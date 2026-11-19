В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 4,7 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает «Укравтопром».
Спрос на дизельные авто в Украине упал на 22%: названы самые популярные модели
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Из общего количества зарегистрированных дизельных автомобилей:
- 1,2 тыс. — новые авто. Это на 16% меньше, чем в октябре 2025 г.
- 3,5 тыс. — подержанные авто, ввезенные из-за границы. Их количество сократилось на 23% в годовом исчислении.
Таким образом, на импортируемые подержанные автомобили пришлось около 74% всех регистраций дизельных легковушек.
Самые новые дизельные автомобили
Лидером среди новых дизельных легковушек стал Volkswagen Touareg, который избрали 184 покупателя.
В пятерку самых популярных моделей вошли:
- Volkswagen Touareg — 184 авто.
- Renault Duster — 147 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 120 авто.
- Skoda Kodiaq — 114 авто.
- Volkswagen Tiguan — 97 авто.
Какие подержанные дизельные авто покупают украинцы
Среди импортированных дизельных автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовался Renault Megane — 302 регистрации.
В топ-5 вошли:
- Renault Megane — 302 авто.
- Skoda Octavia — 269 авто.
- Nissan Qashqai — 238 авто.
- Volkswagen Passat — 179 авто.
- Hyundai Santa Fe — 161 авто.
Несмотря на сокращение регистраций, подержанные дизельные легковушки остаются основной частью этого сегмента украинского авторынка.
Источник: Минфин
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