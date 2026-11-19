В Украине существенно усилилась конкуренция среди желающих арендовать жилье. Наибольший рост активности зафиксирован в сегменте долгосрочной аренды однокомнатных квартир. В частности, в Черновицкой области на одно объявление приходится в среднем 57,3 отзыва, а в Винницкой этот показатель за год вырос почти в 6,7 раза. Об этом свидетельствует исследование OLX Недвижимость.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

За январь-сентябрь 2026 года на платформе зафиксировали 76,5 млн поисковых запросов, связанных с недвижимостью.

Аналитики сравнили количество отзывов на одно объявление в октябре 2026 года с аналогичным периодом 2025 в четырех сегментах: покупка и долгосрочная аренда однокомнатных квартир, покупка и аренда частных домов.

Где больше вырос спрос на аренду квартир

Самые заметные изменения произошли на рынке аренды однокомнатных квартир, особенно в западных областях Украины.

В Черновицкой области количество отзывов на одно объявление выросло с 26,5 до 57,3. Во Львовской области показатель увеличился с 16,1 до 42, а в Тернопольской — с 13,4 до 36,7.

Читайте также: Количество квартир для аренды в Киеве выросло на 87%: происходящее на левом берегу

В то же время самая быстрая конкуренция росла в Винницкой области: с 3,7 до 24,8 отзыва на объявление.

Регионы с наиболее заметным ростом конкуренции за аренду однокомнатных квартир:

В частности, в Тернопольской области количество отзывов возросло примерно в 2,7 раза, во Львовской — в 2,6 раза, а в Ровенской — в 2,6 раза.

Таким образом, конкуренция за доступное арендное жилье в отдельных регионах стала значительно выше, чем год назад.

Аренда домов: где больше всего желающих

По данным OLX, интерес к долгосрочной аренде частных домов также возрос, хотя в большинстве исследованных регионов динамика была меньше, чем в сегменте квартир.

Наибольший прирост среди приведенных областей зафиксировали:

Черновицкая область — с 12,7 до 27 отзывов на объявление.

Винницкая — с 12,5 до 24,7.

Тернопольская — с 10,4 до 22,1.

Хмельницкая — с 14,2 до 24,7.

Львовская — с 10,5 до 19,2.

В то же время, по количеству отзывов на аренду домов в октябре лидировали другие регионы.

Самые высокие показатели наблюдались в Харьковской области — 37,4 отзыва на одно объявление, Кировоградской — 36,7, Черкасской — 33,6 и Полтавской — 32.

Аналитики предполагают, что рост интереса к частным домам может быть связан с желанием украинцев иметь более автономное жилье, в частности, с независимым отоплением и возможностью установить резервное электропитание.

Где украинцы активно покупают квартиры

На рынке покупки жилья конкуренция росла медленнее, чем в сегменте аренды.

В октябре 2026 года наибольшее количество отзывов на объявления о продаже однокомнатных квартир зафиксировали в Черкасской области — 10,2 по сравнению с 8,9 годом ранее.

Далее следуют Кировоградская область с показателем 9,7 отзыва и Черновицкая — 9,1.

В то же время рост активности потенциальных покупателей наблюдался и в других областях:

Хмельницкая — с 1,7 до 2,4 отзыва.

Закарпатская — с 3,6 до 4,4.

Львовская — с 4,6 до 5,5.

Днепропетровская — с 3,5 до 4,1.

Где больше всего интересуются покупкой домов

В сегменте продаж частных домов высокую конкуренцию зафиксировали в Черкасской области — 9,5 отзыва на объявление.

В Полтавской и Черновицкой областях этот показатель составлял по 7,6, а в Кировоградской — 7.

Наиболее заметный рост за год наблюдался в западных областях.

В частности, в Черновицкой области количество отзывов увеличилось с 5,5 до 7,6, в Закарпатской — с 3,9 до 5,2, во Львовской — с 3,6 до 4,5, а в Тернопольской — с 4,7 до 5,8.

Кто сегодня ищет жилье в Украине

По результатам опроса Factum Group, проведенного в сентябре 2026 года, среди потенциальных покупателей недвижимости 60% составляют мужчины и 40% женщины.

Самая возрастная группа покупателей — люди от 36 до 45 лет (34%). Еще 31% приходится на возрастную категорию 26−35 лет.

Среди потенциальных арендаторов 56% составляют мужчины, а 44% женщины. Наиболее активны две возрастные категории: 26−35 и 36−45 лет, каждая из которых охватывает по 31%.

Различается и финансовое положение искателей жилья.

Среди потенциальных покупателей 51% отметили, что могут позволить себе товары длительного пользования, однако большие покупки для них сложны.

Среди арендаторов 48% сообщили, что им хватает средств на еду и одежду, но приобретение товаров длительного использования требует значительных финансовых усилий.