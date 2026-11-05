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5 ноября 2026, 10:00 Читати українською

$133 млн и криптовалюта Monero: как злоумышленники атаковали банк Crédit Mutuel Arkéa и что известно о схеме

Французская банковская группа Crédit Mutuel Arkéa стала жертвой масштабной кибератаки, в результате которой злоумышленники провели мошеннические транзакции примерно на €100 млн. Об этом сообщил The Block. Деньги вывели со счета самого финансового учреждения, после чего их могли перевести через другие банки и конвертировать в криптовалюты.

Французская банковская группа Crédit Mutuel Arkéa стала жертвой масштабной кибератаки, в результате которой злоумышленники провели мошеннические транзакции примерно на €100 млн.
Злоумышленники атаковали банк Crédit Mutuel Arkéa
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Об инциденте сначала сообщил блокчейн-исследователь ZachXBT. Он оценил похищенную сумму более $133 млн, проследив движение средств через счета на централизованных криптовалютных биржах. Впоследствии банк подтвердил факт атаки, но заявил, что окончательный размер ущерба еще устанавливается и ниже названной исследователем суммы.

Как злоумышленники выводили деньги из банка

По данным ZachXBT, первые подозрительные сделки были зафиксированы 1−2 ноября. Первоначально исследователь сообщил о выводе более $106 млн в стейблкоинах USDC и USDT со счетов на нескольких централизованных криптобиржах. Позже он обнаружил еще примерно $27 млн транзакций и увеличил оценку общих потерь до более чем $133 млн.

По его наблюдениям, злоумышленники активно обменивали USDC на Ethereum, переводили активы через обменные сервисы, а затем конвертировали часть средств в Monero — криптовалюту, ориентированную на повышенную конфиденциальность транзакций. Это усложняет отслеживание дальнейшего движения денег.

ZachXBT также предположил, что фактические потери могут быть больше, если учесть сделки вне бирж. В то же время он заявил, что имеет высокий уровень уверенности: за атакой не стоит северокорейская хакерская группировка Lazarus Group.

4 ноября Crédit Mutuel Arkéa официально подтвердил, что стал жертвой атаки, позволившей провести мошеннические операции. В дополнительном сообщении банк пояснил, что злоумышленники использовали его собственный счет для переводов другим банкам, откуда средства потенциально могли попасть на криптовалютные платформы.

Учреждение отдельно опровергло сообщение о том, что начальным каналом проникновения стала его дочерняя онлайн-банковская платформа Fortuneo. По версии банка, хакеры воспользовались платформой одного из его поставщиков услуг и таким образом получили доступ к Crédit Mutuel Arkéa. Банк назвал атаку сложной и совершённой извне, а не ставшей следствием человеческой ошибки.

Средства клиентов не пострадали, прокуратура начала расследование

После обнаружения атаки банк временно приостановил часть транзакций, чтобы заблокировать дальнейшие мошеннические переводы. Поэтому некоторые клиенты столкнулись с задержками банковских операций, в частности переводов.

Crédit Mutuel Arkéa заверил, что деньги клиентов не пострадали. По сообщению учреждения, инцидент локализовали, а работу операционных систем постепенно возобновили после дополнительных проверок и усиления защиты.

Банк также уведомил компетентные органы. Парижская прокуратура открыла расследование по факту атаки на автоматизированную систему обработки данных, совершенную организованной группой. Дело было передано французскому подразделению по борьбе с киберпреступностью.

ZachXBT раскритиковал финансовое учреждение за то, что, по его мнению, из-за недостаточно быстрого реагирования злоумышленники могли успеть отмыть более $30 млн. Он считает, что своевременное информирование правоохранителей и криптовалютных платформ могло бы помочь заморозить большую часть активов. Однако это оценка независимого исследователя, а не установленный правоохранителями факт.

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Масштаб банка и проблемы с отмыванием денег

Crédit Mutuel Arkéa — французская кооперативная банковская группа со штаб-квартирой в Бретани. Она объединяет региональные структуры Crédit Mutuel de Bretagne и Crédit Mutuel du Sud-Ouest, а также ряд дочерних компаний, включая онлайн-банк Fortuneo.

По данным Reuters, группа обслуживает около 5,8 млн клиентов, а ее активы составляют примерно €211,5 млрд. Банк отмечает, что ущерб от кибератаки не угрожает его финансовой устойчивости.

Но в январе 2017 года Национальная конфедерация Crédit Mutuel объявила выговор Crédit Mutuel Arkéa. Претензии касались предоставления документов для пруденциального надзора, выполнения обязательств по финансовой солидарности внутри группы, использования совместного бренда и открытия банкоматов за пределами территории деятельности учреждения. Это было внутреннее дисциплинарное дело, а не обвинение в отмывании денег.

В марте 2018 года французский Государственный совет рассмотрел спор между Arkéa и Национальной конфедерацией Crédit Mutuel. Суд отклонил большинство претензий банка к полномочиям конфедерации, но признал процедуру наложения дисциплинарных санкций нарушающей принцип беспристрастности. Это также был корпоративно-регуляторный спор, а не дело финансовых преступлений.

В то же время Crédit Mutuel Arkéa публикует собственные документы о политике противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. В них группа заявляет о наличии соответствующих процедур контроля, внутренних проверок и отчетности перед надзорными органами. Однако такие документы являются описанием политики самого банка, а не независимым подтверждением эффективности всех механизмов контроля.

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Источник: Минфин
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