180 млрд грн на выкуп зерна: из-за блокады портов Украина ищет способы поддержки аграриев

Длительное ограничение морского экспорта может нанести украинскому агросектору дополнительный ущерб на $7,5 млрд в течение 2026/2027 маркетингового года. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. В то же время у государства нет финансовых возможностей выкупить излишек зерна, чтобы поддержать цены на внутреннем рынке.

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По оценке Высоцкого, около $5 млрд будут составлять потери от сокращения экспорта, еще около $2,4 млрд — дополнительные расходы на логистику.

Почему блокада портов грозит миллиардными убытками

Альтернативные маршруты через Дунай, железные дороги и автомобильные перевозки не способны полностью заменить черноморские порты. Сейчас ими можно экспортировать около 2,5 млн. тонн агропродукции в месяц, тогда как потребность превышает 5 млн. тонн.

К тому же транспортировка по альтернативным маршрутам обходится аграриям на $50−70 за тонну дороже, а на отдельных направлениях дополнительные расходы достигают $80. Поэтому производители получают более низкие закупочные цены, что затрудняет покрытие себестоимости и финансирование следующего производственного цикла.

По словам Высоцкого, найти полноценную альтернативу черноморским портам пока невозможно. Поэтому длительное ограничение морской логистики создает риски не только для экспорта, но и дальнейшей работы аграрных предприятий, занятости и доходов общин.

Почему государство не может выкупить излишек зерна

Один из возможных инструментов поддержки внутреннего рынка — интервенционные закупки, когда государство выкупает продукцию, чтобы поддержать цены, а затем продает ее. Однако в нынешних условиях этот механизм, по словам министра, не будет работать.

На 1 июля 2026 г. переходные остатки зерновых в Украине составляли до 10 млн тонн. Если морской экспорт не возобновится, к 1 июля 2027 г. они могут возрасти до 30 млн тонн. Это в полтора раза больше объема внутреннего рынка. Кроме того, могут накопиться еще до 5 млн тонн масличных культур.

Масштаб проблемы не позволяет государству стабилизировать рынок обычными закупками. За цены 9 тыс грн за тонну выкуп 20 млн тонн зерновых стоил бы около 180 млрд грн. Таких средств у государства нет.

Есть и другая проблема: интервенционные закупки обычно предназначены для краткосрочного регулирования цен. Государство должно реализовать приобретенное зерно не позднее следующего маркетингового года. Но если порты и дальше не будут работать, продать накопленные запасы будет сложно. В то же время, аграрии снова засеют поля, получат новый урожай — и страна столкнется с потребностью выкупать очередные большие объемы продукции.

Какие альтернативные механизмы поддержки предлагает Украина

Вместо масштабного выкупа урожая Минагрополитики предлагает сосредоточиться на удешевлении экспортной логистики. Украина обратилась к международным партнерам с предложением рассмотреть механизмы компенсации дополнительных расходов по перевозке агропродукции. По оценкам ведомства, на это в течение 2026/2027 маркетингового года нужно около 1,1 млрд. евро.

Помощь может оказываться не только непосредственно украинским производителям. Один из вариантов — компенсировать часть транспортных расходов на территории Европейского Союза, чтобы сделать более длинные альтернативные маршруты более доступными.

Также Украина предлагает упростить администрирование отдельных тарифных квот по торговле с ЕС, в частности для молочной продукции и муки. Это позволило бы более эффективно использовать уже согласованные объемы доступа к европейскому рынку.

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Еще одно направление — сохранение финансовой состоятельности хозяйств и развитие инфраструктуры для хранения урожая. При ограниченных возможностях экспорта аграрии требуют дополнительных мощностей для хранения зерновых и масличных культур, а также доступа к кредитованию, чтобы продолжать производство и готовиться к следующей посевной.

Следовательно, поддержка агросектора в условиях блокады портов должна быть направлена не на накопление зерна на государственном балансе, а на сохранение возможности производить и экспортировать продукцию. Ключевая задача — снизить логистические затраты, обеспечить финансирование хозяйств и расширить альтернативные маршруты сбыта.

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