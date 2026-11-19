В Украине предлагают ограничить штрафы за технические ошибки в фискальных чеках регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО). Вместо санкций в размере 100−150% от стоимости проданного товара предприниматели при определенных условиях будут платить не более одной минимальной зарплаты за все однотипные нарушения, выявленные во время проверки. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Соответствующую поправку народный депутат предложил к готовящемуся ко второму чтению законопроекту № 16036.

Какие штрафы действуют сейчас

По словам Гетманцева, одной из наиболее болезненных проблем для предпринимателей остаются значительные штрафы за ошибки в обязательных реквизитах фискальных чеков.

В частности, если из-за недостатков оформления документ не признается надлежащим расчетным документом, к бизнесу могут применяться финансовые санкции, предусмотренные законом о РРО.

За соответствующие нарушения установлены штрафы:

100% стоимости проданных с нарушением товаров или услуг — за первое нарушение;

150% стоимости — за каждое следующее.

Гетманцев обратил внимание, что такие санкции могут применяться даже в случаях, когда предприниматель провел всю выручку через РРО, а техническая неточность не мешает определить, за что покупатель заплатил.

По мнению депутата, ответственность должна отвечать характеру нарушения, а не превращаться в непропорциональное наказание за технические ошибки.

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Как предлагают изменить штрафы

Гетманцев предлагает установить предельный размер финансовых санкций — не более одной минимальной заработной платы за все однотипные нарушения, обнаруженные в ходе одной проверки.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн. Следовательно, при ее нынешнем размере предложенный верхний предел штрафа был бы равен 8 647 грн.

В то же время, новое ограничение будет действовать не для всех нарушений. Для его применения необходимо одновременно выполнить следующие условия:

Ошибки в чеках не препятствуют идентификации продавца, товара и суммы сделки.

Расчет произведен через РРО или ПРРО на полную сумму.

Информация об операции должным образом передана в Государственную налоговую службу.

Таким образом, речь идет именно о технических недостатках в фискальных чеках, а не об освобождении от ответственности за сокрытие выручки, непроведение продаж через кассу или другие существенные нарушения.

Когда могут изменить правила

Соответствующие изменения предложены к законопроекту № 16036, зарегистрированному в Верховной Раде 4 сентября 2026 года.

Основная цель документа — имплементация положений европейской директивы ATAD по противодействию уклонению от уплаты налогов, в частности, правилам ограничения процентных расходов компаний.

13 октября парламент принял законопроект в первом чтении.

18 ноября профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять документ во втором чтении и целом.

Однако предложенное ограничение штрафов за ошибки в чеках еще не вступило в силу. Окончательные правила будут зависеть от редакции закона, поддержанного парламентом.

Что с бодикамерами при налоговых проверках

Отдельно Гетманцев вновь поднял вопрос о применении налоговиками бодикамер во время проверок.

Ранее депутат призвал ГНС сделать их использование обязательным, чтобы обеспечить прозрачность контрольных мер и снизить коррупционные риски.

По его словам, отсутствие обязательной видеофиксации проверок снижает эффективность такого инструмента.

Новой инициативой по штрафам депутат также рассчитывает уменьшить возможности злоупотреблений во время проверок и защитить предпринимателей, которые должным образом проводят расчетные операции.