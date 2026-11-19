В октябре 2026 года украинцы приобрели 152 объекта жилой недвижимости в Турции, заняв четвертое место среди иностранных покупателей. Лидерами остаются граждане россии, купившие втрое больше жилья. Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TÜİK) , обнародованные 17 ноября.

В октябре 2026 года украинцы приобрели 152 объекта жилой недвижимости в Турции

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В октябре иностранцам было продано 2 259 жилых объектов, что на 0,9% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года. Доля иностранцев составила 1,7% общего объема продаж жилья в стране.

В то же время, общий рынок недвижимости Турции продемонстрировал существенное сокращение: количество сделок уменьшилось на 23,3% в годовом измерении — до 131 072.

Кто больше всего покупает недвижимость в Турции

По итогам октября 2026 года крупнейшими покупателями жилья среди иностранцев стали граждане:

Украинцы оказались на четвертой позиции, уступив покупателям из россии, Ирана и Ирака. В то же время они опередили граждан Германии, которые приобрели 123 объекта.

За весь 2025 год украинцы купили в Турции 1541 жилой объект. Для сравнения, граждане россии приобрели 3649 объектов, а Ирану — 1878.

Где иностранцы чаще всего покупают жилье

Самым популярным направлением остается Стамбул. В октябре иностранцы приобрели там 898 жилых объектов.

Второе место заняла Анталия с 752 соглашениями, третье — Мерсин, где продали 153 объекта. Далее следуют Анкара (95) и Елова (55).

На Стамбул и Анталию вместе пришлось около 73% всех продаж недвижимости иностранным гражданам.

Продажи жилья иностранцам сократились почти в три раза от пика

Несмотря на небольшой рост в октябре, в целом спрос иностранцев на турецкую недвижимость остается значительно ниже рекордных показателей предыдущих лет.

В 2022 году иностранцы приобрели 67 490 жилых объектов — это был исторический максимум. В 2025 году количество сделок сократилось до 21 534, то есть примерно на 68% по сравнению с пиковым годом.

За январь-октябрь 2026 года иностранцам продали 17 567 жилых объектов, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почему иностранцы стали меньше покупать недвижимость

Среди факторов, которые могли повлиять на сокращение спроса, — усиление миграционных правил, удорожание недвижимости и изменение условий получения турецкого гражданства через инвестиции.

В частности, в 2022 году Турция повысила минимальную стоимость недвижимости для участия в программе получения гражданства из-за инвестиций до $400 тыс.

Дополнительным сдерживающим фактором стали ограничения по получению вида на жительство из-за владения недвижимостью в отдельных районах страны.

Тем не менее, Стамбул и Анталия остаются основными центрами спроса со стороны иностранных покупателей. В то же время, их доля в общем объеме сделок невелика, поэтому ситуация на турецком рынке жилья все больше зависит от внутреннего спроса и экономических условий в стране.