Турция ввела новые условия получения вида на жительство для иностранных инвесторов. За вложения от $150 тысяч можно получить вид на жительство сроком на три года, а от $200 тысяч — на пять лет. В то же время, эта программа не предусматривает получение турецкого гражданства за инвестиции. Об этом говорится в решении турецких властей, опубликованном в официальном вестнике Resmî Gazete 18 ноября.

За вложения от $150 тысяч можно получить вид на жительство сроком на три года, а от $200 тысяч — на пять лет.

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Решение № 11994, подписанное президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 17 ноября, вступило в силу со дня опубликования.

Сколько нужно инвестировать

Новые правила предусматривают два уровня инвестиций в зависимости от желаемого срока проживания.

Инвестировать можно не только в долларах США, но и в эквивалентной сумме другой иностранной валюты.

В то же время инвестор должен хранить вложенные средства или соответствующие активы в течение не менее половины срока действия вида.

Следовательно, для трехлетнего разрешения инвестицию необходимо удерживать не менее 18 месяцев, для пятилетнего — 30 месяцев.

Куда можно вложить деньги?

Турецкие власти определили несколько разрешенных способов инвестирования.

Иностранцы могут:

Разместить деньги на депозите в банке, работающем в Турции.

Приобрести государственные долговые ценные бумаги.

Инвестировать в паи фондов недвижимости или венчурных инвестиционных фондов.

Внести взносы в определенные программы частного пенсионного обеспечения.

Соответствие инвестиций установленным требованиям будут проверяться профильными государственными регуляторами.

В частности, банковские депозиты будет контролировать орган банковского регулирования и надзора, государственные облигации — Министерство казначейства и финансов, а инвестиционные фонды — регулятор рынка капитала.

Важно, что непосредственная покупка квартиры или дома не входит в список инвестиций новой программы. Вложения в фонды недвижимости и приобретение самого объекта — разные способы инвестирования.

Могут получить удостоверение члены семьи

Программа распространяется на иностранцев, инвестирующих в турецкую экономику, но не работающих в стране.

Вместе с основным заявителем право на оформление вида могут иметь его супруг, а также несовершеннолетние или удерживаемые дети инвестора и его партнера.

В то же время, сам вид по этой программе не предоставляет автоматического права на трудоустройство в Турции.

Подробный порядок оформления документов и предоставление разрешений будет определяться Министерством внутренних дел Турции.

Можно ли получить гражданство

Отдельно турецкие власти отметили, что новые инвестиционные виды на жительство не будут рассматриваться как основание для получения гражданства в специальном порядке по статье 12 закона о турецком гражданстве.

Для иностранцев, стремящихся получить паспорт Турции за инвестиции, действует другая программа.

Она, в частности, предусматривает:

Покупка недвижимости стоимостью от $400 тысяч.

Инвестиции от $500 тысяч в определенные финансовые активы.

Для соответствующих инвестиций также действуют дополнительные условия, в частности, относительно минимального срока их сохранности.

Итак, новая программа с порогом от $150 тысяч направлена, прежде всего, на получение права проживать в Турции. Она не гарантирует приобретение гражданства, хотя не исключает возможности обращения за ним по другим предусмотренным законом основаниям.