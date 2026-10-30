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30 октября 2026, 20:28 Читати українською

Топ-5 новостей за пятницу: депозиты под 17% годовых, курс доллара и евро, ликвидация Банка Сич и криптокражка на $6,4 млрд

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Рай для спекулянтов: какой курс доллара и евро увидим в ближайшие дни

Конец октября превратил украинский валютный рынок в настоящие американские горки. Внезапный взлет межбанка и панический скачок ценников на наличном рынке заставили Нацбанк всю неделю экстренно тушить курсовой пожар. Можно ли ожидать понижения котировок на выходных, рассказывает «Минфин».

17% годовых, кэшбек и бонусы: какие депозиты предлагают банки

Выбирая депозит, легко обратить внимание на самый большой процент и не заметить условий, от которых зависит реальный доход. Один банк платит больше новых средств, другой — начисляет кэшбек за пополнение, третий — предлагает бонус за рекомендацию. Различаются и ограничения: некоторые вклады нельзя пополнять или закрывать досрочно. Сравним акции восьми банков, чтобы выяснить, какие из них дают вкладчикам наибольшую дополнительную выгоду, и чем приходится уступать.

Банк Сич окончательно ликвидировали: сколько выплатили вкладчикам и что будет с долгами

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию АО «БАНК СИЧ» и прекратил выплаты вкладчикам. За время процедуры клиенты получили 1,273 млрд грн гарантированного возмещения. Теперь невыполненные требования кредиторов, оставшиеся после продажи активов банка, считаются погашенными по закону.

Крупнейшая криптокражка в истории: Binance заявила об изломе на $6,4 млрд, биткоин падал до $77 000

Криптовалютная биржа Binance стала жертвой масштабной кибератаки, в результате которой из ее кошельков вывели цифровые активы ориентировочно на $6,4 млрд. Об этом пишет Cointelegraph. Криптоисследователи связывают нападение с северокорейской хакерской группировкой TraderTraitor, ранее подозреваемой в других крупных кражах криптовалют.

От закупок для ВСУ до жилья для ВПЛ: что проверит Счетная палата в 2027 году

В следующем году Счетная палата проверит, как используют международную военную помощь, закупают товары для ВСУ и обеспечивают жильем ветеранов и переселенцев. В план также вошли аудит медицинского оборудования, государственных инвестиций и использования бюджетных средств. В целом ведомство утвердило 52 основных и трех резервных тем проверок. Какие еще сферы окажутся под контролем аудиторов?

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Источник: Минфин
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