В сентябре 2026 года экспорт украинских ИТ-услуг составил $552 млн, что на $2 млн или 0,4% меньше, чем в августе. В годовом исчислении показатель сократился на 0,9%. В то же время, за девять месяцев ИТ-отрасль принесла Украине более $5 млрд экспортной выручки. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Украина заработала более $5 млрд на ИТ-экспорте: кто обеспечивает наибольшие поступления
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Как изменился ИТ-экспорт
В августе 2026 года экспорт компьютерных услуг составил $554 млн, а в сентябре снизился до $552 млн.
По сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году также зафиксировано сокращение. В сентябре 2025 года Украина экспортировала ИТ-услуг на $557 млн. Следовательно, за год показатель снизился на $5 млн, или 0,9%.
В то же время, общая динамика за девять месяцев остается положительной.
За январь-сентябрь 2026 года экспорт ИТ-услуг принес Украине $5,016 млрд против $4,862 млрд за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, за год экспортная выручка отрасли увеличилась на $154 млн или на 3,2%.
По итогам третьего квартала объем ИТ-экспорта составил $1,67 млрд. Это на 1,3% больше, чем за третий квартал 2025 года, но на 1,5% меньше по сравнению со вторым кварталом 2026 года.
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Кто больше всего покупает украинские ИТ-услуги
Крупнейшим рынком сбыта украинских ИТ-услуг остаются США. В сентябре экспорт в эту страну составил $207 млн — около 37,5% общего месячного показателя.
В десятку крупнейших торговых партнеров также вошли Кипр, Великобритания, Мальта и Эстония.
Топ-10 стран по объему украинского ИТ-экспорта в сентябре 2026 года:
В общей сложности на эти десять стран пришлось около $448 млн, или более 81% сентябрьского экспорта ИТ-услуг.
Какую долю ИТ занимает в экспорте услуг
По данным НБУ, общий экспорт услуг Украины в сентябре 2026 года составил $1,407 млрд.
Из этой суммы $552 млн обеспечила ИТ-отрасль. Таким образом, доля компьютерных услуг составила 39,23% от общего экспорта услуг.
Несмотря на незначительное сокращение ИТ-экспорта, общая экспортная выручка от услуг в сентябре увеличилась на $40 млн или на 2,93% по сравнению с августом.
Какие перспективы у украинской ИТ-отрасли
По словам Гетманцева, украинский ИТ-сектор сохраняет позиции, несмотря на сложные условия работы, однако для дальнейшего роста необходимо развивать новые направления.
Одним из перспективных сегментов он назвал оборонные технологии (Defence Tech), в которых могут использоваться компетенции украинских ИТ-специалистов.
В частности, депутат обратил внимание на специальный правовой режим Defence City, предназначенный для поддержки оборонных производителей, привлечения инвестиций и масштабирования производства.
По данным Министерства обороны, в Defence City входят 63 украинских предприятия.
Для резидентов предусмотрены налоговые и таможенные стимулы, возможности релокации производства и другие инструменты поддержки.
Гетманцев подчеркнул, что важно не только создавать технологические разработки, но и превращать их в готовую продукцию для украинских войск с перспективой дальнейшего выхода на международные рынки.
Комментарии - 1
Непорядок, терміново підняти податки, прибрати ФОП, збільшити бюрократію та звітність, посилити фінансовий моніторинг.