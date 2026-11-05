До 500 тысяч гривен на ремонт жилья: кто может получить компенсацию за ущерб от войны

Украинцы, чье жилье пострадало в результате российской агрессии, могут получить государственную компенсацию на ремонт или приобретение нового дома. В то же время граждане и бизнес имеют возможность зарегистрировать нанесенные войной убытки в международном Реестре RD4U для их возможного возмещения в будущем.

В настоящее время действуют два механизма — государственная программа «єВідновлення» и международный Реестр убытков, имеющих разное назначение.

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В настоящее время действуют два механизма — государственная программа «єВідновлення» и международный Реестр убытков, имеющих разное назначение.

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Сколько можно получить по программе «єВідновлення»

Государственная программа предусматривает компенсацию владельцам поврежденного или уничтоженного жилья при установленных законодательством условиях.

Размер пособия зависит от характера повреждений и типа недвижимости.

Для поврежденного жилья средства зачисляют на специальную карточку «єВідновлення». Если компенсация превышает 200 тыс. грн, ее выплачивают двумя частями.

Поврежденное жилье

Если жилье полностью уничтожено, владелец может получить жилищный сертификат для приобретения другой недвижимости. Для разрушенного частного дома предусмотрена возможность денежной компенсации на строительство на собственном земельном участке.

Как подать заявление на компенсацию

Для получения помощи необходимо сообщить о повреждении или уничтожении недвижимости и подать заявление через портал или приложение «Дия».

Сделать это можно через ЦНАП или нотариуса.

После подачи заявления уполномоченная комиссия проверяет информацию, оценивает повреждения и определяет сумму компенсации.

Подать заявление можно через соответствующий сервис «Дия» .

Как работает международный Реестр убытков

Отдельно украинцы могут воспользоваться международным Реестром ущерба, нанесенного агрессией россии против Украины (RD4U).

С 30 сентября 2026 года для подачи открыты все 43 категории заявлений: 21 — для физических лиц, 11 — для юридических лиц и 11 — для государства Украина.

Через Реестр можно зафиксировать не только уничтожение имущества, но и другие потери, предусмотренные соответствующими категориями, в том числе вред здоровью, вынужденное перемещение и экономический ущерб.

Заявления представляют в электронном виде через портал «Дия» с добавлением имеющихся доказательств: фотографий, актов обследования, документов правоохранительных органов и других подтверждений.

Подача заявления в международный Реестр не означает автоматического получения денег. Его задача — зарегистрировать требования и доказательства для дальнейшего рассмотрения международным компенсационным механизмом.

Можно ли воспользоваться обоими механизмами

Да, государственная программа и международный Реестр имеют разное назначение и могут дополнять друг друга.

«єВідновлення» позволяет получить компенсацию для ремонта или замены уничтоженного жилья уже сейчас. Международный Реестр фиксирует убытки для дальнейшего рассмотрения компенсационных требований.

В то же время в заявлениях необходимо достоверно указывать информацию об уже полученных компенсациях, чтобы избежать двойного возмещения одних и тех же потерь.

Подробнее о подаче заявлений можно узнать на портале «Дия» .