю придется объяснить банку происхождение средств. Изменения, предусмотренные обновленным банковским меморандумом, будут касаться всех предпринимателей, а определенных категорий клиентов.

Германия дополнительно выделяет Украине 200 млн. евро на подготовку к зиме. Деньги будут направлены на поддержку электро- и теплоснабжения, водной инфраструктуры, медицинских учреждений, школ и сельского хозяйства. Решение приняли на фоне усиления российских атак на критическую инфраструктуру, угрожающую не только быту украинцев, но и стабильной работе экономики.

Цены на бензин в Украине могут снизиться еще больше после поступления новых партий горючего, закупленных по более низкой стоимости. Об этом 13 ноября заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Дизель уже начал дешеветь, однако автомобильный газ продолжает дорожать.

Группа Nova готовится расширить свой финансовый бизнес и выйти на банковский рынок. Национальный банк согласовал ее совладельцам Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову приобретение 100% опосредованного участия в БТА Банке. Непосредственным владельцем финучреждения должна стать компания «НоваПэй Инвест».