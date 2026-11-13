Франция упростила получение гражданства для иностранных пенсионеров: что изменится для украинцев

Франция пересмотрела подход к предоставлению гражданства проживающим в стране иностранным пенсионерам, но получают пенсионные выплаты из-за границы. Теперь иностранное происхождение пенсии само по себе не должно быть причиной для отказа в натурализации. Новые правила рассмотрения заявлений могут касаться и украинцев, проживающих во Франции, декларирующих свои доходы и крепкие связи с местной общиной.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в письме сенаторке от департамента Шаранта Николь Бонфуа (Nicole Bonnefoy). Как пишет The Connexion, министр подтвердил, что подход к рассмотрению заявлений иностранных пенсионеров изменили, чтобы учитывать обстоятельства, которые раньше могли стать помехой для получения гражданства.

Сенатор обнародовала эту информацию 9 ноября. По ее словам, теперь поступающие из других стран пенсии не должны автоматически мешать натурализации, если человек декларирует эти доходы во Франции и может доказать, что давно связан со страной.

«Пенсии, выплачиваемые из-за границы, больше не являются самостоятельным препятствием для натурализации», — сообщила Бонфуа, описывая содержание ответа министра.

Важно, что речь идет не только о британцах, при которых сенатор выступала перед французским правительством. Подход касается иностранных пенсионеров в целом, а значит, при соответствующих условиях им могут воспользоваться и граждане Украины.

Какие условия теперь будут учитываться при натурализации

Сам факт получения пенсии из-за границы больше не должен быть определяющим при рассмотрении заявления. Французские органы будут оценивать, насколько человек интегрирован в местную жизнь и действительно ли связывает свое будущее с Францией.

Среди обстоятельств, свидетельствующих о крепких местных связях, Лоран Нуньес назвал длительное проживание в собственном основном жилье во Франции — более пяти лет, а также участие в жизни общины. В частности, будут учитываться общественная деятельность и опыт работы на выборной должности в муниципалитете.

Как пояснил министр в письме, «происхождение или характер доходов больше не составляет самостоятельного препятствия» для натурализации при наличии соответствующих условий. Это означает, что при оценке заявления должны принимать во внимание не только источник средств, но и жизненный путь человека, продолжительность его проживания и участие в жизни французского общества.

Отдельный момент касается налогов. Декларирование пенсии во Франции не обязательно означает, что налог с нее нужно платить именно там. Как обращает внимание The Connexion, министр говорит о задекларированных во Франции доходах, а не об обязательном налогообложении каждой пенсионной выплаты. В некоторых случаях порядок налогообложения определяют международные соглашения об избежании двойного налогообложения.

Изменения коснулись и другой категории пенсионеров. По словам Бонфуа, министерство согласилось адаптировать минимальные требования к доходам для людей, всю жизнь работавших во Франции, но из-за невысоких зарплат получают небольшую пенсию.

Сенаторша также сообщила, что несколько дел, которые раньше не могли продвинуться из-за проблем с оценкой доходов, уже получили положительное рассмотрение.

Почему французское правительство пересмотрело подход

Проблема обострилась после ужесточения требований к натурализации в 2025 году. Тогда министр внутренних дел Брюно Ретайо (Bruno Retailleau) направил в префектуры циркуляр с указаниями строже оценивать финансовое положение и профессиональную интеграцию претендентов на французское гражданство.

Для части иностранных пенсионеров это обернулось трудностями. Они могли годы жить во Франции, иметь там недвижимость, участвовать в жизни общины, но получать пенсию из другой страны. Именно иностранное происхождение выплат становилось проблемой при рассмотрении заявлений.

Особенно остро ситуация коснулась британцев, поселившихся во Франции после завершения трудовой карьеры. Именно их случаи послужили поводом для обращений Николь Бонфуа к правительству.

28 января 2026 года сенатор поднял этот вопрос непосредственно в Сенате. Она обратила внимание на ситуацию иностранцев, давно живущих во Франции, интегрировались в местные общины, но сталкиваются с отказами из-за того, что получают пенсии из-за границы.

Тогда Нуньес не стал обещать упразднение циркуляра своего предшественника. Он пояснил, что документ отражает положения действующего законодательства, однако признал необходимость следить за тем, как его применяют на местах. Министр пообещал обратить внимание на случаи чрезмерно строгой трактовки требований префектур.

После дальнейших обращений сенаторки позиция министерства стала более конкретной. В письме, о котором Бонфуа сообщила 9 ноября, Нунье подтвердил адаптацию подхода к заявлениям иностранных пенсионеров.

«Натурализация должна учитывать приверженность нашей стране, интеграцию и жизненный путь человека, а не только происхождение его пенсии», — подчеркнула сенатор в своем сообщении.

Что это значит для украинцев во Франции

Для украинских пенсионеров, живущих во Франции и получающих пенсию из Украины, изменение подхода может иметь практическое значение. Теперь иностранное происхождение пенсионных выплат само по себе не должно становиться основанием для негативного решения по натурализации.

Впрочем, это не означает, что французское гражданство будет предоставляться автоматически или без выполнения других требований. Заявителям следует декларировать доходы во Франции, подтверждать прочные связи со страной и отвечать общим условиям натурализации. Стандартная процедура, в частности, предусматривает не менее пяти лет проживания во Франции и подтверждение интеграции во французское общество.

Также важно, что речь идет об изменении административного подхода к рассмотрению заявлений, а не об отмене законодательных требований или о введении отдельной процедуры для пенсионеров.

Фактически французские власти согласились с тем, что человек, годами живущий во Франции, интегрировавшийся в ее общество и декларирующий свои доходы, не должен терять возможность получить гражданство только из-за того, что пенсию ему выплачивает другое государство.