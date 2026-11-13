ФЛП смогут перечислять до 1 млн грн в месяц: какие ограничения введут банки с 14 ноября

С 14 ноября банки снизят лимиты на переводы без дополнительного документального подтверждения для новых и неактивных ФЛП. Для предпринимателей второй и третьей групп месячный порог сократится сразу втрое — до 1 млн грн, для первой группы он составит 400 тыс. грн. Большие суммы переводить не запрещают, но предпринимателю придется объяснить банку происхождение средств. Изменения предусмотрены обновленным банковским меморандумом и будут касаться не всех предпринимателей, а определенных категорий клиентов.

С 14 ноября банки в три раза снизят лимиты на переводы без подтверждения происхождения средств для новых и неактивных индивидуальных предпринимателей, а переводы на более крупные суммы будут осуществляться после документальной проверки. Фото: 123RF/PICSEL

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Что изменится с 14 ноября

Новые ограничения являются вторым этапом введения лимитов, согласованных банками в мае 2026 года. Первый этап стартовал 14 августа. Тогда для вновь и неактивных ФЛП первой группы установили месячный лимит переводов без дополнительного документального подтверждения на уровне 600 тыс. грн, для предпринимателей второй и третьей групп он составил 3 млн грн.

С 14 ноября эти суммы сократятся. Для ФЛП первой группы лимит составит 400 тыс. грн в месяц вместо 600 тыс. грн. Для второй и третьей групп его сократят втрое — до 1 млн грн вместо предыдущих 3 млн грн.

Изменения коснутся и юридических лиц с признаками компаний-оболочек. Для них месячный лимит снизится с 5 млн до 2 млн грн.

Важно понимать, что эти ограничения не распространяются автоматически на всех предпринимателей. Они касаются вновь созданных ФЛП, предпринимателей, которые длительное время не вели деятельности, а затем возобновили операции, и отдельных юридических лиц с признаками рисковой деятельности.

Сам факт регистрации ФЛП или открытия счета не означает автоматического попадания под ограничение. Банк оценивает клиента с учетом истории счета, характера операций и процедур финансового мониторинга.

Почему банки усиливают контроль

Нынешние изменения продолжают политику, которую банковский сектор начал реализовывать в конце 2024 года. 10 декабря того же года банковские ассоциации и крупнейшие банки подписали первый Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Его появление было связано с необходимостью противодействовать мошенничеству, незаконным финансовым операциям и использованию банковских счетов для перевода средств сомнительного происхождения. Отдельное внимание банки уделили так называемым дропам — людям, которые передают свои счета или платежные карты другим лицам для проведения операций.

Такие счета могут использоваться для перемещения средств, полученных от мошенничества, нелегального бизнеса или других незаконных сделок. Для организаторов схем это способ распределить денежные потоки между многими счетами и усложнить установление их подлинного происхождения.

Еще одна проблема, на которую обращает внимание банковский сектор, заключается в использовании счетом разных учреждений для проведения сомнительных операций. Если один банк ужесточает контроль, клиент может попытаться продолжить деятельность через другой. Согласованные правила должны усложнить такую практику.

14 мая 2026 года банковское сообщество подписало обновленную редакцию Меморандума. К работе над документом присоединились Ассоциация украинских банков и Национальная ассоциация банков Украины. К инициативе присоединилось более 50 банков и финансовых учреждений.

Обновленный документ отдельно определил подходы к новым и неактивным ФЛП, а также юридическим лицам с признаками компаний-оболочек. Банки объясняют это необходимостью усилить контроль над операциями, которые могут использоваться для обхода финансового мониторинга.

При этом Меморандум не является законом: он не устанавливает новых законодательных требований для всех предпринимателей. Это добровольная договоренность участников рынка, определяющая общие подходы к работе с клиентами. Присоединившиеся к нему банки учитывают его положения в своих внутренних процедурах.

Новый и «неактивный» ФЛП: на что обращает внимание банк

Один из важнейших вопросов для предпринимателей — сколько времени после регистрации бизнеса будет считаться новым. Единого срока, который применяли бы все банки, нет. Конкретные критерии могут зависеть от внутренних правил учреждения и оценки риска клиента.

В профильных разъяснениях чаще всего упоминают период от шести до двенадцати месяцев. Однако воспринимать его как универсальное правило не следует. При оценке банк может учитывать не только дату регистрации ФЛП, но и время открытия счета, предварительную активность и соответствие сделок заявленному виду деятельности.

Отдельная категория — так называемые спящие ФЛП. Это предприниматели, длительно не проводившие или почти не проводившие операции, а затем возобновившие активную работу.

К примеру, ФЛП несколько месяцев не имел поступлений, а после длительного перерыва начал получать значительные суммы от многих контрагентов. Для банка такое изменение финансового поведения может послужить поводом для дополнительной проверки.

Само по себе возобновление работы не является нарушением. Но предпринимателю следует быть готовым объяснить, почему изменились объемы сделок, кто его контрагенты и откуда поступают средства.

Банки могут обращать внимание на несоответствие между заявленной деятельностью и фактическим движением денег. Если ФЛП зарегистрирован для предоставления определенных услуг, а счет вдруг начинает использоваться для большого количества сделок, не связанных с этим бизнесом, учреждение может запросить дополнительные пояснения.

