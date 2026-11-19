В октябре 2026 года украинцы приобрели 152 объекта жилой недвижимости в Турции, заняв четвертое место среди иностранных покупателей. Лидерами остаются граждане россии, купившие втрое больше жилья. Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TÜİK), обнародованные 17 ноября.
Кто скупает квартиры в Турции: украинцы попали в пятерку лидеров
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В октябре иностранцам было продано 2 259 жилых объектов, что на 0,9% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года. Доля иностранцев составила 1,7% общего объема продаж жилья в стране.
В то же время, общий рынок недвижимости Турции продемонстрировал существенное сокращение: количество сделок уменьшилось на 23,3% в годовом измерении — до 131 072.
Кто больше всего покупает недвижимость в Турции
По итогам октября 2026 года крупнейшими покупателями жилья среди иностранцев стали граждане:
Украинцы оказались на четвертой позиции, уступив покупателям из россии, Ирана и Ирака. В то же время они опередили граждан Германии, которые приобрели 123 объекта.
За весь 2025 год украинцы купили в Турции 1541 жилой объект. Для сравнения, граждане россии приобрели 3649 объектов, а Ирану — 1878.
Где иностранцы чаще всего покупают жилье
Самым популярным направлением остается Стамбул. В октябре иностранцы приобрели там 898 жилых объектов.
Второе место заняла Анталия с 752 соглашениями, третье — Мерсин, где продали 153 объекта. Далее следуют Анкара (95) и Елова (55).
На Стамбул и Анталию вместе пришлось около 73% всех продаж недвижимости иностранным гражданам.
Продажи жилья иностранцам сократились почти в три раза от пика
Несмотря на небольшой рост в октябре, в целом спрос иностранцев на турецкую недвижимость остается значительно ниже рекордных показателей предыдущих лет.
В 2022 году иностранцы приобрели 67 490 жилых объектов — это был исторический максимум. В 2025 году количество сделок сократилось до 21 534, то есть примерно на 68% по сравнению с пиковым годом.
За январь-октябрь 2026 года иностранцам продали 17 567 жилых объектов, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Почему иностранцы стали меньше покупать недвижимость
Среди факторов, которые могли повлиять на сокращение спроса, — усиление миграционных правил, удорожание недвижимости и изменение условий получения турецкого гражданства через инвестиции.
В частности, в 2022 году Турция повысила минимальную стоимость недвижимости для участия в программе получения гражданства из-за инвестиций до $400 тыс.
Дополнительным сдерживающим фактором стали ограничения по получению вида на жительство из-за владения недвижимостью в отдельных районах страны.
Тем не менее, Стамбул и Анталия остаются основными центрами спроса со стороны иностранных покупателей. В то же время, их доля в общем объеме сделок невелика, поэтому ситуация на турецком рынке жилья все больше зависит от внутреннего спроса и экономических условий в стране.
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