Топ-5 новостей за среду: ПриватБанк повысил ставки, украинцы накопили рекордные средства, а ВВП пошел на убыль

На депозитном рынке продолжается оживление: финансисты постепенно повышают доходность гривневых депозитов для частных клиентов. В то же время, доля срочных вкладов в банковской системе сокращается и уже находится на исторических минимумах. Почему так происходит, и что это значит для владельцев свободной гривны, рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

Правительство и парламент Чехии планируют наполовину снизить выплаты украинцам, имеющим в стране статус временной защиты.

В третьем квартале 2026 года украинцы увеличили валютные остатки на банковских счетах и депозитах на $336 млн. Это самый большой квартальный прирост за последние пять кварталов. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные Нацбанка.

В сентябре 2026 г. реальный ВВП Украины, по оценке Института экономических исследований и политических консультаций, сократился на 2,4% в годовом измерении. ИЭД также существенно ухудшил оценку за август: вместо ранее ожидаемого роста на 1,2%, эксперты теперь оценивают падение ВВП на 1,9%.

В Национальном банке Украины опровергли появившуюся в медиа информацию об отставке его председателя Андрея Пышного после обысков НАБУ и САП 21 октября. Ранее издание Dilo со ссылкой на источник на банковском рынке сообщило, что чиновник якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за состояния здоровья. В то же время, собеседники УНИАН и Forbes Ukraine заявили, что по состоянию на 15:00 заявления об отставке в НБУ не было.