Как считать переводы

Лимит рассчитывается за месяц нарастающим итогом. То есть банк учитывает общую сумму исходных платежей, а не каждый перевод в отдельности.

К примеру, для ФЛП второй группы с лимитом 1 млн грн пять платежей по 200 тыс. грн исчерпают лунный порог. Если предприниматель планирует провести еще один платеж, ему предстоит пройти процедуру подтверждения денежных средств.

Превышение лимита не означает, что бизнес теряет право распоряжаться своими деньгами. Предприниматель может совершать сделки на большие суммы, но банк попросит предоставить платежную инструкцию и документы, подтверждающие происхождение средств или экономическое содержание сделки.

Важно не путать эти ограничения с полной блокировкой счета. Лимит по Меморандуму и решение о приостановлении финансовой операции в рамках законодательства о финансовом мониторинге являются разными процедурами. Превышение установленной суммы само по себе не доказывает незаконность платежа.

Для обычных физических лиц отдельные лимиты по Меморандуму не изменяются. При отсутствии документального подтверждения доходов для клиентов с высоким уровнем риска действует порог 50 тыс. грн в месяц, для клиентов с низким и средним уровнем риска — 100 тыс. грн.

Какие документы могут понадобиться предпринимателю

Список документов зависит от характера деятельности и конкретной операции. Универсального набора, который бы гарантировал отсутствие вопросов в банке, нет. Главная задача предпринимателя — показать, откуда поступили средства и почему он производит соответствующие платежи.

В зависимости от ситуации банк может запросить договоры с покупателями, заказчиками или поставщиками, счета на оплату, акты выполненных работ и накладные. Для подтверждения доходов может потребоваться налоговая отчетность, декларации и выписки со счетов.

Если деньги поступили в качестве ссуды или возвратной финансовой помощи, предприниматель должен быть готов предоставить соответствующий договор и подтверждение движения средств. Для торгового бизнеса важны документы о закупке и реализации товаров, для сферы услуг — договоры с заказчиками и акты выполненных работ.

Не стоит ждать, пока банк остановит конкретный платеж или пришлет запрос. Если предприниматель знает, что его обычный объем исходных операций превышает установленный предел, лучше заранее уточнить в банке процедуру проведения более крупных платежей.

Могут ли пострадать добросовестные предприниматели

Для бизнеса главный риск заключается не столько в самом лимите, сколько в возможных задержках платежей. Предприятие может иметь полностью легальные поступления, но не успеть подготовить документы или получить подтверждение банка до даты расчета с контрагентом.

Особенно чувствительны к таким ситуациям могут быть предприниматели с нерегулярными доходами, сезонной деятельностью или резкими колебаниями оборотов. Например, в период активных продаж товары месячные платежи могут быть значительно выше, чем в предыдущие месяцы.

Есть и вопрос к единообразию подходов. Если каждый банк самостоятельно определяет, сколько времени ФЛП считается новым, а также устанавливает внутренние критерии оценки, условия обслуживания предпринимателей могут отличаться.

Поэтому важно понимать, сколько времени банк рассматривает документы, при каких условиях согласовывает большие суммы и как клиент может оспорить решение. Именно эти детали будут определять, насколько новые правила окажут влияние на повседневную работу малого бизнеса.

Работают ли ограничения

Банки объясняют обновление Меморандума необходимостью противодействовать дропперству, мошенничеству и использованию счетов для незаконных финансовых операций. Однако оценить реальную эффективность новых лимитов можно только по факту их применения.

Для этого необходимы результаты первого этапа, начавшегося в августе 2026 года. В частности, важно знать, сколько предпринимателей попали под ограничения, сколько операций было проверено банками дополнительно и сколько клиентов смогли подтвердить происхождение средств.

Без сводной статистики по результатам этих мер нельзя утверждать, что снижение лимитов уже дало ощутимый эффект в борьбе с теневыми схемами.

Отдельный вопрос — роль Национального банка. Регулятор устанавливает обязательные требования к финансовому мониторингу, в то время как Меморандум определяет согласованные подходы участников. Для предпринимателей важно понимать, где заканчиваются законодательные требования и начинаются внутренние правила конкретного банка.

Что следует сделать ФЛП до 14 ноября

Предпринимателям, которые могут попасть под новые лимиты, следует заранее проверить условия обслуживания своего счета. Прежде всего нужно выяснить, относит ли банк бизнес к категории новых или неактивных клиентов.

Если месячный объем исходящих платежей превышает предстоящий предел, целесообразно обратиться в банк и уточнить возможность проведения операций на крупные суммы. Для этого могут потребоваться договоры, акты, счета, налоговая отчетность и другие документы, подтверждающие движение денежных средств.

Также следует систематизировать документы по основным контрагентам и хозяйственным операциям. Это поможет оперативно отвечать на запросы финансового мониторинга, если они возникнут.

Главное — не воспринимать новые лимиты как запрет на большие обороты. Для предпринимателей, которые могут подтвердить законность доходов и характер платежей, предусмотрена возможность проводить операции сверх установленных порогов. Однако, чтобы не задерживать расчеты с поставщиками и партнерами, вопрос с банком лучше решить до проведения крупного платежа.