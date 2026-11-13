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13 ноября 2026, 17:10 Читати українською

Бензин в Украине может подешеветь еще больше: Корецкий объяснил, когда ожидать снижения цен

Цены на бензин в Украине могут снизиться еще больше после поступления новых партий горючего, закупленных по более низкой стоимости. Об этом 13 ноября заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Дизель уже начал дешеветь, однако автомобильный газ продолжает дорожать.

Цены на бензин в Украине могут снизиться еще больше после поступления новых партий горючего, закупленных по более низкой стоимости.
Бензин дешевеет, газ дорожает: что происходит с ценами на топливо в Украине. Фото: t.me/Koretskyi_official
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По словам Корецкого, нынешнее снижение цен на топливо на АЗС может продолжиться после того, как в Украину поступят новые запасы, закупленные по более низким ценам.

«Когда новые остатки, когда новые запасы по новым ценам поступят в Украину, будьте уверены, что цены также будут снижены», — сказал премьер.

Он добавил, что за ситуацией на топливном рынке следят правительство, Министерство энергетики и Антимонопольный комитет.

Что происходит с поставками бензина, дизеля и автогаза

По информации Минфина, по состоянию на 12 ноября средняя цена бензина А-95 составляла 88,26 грн за литр, а дизеля — 103,59 грн. В то же время, автогаз стоил в среднем 61,69 грн за литр. С начала ноября бензин подешевел на 1,82 грн за литр, дизель — на 91 копейку, в то время как газ прибавил в цене 3,28 грн.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн объяснял резкое удорожание автогаза дефицитом сжиженного газа в Европе, высокими закупочными ценами и проблемами с логистикой. В частности, из-за обмеления Дуная, который был одним из важных каналов поставки, использовать этот маршрут на полную мощность не удавалось. По словам эксперта, это привело к нехватке газа на внутреннем рынке.

Еще 19 октября Куюн сообщал, что оптовые цены на дизель превысили 100 грн за литр из-за нехватки свободных объемов горючего и напряженной ситуации со снабжением. В то же время, бензин, по его оценке, тогда не имел оснований для подорожания, поскольку его поставки были обеспечены.

На проблемы с поставкой топлива эксперт обращал внимание и в августе. Среди предложенных им решений — создание децентрализованных запасов и развитие подземных хранилищ, поскольку нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры подвергаются российским атакам.

Еще один фактор, влияющий на стоимость горючего в Украине — мировые цены на нефть и нефтепродукты. В сентябре топливный эксперт Дмитрий Леушкин отмечал, что украинские цены зависят также от акцизной нагрузки и развития войны.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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