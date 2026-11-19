Кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2026 составили 3,6 трлн грн. Из этой суммы 2,17 трлн грн, или 60,3%, направились на безопасность и оборону. В то же время, выполнение бюджетного плана по расходам за этот период составило 95%, что означает недофинансирование запланированных расходов на 192 млрд грн. Депутат Нина Южанина обратила внимание на необходимость объяснить, какие именно бюджетные расходы остались невыполненными.

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По ее данным, за январь-октябрь 2026 года выполнение плана общего фонда госбюджета по доходам составило 86% — недополучено более 442 млрд грн. По расходам план выполнен на 95%, что соответствует отставанию на 192 млрд. грн.

Именно по этой сумме, по мнению депутата, Минфин должен предоставить детальные объяснения: какие расходы не профинансировали, почему это произошло и как ситуация повлияет на исполнение бюджета до конца года.

На что тратит деньги государственный бюджет

По данным Минфина, общие кассовые расходы общего фонда за десять месяцев выросли на 432,5 млрд грн, или 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наибольшая часть направлена на безопасность и оборону — 2,17 трлн грн, или 60,3% всех расходов общего фонда.

Среди других основных направлений финансирования:

1,331 трлн грн — оплата труда работникам бюджетной сферы с начислениями;

592,7 млрд грн — социальное обеспечение, в частности пенсии, пособия и стипендии;

514 млрд грн — субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям и организациям;

506,5 млрд грн — оплата товаров и услуг;

305,8 млрд грн — обслуживание государственного долга;

244,2 млрд грн — трансферты местным бюджетам.



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Почему важно выяснить, куда не направили 192 миллиарда

До завершения 2026 года остается около полутора месяцев, а парламент уже работает над бюджетом на следующий год. В таких условиях фактическое исполнение бюджета текущего года является важным ориентиром для планирования доходов, расходов и дефицита в 2027 году.

Нина Южанина отмечает, что без целостной картины выполнения бюджета и учета реального состояния экономики и государственных финансов планирование в следующем году может быть недостаточно обоснованным.

В то же время, сам факт отставания от плана на 192 млрд грн не означает, что эти средства были потеряны или незаконно использованы. Речь идет о разнице между плановыми и фактическими кассовыми расходами. Для оценки причин необходимо детализировать, по каким бюджетным программам возникло отставание, является ли оно временным и планируют ли соответствующие расходы провести до конца года.

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