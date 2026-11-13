Правительство перечислило 630 млн грн в уставный капитал Фонда энергоэффективности. Денежные средства уже поступили на счета учреждения, что позволит возобновить прием заявок от объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) на участие в программах «Энергодом» и «ВосстановиДОМ».
ОСМД снова смогут подавать заявки на модернизацию домов: правительство выделило 630 млн грн
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Прием новых заявок по этим программам был приостановлен 22 апреля 2026 года. Фонд объяснял паузу переходом на новую модель финансирования внутри европейского инструмента Ukraine Facility. Речь шла о необходимости адаптировать процедуры программ к требованиям ЕС, а не о нехватке средств для уже одобренных проектов: финансирование по ранее принятым заявкам было зарезервировано.
Как пополнение Фонда связано с Ukraine Facility
Выделение 630 млн грн стало исполнением Шага 10.17 Плана Украины в рамках Ukraine Facility — европейского инструмента финансовой поддержки Украины. Этот шаг относится к разделу 15 «Энергетический сектор».
То есть речь идет не только о бюджетном финансировании программ для ОСМД. Пополнение капитала Фонда является частью выполнения обязательств Украины по плану, согласованному с Европейским Союзом. Переход на правила Ukraine Facility должен обеспечить использование средств в соответствии с требованиями этого механизма.
Когда возобновят прием заявок
Несмотря на поступление средств, конкретной даты возобновления приема заявок правительство пока не назвал. Фонд ожидает необходимых согласований от Европейского Союза и международных партнеров. После получения учреждению должны объявить дату старта и обновленные условия участия.
ОСМД могут уже сейчас определить потребности своих домов, согласовать с жителями приоритетные работы и подготовить документы. Это поможет быстрее подать заявку после возобновления регистрации.
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Какие программы поддерживает Фонд
Программа «Энергодом» финансирует мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. К ней присоединились более 860 домов, где проживают более 237 тысяч украинцев. Общая сумма предоставленных грантов составляет около 2,9 млрд. грн.
Программа «ВосстановиДОМ» предусматривает гранты на восстановление многоквартирных домов, поврежденных в результате российской агрессии. С начала ее работы реализуется 1446 проектов, а сумма грантов превысила 2,6 млрд. грн. Благодаря программе около 400 тыс. украинцев получают возможность вернуться в свои дома.
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