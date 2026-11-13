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13 ноября 2026, 14:45 Читати українською

Жилье в ЕС подорожало более чем на 60%: где цены больше всего опередили доходы

Европейцам все сложнее покупать собственное жилье, но эта проблема распределена между странами неравномерно. За десять лет в Португалии, Нидерландах и Испании цены на недвижимость росли значительно быстрее доходов населения. В Румынии, Финляндии и Болгарии соотношение цен на жилье и доходов улучшилось. Новое сравнение Eurostat свидетельствует о том, насколько по-разному менялась доступность жилья в Европе.

Европейцам все сложнее покупать собственное жилье, но эта проблема распределена между странами неравномерно.
В Европе зарплаты всё реже хватает на собственное жилье: результаты исследования Eurostat. Фото: Pexels
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По данным Eurostat, в 2025 году соотношение цен на жилье и доходов населения в Евросоюзе было на 6,8% выше, чем в 2015 году. В среднем покупательная способность домохозяйств по приобретению недвижимости ухудшилась. Такая тенденция наблюдалась в 17 странах ЕС, в то время как в десяти показатель снизился.

За десять лет до второго квартала 2026 г. цены на жилье в Евросоюзе выросли на 62%. На фоне жилищного кризиса в декабре 2025 г. Европейская комиссия представила Европейский план доступного жилья.

Португалия возглавила рейтинг стран с самой плохой динамикой

Больше всего за период с 2015-го по 2025 год соотношение цен на недвижимость и доходов населения выросло в Португалии — на 60,8%. На втором месте оказались Нидерланды, где показатель вырос на 34,3%.

Старший экономист по жилищной недвижимости банка ABN AMRO Майк Ланген в комментарии Euronews Business объяснил ситуацию в Португалии туристическим бумом и программой «золотых виз», которая привлекала иностранных инвесторов. По его словам, приток иностранного капитала отчасти способствовал росту цен на недвижимость.

В Нидерландах основными факторами удорожания жилья Ланген назвал его дефицит и высокий спрос со стороны инвесторов.

Более 20% соотношения цен на жилье и доходы увеличилось также в Венгрии (26,5%), Чехии (25,8%), Испании (24,5%) и Греции (22,5%). В этих странах недвижимость дорожала быстрее, чем росли доходы населения, поэтому приобрести собственное жилье стало труднее.

Доцент экономики Тринити-колледжа в Дублине Ронан Лайонс обратил внимание на общую особенность стран с наибольшим ростом показателя. По его словам, в больших городах этих государств спрос на жилье остается высоким, в то время как предложение не поспевает за ним.

Еще в шести странах ЕС соотношение цен на недвижимость и доходов увеличилось более чем на 10%. В частности, в Словении — на 18,2%, Ирландии — на 14,4%, Австрии — на 13,6%, Словакии — на 11,2%, Люксембурге — на 10,6% и Литве — на 10,1%.

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В Румынии жилье стало доступнее, но аренда остается дорогой

Наибольшее сокращение соотношения цен на жилье и доходов было зафиксировано в Румынии — на 42,8%. Это означает, что по сравнению с 2015 годом недвижимость в стране стала доступнее по отношению к доходам населения.

Заметно снизился показатель и в Финляндии — на 25,2%, Болгарии — на 16,2%, на Кипре — на 12% и в Италии — на 11,9%.

Майк Ланген объяснил улучшение ситуации в Румынии и Болгарии значительным ростом доходов населения после вступления этих стран в Евросоюз. Именно скорее рост заработков по сравнению с ценами на недвижимость сделал жилье относительно более доступным.

Однако положительная динамика не означает, что жилищные расходы перестали быть проблемой. Ронан Лайонс обратил внимание на ситуацию с арендой в Румынии. В 2025 году 56% людей, снимавших жилье по рыночным ценам, жили в домохозяйствах, тративших на жилье более 40% имеющегося дохода. Это самая высокая часть всех стран ЕС.

