Топ-5 новостей за среду: госдолг вырос на 496 млрд грн, до 8 лет за карту и новые правила для бизнеса

Уже завтра, 29 октября, Национальный банк объявит свое решение по ключевой ставке, которая является ориентиром для банков при определении собственной депозитной политики. Финансисты ожидают от регулятора дальнейшего усиления монетарной политики, и готовы ли они вслед за этим повышать ставки по вкладам для частных клиентов?

В сентябре 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 64,68 млрд. грн., или на 0,67%. По состоянию на 30 сентября его общий объем составил 9,54 трлн. грн., или $212,61 млрд. В то же время с начала года долг в гривневом эквиваленте вырос почти на 496 млрд. грн.

С 4 декабря 2026 года в Украине изменяются условия работы предприятий во время желтого уровня воздушной тревоги, что означает угрозу атаки дронов. После завершения переходного периода для продолжения работы бизнес должен обеспечить должную защиту работников и посетителей. Самого согласия трудового коллектива уже будет недостаточно. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 1092 от 4 сентября 2026 года.

28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. За соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов.

Банковская карта, переданная в чужие руки для мошенничества, может стать основанием для уголовной ответственности вплоть до лишения свободы. Верховная Рада 28 октября приняла законопроект № 16013, вводящий отдельную уголовную ответственность за операции с платежными инструментами и банковскими счетами, если их используют для мошенничества или других преступлений.