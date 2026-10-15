Топ-5 новостей за четверг: НДС на посылки с AliExpress, снижение НДФЛ по аренде жилья и новый статус ЕС для украинцев

Временная защита для украинцев в ЕС продлена до 4 марта 2028 года. Это решение было принято странами Евросоюза в июле 2026 года. Однако европейские государства уже готовят механизмы перехода к другим правовым статусам. Соответствующее заключение было принято 13 октября 2026 года.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 16051−1, предусматривающий введение 20% НДС на товары стоимостью до €150, приобретенные украинцами через иностранные электронные платформы. Решение поддержали 255 народных депутатов. Новые правила должны работать с 1 июля 2027 года.

15 октября 2026 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 16051−1 о налогообложении международных посылок. В ходе рассмотрения депутаты также поддержали поправку, предусматривающую снижение ставки НДФЛ для доходов от аренды жилья с 18% до 5%. В то же время, военный сбор в размере 5% сохраняется. Об этом пишет заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Кабинет Министров упростил процедуры контроля импортных лекарственных средств, чтобы ускорить их поступление непосредственно в аптеки и больницы. Решение было принято на фоне российских атак на склады с медикаментами.

Инвестиционная группа ICU резко ухудшила макроэкономический прогноз для Украины. Теперь аналитики ожидают сокращения реального ВВП на 0,6% в 2026 году и еще на 1,9% в 2027 году. Еще в июне ICU прогнозировала рост экономики в этом году на 0,8%, а раньше — на 1,2%.