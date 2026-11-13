Экспорт пшеницы из Украины упал на 17%: как изменились главные покупатели зерна

Украина за десять месяцев 2026 года экспортировала почти 9,9 млн. тонн пшеницы — на 17,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Египет остается самым большим покупателем украинского зерна, но по объему закупок почти сравнялся с ним Алжир, который за год существенно увеличил свою долю в украинском экспорте.

В денежном выражении выручка от экспорта пшеницы уменьшилась на 18,6% — до $2,135 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

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Самым большим покупателем украинской пшеницы остается Египет. Однако за январь-октябрь он приобрел зерна на $529,6 млн против $693,7 млн годом ранее. Его доля в украинском экспорте снизилась с 26,5% до 24,8%.

Алжир увеличил закупки на 17,7% — до $509,8 млн. Его доля выросла с 16,52% до 23,88%. Третье место заняла Индонезия, которая приобрела украинскую пшеницу на $232,9 млн. В прошлом году в тройку крупнейших покупателей входила Испания.

В октябре экспорт пшеницы сократился на 41% по сравнению с тем же месяцем 2025 года — до $190 млн. В частности, поставки в Египет уменьшились на 44,2%, до $53,6 млн, а в Алжир — на 39,3%, до $38,6 млн. Индонезия за месяц приобрела.

Продажи других стран за десять месяцев также снизились — на 30,6%, до $862,8 млн. Только в октябре они сократились на 41,3%, до $91,3 млн.

Для сравнения, за весь 2025 год Украина экспортировала 13,63 млн. тонн пшеницы — на 34% меньше, чем в 2024 году. Выручка от ее продаж составила почти $3 млрд, сократившись на 20%.

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