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5 ноября 2026, 10:44 Читати українською

Метро в Германии вошло в десятку самых дорогих в мире: сколько стоит проезд

Метро Мюнхена, Гамбурга, Берлина и Нюрнберга попало в десятку самых дорогих в мире по стоимости разовой поездки. В Мюнхене билет стоит около €4,20, в Гамбурге — €4,10, в Берлине — €4. В то же время, регулярные пассажиры могут существенно сэкономить благодаря общенемецкому проездному Deutschlandticket, который с 1 января 2027 года подорожает до €66,80 в месяц. Об этом свидетельствует исследование Remitly, охватившее 94 системы метро в мире.

Метро Мюнхена, Гамбурга, Берлина и Нюрнберга попало в десятку самых дорогих в мире по стоимости разовой поездки.
Метро Мюнхена, Гамбурга, Берлина и Нюрнберга попало в десятку самых дорогих в мире по стоимости разовой поездки.
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Где самое дорогое метро в мире

По результатам исследования, самые дорогие разовые билеты зафиксированы в швейцарской Лозанне, датском Копенгагене и британском Лондоне.

Авторы исследования сравнивали стоимость одной поездки. В городах, где тариф зависит от транспортной зоны или расстояния, использовали усредненную цену.

В то же время, самым дешевым в рейтинге оказалось метро Каракаса в Венесуэле — около €0,02 за поездку. Среди городов с низкой стоимостью проезда также Калькутта, Манила, Алматы и Мехико.

Сколько будет стоить Deutschlandticket в 2027 году

Несмотря на высокую стоимость разовых билетов для пассажиров в Германии действует единственный месячный проездной Deutschlandticket.

С 1 января 2027 года его цена вырастет на €3,80 — с €63 до €66,80 в месяц.

При использовании в течение всех 12 месяцев расходы составят €801,60 в год.

Deutschlandticket позволяет неограниченно пользоваться местным и региональным общественным транспортом по всей Германии, в частности, метро (U-Bahn), городскими электричками (S-Bahn), автобусами, трамваями и региональными поездами.

Однако билет обычно не действует на скоростных и междугородных поездах ICE, IC и EC.

Проездной оформляется как подписка, которую можно отменить ежемесячно в соответствии с условиями перевозчика.

Почему Deutschlandticket дорожает

Как сообщило правительство Баварии, повышение цены с 2027 года рассчитано по новой формуле, учитывающей расходы транспортных компаний на персонал, энергию и эксплуатацию.

Для работников, получающих Deutschlandticket через работодателя, предусмотрен льготный Jobticket. Его базовая стоимость в 2027 году составит €63,46, а студенческий Semesterticket будет стоить €40,08 в месяц.

Какая стоимость одной поездки в метро Украины

  • Киев: с 15 июля 2026 г. тариф вырос с 8 до 30 грн. Для постоянных пассажиров действуют скидки на проездные билеты.
  • Харьков: метро остается бесплатным с 24 мая 2022 года.
  • Днепр: проезд стоит 10 грн с 3 января 2025 года.

Для сравнения с Германией: даже после повышения тарифа киевское метро остается значительно дешевле разовых билетов в метро Берлина, Мюнхена и Гамбурга.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
neverice
neverice
5 ноября 2026, 11:51
#
В цілому, норм практика — дорогий разовий квиток і дешевий проїзний на абсолютно весь громадський транспорт. Мінімум зайців та квитків чи налу. Повний контроль над тим, де, хто і скільки проїхав. Дуже зручно для пасажирів, особливо актуально, коли їхати з пересадками. Це суттєво вирівнює затрати на транспорт та покращує мобільність населення.
Ну, а тим, кому треба на метро проїхати 5 разів на рік — то або власники машин, або туристи. Обидві категорії не збідніють від витрат на 20 євро.
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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
5 ноября 2026, 12:59
#
Ну що, пора піднімати вартість проїзду в україні? Для цього ця стаття?
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