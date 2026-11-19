В сентябре 2026 года экспорт украинских ИТ-услуг составил $552 млн, что на $2 млн или 0,4% меньше, чем в августе. В годовом исчислении показатель сократился на 0,9%. В то же время, за девять месяцев ИТ-отрасль принесла Украине более $5 млрд экспортной выручки. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка Украины.

За девять месяцев ИТ-отрасль принесла Украине более $5 млрд экспортной выручки.

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Как изменился ИТ-экспорт

В августе 2026 года экспорт компьютерных услуг составил $554 млн, а в сентябре снизился до $552 млн.

По сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году также зафиксировано сокращение. В сентябре 2025 года Украина экспортировала ИТ-услуг на $557 млн. Следовательно, за год показатель снизился на $5 млн, или 0,9%.

В то же время, общая динамика за девять месяцев остается положительной.

За январь-сентябрь 2026 года экспорт ИТ-услуг принес Украине $5,016 млрд против $4,862 млрд за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, за год экспортная выручка отрасли увеличилась на $154 млн или на 3,2%.

По итогам третьего квартала объем ИТ-экспорта составил $1,67 млрд. Это на 1,3% больше, чем за третий квартал 2025 года, но на 1,5% меньше по сравнению со вторым кварталом 2026 года.

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