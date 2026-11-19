Украинцы могут унаследовать право на компенсацию за жилье, уничтоженное в результате российской агрессии, даже если умерший владелец не успел получить или использовать жилищный сертификат. Однако для этого необходимо официально оформить наследство. Об этом сообщает Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции.

Можно ли унаследовать жилищный сертификат за разрушенное жилье: разъяснение Минюста

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Можно ли унаследовать компенсацию без жилищного сертификата

В Минюсте объясняют, что отсутствие сложившегося жилищного сертификата не лишает наследников права претендовать на компенсацию.

Согласно части четвертой статьи 1230 Гражданского кодекса Украины, наследник может получить право на компенсацию, которую умерший имел право получить при жизни.

В то же время, необходимо документально подтвердить законные основания для ее предоставления.

Как оформить наследство на жилищный сертификат

Для получения компенсации наследникам нужно пройти несколько этапов.

1. Обратиться к нотариусу. По общему правилу, срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня его открытия. Нотариусу следует сообщить об уничтоженном жилье, поданном заявлении на компенсацию или имеющемся сертификате.

2. Подготовить документы. Понадобятся паспорт, свидетельство о смерти владельца, документы о родственных связях, документы на недвижимость и информация о компенсации. Если есть завещание, о нем также следует сообщить.

3. Проверить статус компенсации. Необходимо выяснить, подавал ли умерший заявление, принято ли решение о предоставлении компенсации и сформирован жилищный сертификат.

4. Оформить наследственные права. Нотариус устанавливает круг наследников, проверяет состав наследства и основания выдачи соответствующего свидетельства.

При необходимости наследник или нотариус может направить запрос в соответствующую комиссию. Она должна в течение 30 календарных дней предоставить решение о наличии или отсутствии у умершего правовых оснований для получения компенсации.

Можно ли подать заявление к оформлению наследства

Да. Закон № 2923-IX разрешает наследникам обращаться с заявлением о компенсации за уничтоженное жилье еще до получения свидетельства о праве на наследство.

Соответствующий документ можно предоставить позже.

Однако окончательное решение о компенсации наследнику принимается только после получения свидетельства о праве на наследство.

Если наследников несколько

В Минюсте отмечают, что первоочередное обращение к нотариусу или доступ к жилищному сертификату не дают преимуществ перед другими наследниками.

При оформлении компенсации необходимо учитывать права всех лиц, принявших наследство.

Кроме того, предварительная регистрация уничтоженного жилья на имя наследника не всегда обязательна. Порядок оформления зависит от конкретных обстоятельств и имеющихся документов.

Можно ли продать или подарить жилищный сертификат

Нет. Согласно части девятой статьи 8 Закона № 2923-IX, жилищный сертификат может использовать исключительно его владелец или законный наследник.

Продажа, дарение или передача сертификата посторонним лицам запрещены

В Минюсте рекомендуют не откладывать оформление наследства из-за ожиданий компенсации. Своевременное обращение к нотариусу поможет определить необходимые документы и избежать риска пропуска установленных законом сроков.