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13 ноября 2026, 15:53 Читати українською

Опыт уже не гарантирует более высокую зарплату: как возраст меняет финансовые запросы украинцев

Возраст и опыт не всегда означают более высокие зарплатные ожидания. В Украине желаемый доход поисковиков растет в начале карьеры, но после 35 лет фактически останавливается на уровне 30 тыс. грн. В то же время 44,3% активных кандидатов на рынке труда уже старше 35 лет. Такие результаты показали исследования платформы robota.ua, пишет Интерфакс-Украина.

Возраст и опыт не всегда означают более высокие зарплатные ожидания.
Украинцы после 35 лет перестают повышать свои ожидания по зарплате: что показало исследование. Фото: Pexels
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По данным исследования, наибольшую долю среди ищущих работу составляют кандидаты в возрасте 16−24 года — 33,6%. Еще 22% приходится на возрастную группу 25−34 года.

Однако почти половина активных поисковиков уже пересекла 35-летний рубеж. В частности, 21,5% кандидатов — это люди в возрасте 35−44 года, 14,7% — 45−54 года. Еще 6,8% составляют поисковики в возрасте 55−64 года, а 1,2% — старше 65 лет.

После 35 лет зарплатные ожидания почти не растут

Наиболее заметно желаемый уровень оплаты труда меняется в начале карьеры. Если кандидаты в возрасте 16−24 лет в среднем рассчитывают на 20 тыс. грн, то в возрастной группе 35−44 года ожидания растут до 30 тыс. грн.

После этого уровень желаемого дохода фактически выходит на плато. А после 55 лет зарплатные ожидания начинают снижаться.

В robota.ua объясняют эту тенденцию изменением приоритетов старших кандидатов. Для них все более важными становятся стабильность работы, удобный график и расположение офиса.

В то же время, сам по себе возраст не определяет, насколько дорого специалист будет оценивать свой труд. По данным исследования, решающее значение имеют профессия и возможность карьерного перехода на высшую должность.

Это хорошо заметно на примере двух специальностей. У продавцов медиани зарплатные ожидания практически не изменяются с возрастом. В то же время среди менеджеров по продажам разница между ожиданиями самых молодых и опытных кандидатов достигает 75%. Это самый большой разрыв среди всех проанализированных профессий.

В Киеве кандидаты оценивают свой труд дороже

Отдельную модель зарплатных ожиданий исследователи зафиксировали в Киеве. В столице кандидаты независимо от возраста рассчитывают на более высокую оплату труда, чем поисковики в других крупных городах Украины.

Например, молодые специалисты в возрасте 16−24 года в Киеве ожидают зарплату около 25 тыс. грн. Во Львове, Одессе, Днепре и Харькове этот показатель составляет 20 тысяч гривен.

Еще более заметна разница среди кандидатов в возрасте 35−44 года. В столице их зарплатные ожидания составляют 40 тыс. грн. Для сравнения, во Львове это 35 тыс. грн, в Одессе и Днепре — 30 тыс. грн, а в Харькове — 26,3 тыс. грн.

Авторы исследования отмечают: оценивая стоимость специалиста на рынке труда, работодателям следует учитывать не только его возраст и опыт, но и специальность, регион и этап карьеры.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
13 ноября 2026, 16:14
#
Ви ж тут так кричали що середня зарплата 38 тисяч!!! А виявляється 20−30! Вам ці 30 срібняків боком вийдуть!
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