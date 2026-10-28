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28 октября 2026, 20:30 Читати українською

Топ-5 новостей за среду: госдолг вырос на 496 млрд грн, до 8 лет за карту и новые правила для бизнеса

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Сколько можно будет заработать на депозите в гривне, долларе и евро в ноябре

Уже завтра, 29 октября, Национальный банк объявит свое решение по ключевой ставке, которая является ориентиром для банков при определении собственной депозитной политики. Финансисты ожидают от регулятора дальнейшего усиления монетарной политики, и готовы ли они вслед за этим повышать ставки по вкладам для частных клиентов?

Госдолг Украины вырос почти на 500 млрд грн с начала года: сколько теперь должно государство

В сентябре 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 64,68 млрд. грн., или на 0,67%. По состоянию на 30 сентября его общий объем составил 9,54 трлн. грн., или $212,61 млрд. В то же время с начала года долг в гривневом эквиваленте вырос почти на 496 млрд. грн.

С 4 декабря бизнесу запретят работать во время тревоги без укрытия: новые правила

С 4 декабря 2026 года в Украине изменяются условия работы предприятий во время желтого уровня воздушной тревоги, что означает угрозу атаки дронов. После завершения переходного периода для продолжения работы бизнес должен обеспечить должную защиту работников и посетителей. Самого согласия трудового коллектива уже будет недостаточно. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 1092 от 4 сентября 2026 года.

Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении

28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. За соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов.

ВР приняла новый закон: «сдал» карточку для мошенничества — рискуешь попасть за решетку на срок до 8 лет

Банковская карта, переданная в чужие руки для мошенничества, может стать основанием для уголовной ответственности вплоть до лишения свободы. Верховная Рада 28 октября приняла законопроект № 16013, вводящий отдельную уголовную ответственность за операции с платежными инструментами и банковскими счетами, если их используют для мошенничества или других преступлений.

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Источник: Минфин
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