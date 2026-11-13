9,85 млрд грн для «Автомагистрали-Юг» и 6 млрд для Onur: подрядчики заявили о критических долгах государства

Задолженность государства перед подрядчиками за выполненные работы по защите энергетических объектов, восстановлению критической инфраструктуры и эксплуатации автомобильных дорог составила около 20 млрд. грн. Национальная ассоциация дорожников Украины (НАДУ) призвала правительство безотлагательно начать погашение долгов.

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Соответствующее обращение ассоциация направила премьер-министру, министру развития общин и территорий, а также главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В НАДУ отмечают, что с начала полномасштабного вторжения компании-члены ассоциации выполняли важные для государства задачи, часто не дожидаясь финансирования. Речь идет о восстановлении разрушенной инфраструктуры, строительстве фортификационных сооружений и объектов защиты, обеспечении военной логистики.

Однако нынешний масштаб задолженности, по оценке ассоциации, уже чреват финансовой стабильностью строительной отрасли.

Сколько государство задолжало крупнейшим подрядчикам

Наибольшую сумму задолженности среди названных компаний имеет ООО «Автомагистраль-Юг» — более 9,85 млрд грн. Из этой суммы для 5,7 млрд грн не определены источники финансирования.

До Onur Group задолженность превышает 6 млрд грн. При этом 3 млрд. грн. не обеспечены источниками финансирования.

Еще 3,2 млрд грн государство должно ООО «Ростдорстрой» (RDS). Более 2,1 млрд грн из этой суммы также не имеют определенных источников финансирования.

Таким образом, совокупный долг перед тремя упомянутыми подрядчиками превышает 19 млрд грн. В НАДУ отмечают, что сложная ситуация сложилась и у десятков других компаний.

Под угрозой более 15 тысяч рабочих мест

В ассоциации предупреждают, что задержки с расчетами создают риски не только для отдельных предприятий, но и для всей инфраструктурной отрасли.

От погашения долгов зависит сохранение более 15 тысяч рабочих мест, а также производственных мощностей, необходимых для дальнейшего строительства и восстановления страны.

НАДУ призывает правительство скоординировать работу ответственных государственных органов и принять конкретные решения по урегулированию задолженности.

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Подрядчикам могли представить план погашения долгов

Отдельно в ассоциации сообщили об информации о встрече представителей рынка с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры. По сообщениям одного из участников рынка, в ходе встречи стороны наработали план погашения накопившейся задолженности.

В НАДУ положительно оценивают само намерение государства решить проблему, однако подчеркивают: будущий план должен охватывать всех участников рынка, а не только отдельные компании.

В то же время ассоциация пока не сообщает об утвержденном графике выплат или конкретных сроках погашения долгов. Поэтому вопрос фактического финансирования выполненных работ остается открытым.

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