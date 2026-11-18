Более 90% рынка пассажирских перевозок в Украине находится в тени, и правительство готовится жестко это исправить. Новый законопроект обещает клиентам тотальный контроль: от обязательных таксометров и фискальных чеков до проверки водителей по QR-коду. Однако за выведение из тени 200 тысяч таксистов придется платить именно пассажирам. «Минфин» разобрался, как будут работать новые правила, и останутся ли в Украине дешевые такси.

За последние 12 месяцев гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) принесли инвесторам 16,5% дохода, тогда как доллар подорожал на 8,5%, а банковские депозиты после уплаты налогов прибавили столько же. За этот же период инфляция в Украине составила 11%. Такие данные привел финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем Telegram-канале 18 ноября. Его расчеты показывают, какой из популярных инструментов сбережения продемонстрировал лучший результат за год.

Международный валютный фонд (МВФ) призвал Украину ускорить реформы налоговой системы, энергетического сектора, пенсионного обеспечения и борьбы с коррупцией. Выполнение взятых обязательств важно для разблокирования международного финансирования и сохранения макроэкономической стабильности. Об этом говорится в заявлении руководителя миссии МВФ Гэвина Грея от 16 ноября.

Украина рискует не выполнить европейские требования для присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA), даже если Верховная Рада окончательно примет соответствующий закон. Причиной могут стать поправки, не соответствующие нормам ЕС. Об этом 17 ноября заявил министр финансов Сергей Марченко во время круглого стола «Следи за деньгами: когда украинцы получат финансовый безвиз?», пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Украине придется отдать около $180 млрд по внешним долгам до 2062 года. Наибольшие суммы приходятся на 2029−2036 годы: за этот восьмилетний период страна должна выплатить $75,6 млрд, то есть 42% всех запланированных платежей. Такой график на основе данных Минфина обнародовал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.