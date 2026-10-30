Топ-5 новостей за пятницу: депозиты под 17% годовых, курс доллара и евро, ликвидация Банка Сич и криптокражка на $6,4 млрд

Конец октября превратил украинский валютный рынок в настоящие американские горки. Внезапный взлет межбанка и панический скачок ценников на наличном рынке заставили Нацбанк всю неделю экстренно тушить курсовой пожар. Можно ли ожидать понижения котировок на выходных, рассказывает «Минфин».

Выбирая депозит, легко обратить внимание на самый большой процент и не заметить условий, от которых зависит реальный доход. Один банк платит больше новых средств, другой — начисляет кэшбек за пополнение, третий — предлагает бонус за рекомендацию. Различаются и ограничения: некоторые вклады нельзя пополнять или закрывать досрочно. Сравним акции восьми банков, чтобы выяснить, какие из них дают вкладчикам наибольшую дополнительную выгоду, и чем приходится уступать.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию АО «БАНК СИЧ» и прекратил выплаты вкладчикам. За время процедуры клиенты получили 1,273 млрд грн гарантированного возмещения. Теперь невыполненные требования кредиторов, оставшиеся после продажи активов банка, считаются погашенными по закону.

Криптовалютная биржа Binance стала жертвой масштабной кибератаки, в результате которой из ее кошельков вывели цифровые активы ориентировочно на $6,4 млрд. Об этом пишет Cointelegraph. Криптоисследователи связывают нападение с северокорейской хакерской группировкой TraderTraitor, ранее подозреваемой в других крупных кражах криптовалют.

В следующем году Счетная палата проверит, как используют международную военную помощь, закупают товары для ВСУ и обеспечивают жильем ветеранов и переселенцев. В план также вошли аудит медицинского оборудования, государственных инвестиций и использования бюджетных средств. В целом ведомство утвердило 52 основных и трех резервных тем проверок. Какие еще сферы окажутся под контролем аудиторов?