Украина заняла второе место среди крупнейших криптовалютных рынков Восточной Европы по объему сделок. За период с июля 2025 года по июнь 2026 года криптоактивность в стране оценивается в $128,3 млрд, что на 0,2% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Chainalysis, обнародованное 17 ноября, пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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В то же время, Украина стала одним из главных направлений международных переводов в стейблкоинах. За год на украинские криптокошельки из-за границы поступило $12 млрд в таких активах.

Какие страны имеют самые большие крипторинки

По данным Chainalysis, крупнейшим криптовалютным рынком Восточной Европы остается россия с объемом операций в $284,1 млрд. Однако за год криптоактивность в стране сократилась на 14,7%.

Украина заняла вторую позицию, опередив Польшу, Чехию и Румынию.

Пятерка крупнейших крипторинков Восточной Европы:

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Объем криптовалютной экономики Восточной Европы за исследуемый период сократился на 7,9% — с $697,1 млрд до $642,1 млрд.

Это самая плохая динамика среди восьми регионов мира, которые исследовала Chainalysis. Для сравнения, глобальный показатель снизился всего на 1,6%.

В то же время, позитивную динамику продемонстрировали лишь четыре страны региона: Беларусь, Молдова, Болгария и Украина.

Украина получила $12 млрд в стейблкоинах

Одним из главных выводов исследования стал рост роли Украины как направления трансграничных криптовалютных переводов.

По подсчетам Chainalysis, в течение года объем международных переводов в стейблкоинах непосредственно между поступающими в Украину криптокошельками достиг $12 млрд.

Из этой суммы $2,41 млрд пришлось на розничные P2P-переводы в объеме до $10 тысяч за одну операцию.

Стейблкоины — это криптоактивы, стоимость которых обычно привязана к стабильному ориентиру, например доллару США. Благодаря этому они используются не только для торговли криптовалютами, но и для международных расчетов и переводов.

Аналитики Chainalysis связывают значительные объемы трансграничных переводов с украинской диаспорой и гражданами, выехавшими за границу из-за полномасштабной войны.

Откуда в Украину переводят больше всего криптовалюты

Украина стала главным направлением розничных P2P-переводов в стейблкоинах для 16 из 21 исследованного рынка, где объем выходных операций такого типа составлял не менее $5 млн.

Для 19 из этих 21 рынка Украина вошла в тройку крупнейших направлений переводов.

В частности, на украинские криптокошельки пришлась такая доля выходных розничных P2P-переводов в стейблкоинах:

Эти показатели отражают часть Украины в переводах из каждой отдельной страны, а не долю этих стран в общем объеме средств, полученных украинскими кошельками.

Chainalysis также исследовала связь между численностью украинцев за границей и объемами криптовалютных переводов.

Выяснилось, что страны с большей украинской диаспорой в целом посылают больше средств в стейблкоинах в Украину.

В частности, Канада стала крупнейшим источником небольших переводов, похожих по характеру на денежные переводы физических лиц: их объем составил $359 млн.

Что происходит с крипторинком Европы

Несмотря на всеобщее сокращение криптоактивности в Восточной Европе, небольшие транзакции и альтернативные способы обмена криптовалют продолжают развиваться.

По данным Chainalysis, объем розничных переводов на криптосервис вырос на 8,3%, тогда как объемы крупных переводов сократились.

Отдельно аналитики отметили Польшу, где объем сделок из-за криптовалютных банкоматов вырос на 120%. Около 90% таких операций приходилось на стейблкоины.

В Chainalysis объясняют, что поведение пользователей изменяется под влиянием войны, трансграничных финансовых потребностей, налоговых изменений и регуляторной неопределенности.

Для Украины результаты исследования свидетельствуют о высокой активности пользователей криптовалют и значительной роли стейблкоинов в трансграничных переводах.

При этом оценка крипторинка в $128,3 млрд отражает объем криптовалютных операций, а не стоимость принадлежащих украинцам криптоактивов или объем поступлений в государственный бюджет.