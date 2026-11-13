Германия выделит Украине ещё 200 млн евро: на что будут направлены средства перед зимой

Германия дополнительно выделяет Украине 200 млн. евро на подготовку к зиме. Деньги будут направлены на поддержку электро- и теплоснабжения, водной инфраструктуры, медицинских учреждений, школ и сельского хозяйства. Решение приняли на фоне усиления российских атак на критическую инфраструктуру, угрожающую не только быту украинцев, но и стабильной работе экономики.

Германия выделяет Украине 200 млн евро на зиму: помощь будет оказана не только энергетике. ФОТО: Pexels

Дополнительное финансирование будет предоставлено Министерством иностранных дел Германии и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития. 13 ноября бюджетный комитет Бундестага согласовал выделение этих средств.

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Основную часть помощи, направленную через кризисную программу Министерства экономического сотрудничества и развития, используют для поддержки систем электро-, тепло- и водоснабжения. Также финансирование предусмотрено для школ и детских садов, сельского хозяйства и гражданской защиты.

Отдельное направление — гуманитарная помощь Министерства иностранных дел. Она предназначена, прежде всего, для жителей прифронтовых территорий, внутренне перемещенных лиц и украинских беженцев в соседних странах, в частности Молдове.

Кроме того, Германия будет поддерживать подготовку украинских городов к зиме. Особое внимание будет уделено водоснабжению, санитарным условиям и медицинскому обслуживанию. Гуманитарные программы также должны помочь семьям, оказавшимся в затруднительном положении, обеспечить доступ к теплу, питьевой воде и медицинской помощи.

В немецком правительстве объясняют дополнительную поддержку усилением российских атак на украинскую инфраструктуру. По оценке Берлина удары все чаще направлены на энергетические, водные, транспортные и логистические объекты. Из-за повреждений энергосистемы в Украине ежедневно возникают перебои с электроснабжением, а водоснабжение испытывает ограничения. В то же время применение российских беспилотников большей дальности расширяет зону боевых угроз, заставляя все больше людей покидать свои дома.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру вместо того, чтобы перейти к серьезным переговорам. По его словам, дополнительная гуманитарная помощь должна обеспечить украинцам доступ к теплу, питьевой воде и медицинскому обслуживанию.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Рим Альабали-Радован подчеркнула, что российские удары по энергетической инфраструктуре оставляют миллионы людей без должного теплоснабжения, а повреждения водопроводов лишают их доступа к воде. Она также выступила за энергетическое перемирие, назвав его первым шагом к прекращению подобных атак.

В Берлине рассматривают зимнюю помощь не только как гуманитарную поддержку. По позиции немецкого правительства, оно также должно способствовать сохранению состоятельности украинского государства, стабильной работе экономики и устойчивости общества в условиях российской агрессии.

В немецком правительстве отмечают: способность Украины продолжать сопротивление российскому вторжению является необходимым условием для переговоров о справедливом и продолжительном мире.

Какую еще международную помощь Украина получит накануне зимы

Немецкая зимняя помощь дополняет другие программы международной поддержки Украины. В частности, Европейский Союз планировал в августе выделить еще 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Средства для усиления обороноспособности и устойчивости страны.

Отдельное направление — защита украинского неба. Великобритания в сентябре обещала 1 00 млн фунтов стерлингов на зимний пакет поддержки систем Patriot. Как сообщалось в сентябре, Украина также ведет переговоры с партнерами по лицензиям на производство ракет и компонентов для этих систем.

Еще одно направление международного финансирования — здравоохранение. В конце октября в государственный бюджет Украины поступило 404,5 млн долларов от Всемирного банка в рамках проекта THRIVE, направленного на реформирование медицинской системы. В общей сложности по этой программе страна уже получила 701,7 млн долларов.

Финансирование предусмотрено за выполнение конкретных показателей: увеличение количества пациентов с гипертензией, получающих препараты по программе «Доступные лекарства», концентрацию родов и хирургических операций в больницах с большими объемами медицинских услуг, расширение использования солнечной энергетики в медучреждениях и усовершенствование механизмов оплаты медицинских услуг.

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