Среди четырех крупнейших экономик Евросоюза динамика также была разной. Во Франции соотношение цен на жилье и доходов снизилось менее чем на 6%, в Италии — на 11,9%. В Германии показатель, напротив, вырос на 1,6%. Наибольшее ухудшение среди этой четверки было зафиксировано в Испании — на 24,5%.

Почему сравнение с 2015 годом не показывает всей картины

Eurostat также сравнил показатели 2025 года со средним соотношением цен на жилье и доходов в каждой стране за период 2000—2025 годов. Если данных за 2000 год не было, для расчета использовали ранний доступный год.

По этому критерию в 2025 году показатель в Евросоюзе в целом был лишь на 0,03% выше долгосрочного среднего.

Португалия и Румыния снова оказались на противоположных концах рейтинга. В Португалии соотношение цен на жилье и доходов превышало долгосрочное среднее на 37%, а в Румынии было на 53% ниже его.

В отдельных странах результаты двух сравнений существенно разнятся. Например, в Ирландии показатель в 2025 году был на 14,4% выше, чем в 2015-м, но в то же время на 1,7% ниже долгосрочного среднего. Ронан Лайонс объясняет это, в частности, тем, что в среднее значение вошел период жилого пузыря середины 2000-х годов.

Похожая ситуация в Литве: по сравнению с 2015 годом соотношение цен и доходов возросло на 10,1%, но оставалось на 5,7% ниже долгосрочного среднего.

В Нидерландах и Венгрии показатель за десятилетие вырос более чем на 20%. В 2025 году он превышал долгосрочное среднее на 12% в Нидерландах и на 5,3% в Венгрии. В Болгарии ситуация была противоположной: соотношение цен и доходов было на 36% ниже долгосрочного среднего и на 16,2% ниже уровня 2015 года.

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От чего зависит доступность жилья

На оценку доступности недвижимости влияет и период, с которым сравнивают текущие характеристики. Майк Ланген отмечает, что 2015 был почти историческим минимумом по соотношению цен на жилье и доходов. Фактически сложившуюся ситуацию сравнивают с одним из самых доступных периодов за последние 20 лет. Если бы за точку отсчета взяли 2005 год, рост показателя был бы значительно меньше, отметил экономист.

Еще один немаловажный фактор — стоимость ипотеки. Ведь большинство покупателей не покупают недвижимость за наличные деньги, а пользуются кредитами. Ланген обратил внимание на изменение депозитной ставки Европейского центрального банка: она составляет 2,5%, тогда как в конце 2015 года была отрицательной — минус 0,3%.

Ронан Лайонс предостерегает, что оба показателя Eurostat отражают только изменения по сравнению с определенным периодом или долгосрочным средним значением. Они не дают ответа на вопрос, насколько доступно жилье сейчас. Даже понижение соотношения цен и доходов не означает, что рынок недвижимости стал доступным для покупателей.

Экономист также обратил внимание, что страны, которые демонстрируют улучшение в статистике Eurostat, не всегда имеют благоприятную ситуацию для арендаторов. В частности, в Финляндии, где соотношение цен на жилье и доходы сократилось на четверть, арендаторы тратят на жилье около 32% своих доходов. По данным исследования Eurostat о доходах и условиях жизни, это самая высокая доля среди стран ЕС.

Украинцам в ЕС готовят новые правила проживания после 2028 года

Страны Евросоюза готовятся к завершению временной защиты для украинцев, которая продлена до 4 марта 2028 года. До этого времени государства должны определить, по каким основаниям украинцы смогут остаться в Европе после завершения действия этого механизма. Среди возможных вариантов — вид на жительство через работу, собственный бизнес, обучение или воссоединение семьи. О необходимости заблаговременно подготовить такие механизмы говорится в заключении Европейского комитета регионов, принятом 13 октября 2026 года.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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