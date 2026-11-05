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5 ноября 2026, 12:12 Читати українською

Налоговые проверки от 1 млн грн и новые правила для ФОП: Рада готовит изменения в Налоговый кодекс

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Документ предусматривает повышение порога для отдельных налоговых проверок со 100 тыс. грн до 1 млн грн, возможность квартальной отчетности для ФОП и автоматическое заполнение налоговых документов. Об этом сообщил Глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).
Законопроект зарегистрирован 7 октября 2026, а 13 октября Верховная Рада поддержала его в первом чтении.
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Законопроект зарегистрирован 7 октября 2026, а 13 октября Верховная Рада поддержала его в первом чтении.

Что изменится для плательщиков НДС

Законопроект предусматривает ряд изменений, направленных на упрощение налогового администрирования.

В частности, предлагается:

  • Увеличить порог для проверок в 10 раз. Сумма задекларированного бюджетного возмещения или отрицательного значения НДС, которая может служить основанием для документальной внеплановой проверки, вырастет со 100 тыс. грн до 1 млн грн.

  • Разрешить квартальную отчетность ФОП. Предприниматели — плательщики НДС смогут самостоятельно выбирать месячный или квартальный отчетный период.

  • Автоматизировать налоговую отчетность. Электронный кабинет налогоплательщика сможет предварительно заполнять декларации и налоговые накладные на основе информации, имеющейся в ГНС.

  • Упростить оформление накладных. Плательщики НДС получат возможность составлять сводную налоговую накладную не позднее последнего дня месяца по операциям по поставке товаров и услуг неплательщикам НДС.

  • Облегчить перенесение отрицательного НДС. В случае преобразования юридического лица предлагается не проводить документальную проверку при своевременной перерегистрации соответствующей суммы.

Повышение порога до 1 млн грн не означает полной отмены налоговых проверок на меньшие суммы: законопроект меняет конкретное основание для их проведения.

Новые требования к продаже автомобилей и телефонов

При подготовке документа ко второму чтению также были учтены поправки по оформлению налоговых накладных при продаже транспортных средств и мобильных телефонов.

В частности, предполагается обязательное указание:

  • VIN-кода — для транспортных средств;
  • IMEI — для мобильных телефонов.

Кроме того, в законопроект добавили положения о налогообложении доходов физических лиц от продажи автомобилей в зависимости от срока пребывания транспортного средства в собственности.

Какие еще изменения предлагают

Документ также предусматривает усовершенствование временного механизма добровольной уплаты налоговых обязательств, начисленных по результатам документальных проверок во время военного положения.

Кроме того, плательщикам акцизного налога хотят временно разрешить приобретать акцизные марки без учета антифорстолинговых ограничений.

Отдельные положения законопроекта направлены на согласование Налогового кодекса с изменениями законодательства о секьюритизации и облигациях с покрытием.

Когда вступят в силу изменения

Как ранее писал «Минфин», 13 октября Верховная Рада приняла законопроект № 16037-д за основу. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата.

Пока документ еще не принят окончательно. После рекомендации профильного комитета его должен рассмотреть парламент во втором чтении.

В случае поддержки Верховной Радой, закон также должен пройти предусмотренную процедуру подписания и официального обнародования.

До вступления закона в силу предприниматели и другие плательщики НДС продолжают работать по действующим правилам.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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