Мемкоины Трампа обрушились после выборов в США: MELANIA упала до исторического минимума

Криптовалюты, связанные с президентом США Дональдом Трампом и его семьей, резко подешевели после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс, сообщает BeInCrypto. Пока основные цифровые активы возобновлялись, мемкоины Official Trump (TRUMP) и Melania Meme (MELANIA) обновили исторические минимумы.

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По состоянию на момент подготовки материала MELANIA стоила около $0,063, опустившись до самого низкого уровня за всю историю торгов. Токен TRUMP торговался примерно по $1,25 по сравнению с абсолютным минимумом в $1,21, который был при запуске в январе 2025 года. По данным BeInCrypto, за предыдущие 24 часа TRUMP потерял 18,1%, а MELANIA — 13,15%.

Это произошло на фоне противоположной динамики более широкого крипторинка. Биткоин за тот же период подорожал на 4,36%, Ethereum — на 6,5%. То есть инвесторы не отказывались от криптовалют в целом, но активно продавали активы, связанные с политической фигурой Трампа.

TRUMP и MELANIA потеряли почти всю стоимость от пиковых значений

Мемкоин Official Trump был запущен в январе 2025 года накануне инаугурации президента США. После старта его цена взлетела до исторического максимума в $73,43. Теперь токен стоит примерно на 98,3% дешевле пикового значения.

Еще хуже ситуация с MELANIA — криптовалютой, связанной с первой леди США Меланией Трамп. Ее исторический максимум составил около $13,05. При цене примерно $0,063 токен потерял более 99,5% стоимости от пика.

Падение затронуло и другие активы, связанные с семьей президента. Токен World Liberty Financial (WLFI), представляющий DeFi-проект при поддержке семьи Трампа, в течение торгов 4 ноября опускался до исторического минимума $0,04575. В то же время он возобновился и на момент публикации материала рос примерно на 3,2% — до $0,04758.

Победа демократов усилила политические риски для криптобизнеса Трампа

Распродажа токенов совпала с победой демократов, получивших контроль над обеими палатами Конгресса США. Это может осложнить продвижение законодательных инициатив Дональда Трампа, в том числе в сфере криптовалют, а также усилить контроль за бизнесом его семьи.

Демократы уже заявляли о намерении расследовать финансовые проекты, связанные с президентом. В частности, будущий глава Комитета по надзору Палаты представителей Роберт Гарсия сообщил о планах проверить криптовалютные соглашения семьи Трампа.

Среди вопросов, привлекающих внимание демократов, инвестиция на $500 млн, осуществленная представителем королевской семьи ОАЭ в проект World Liberty Financial. Ранее сенатор Элизабет Уоррен и другие демократы потребовали провести слушания по этому соглашению.

После начала работы нового состава Конгресса в январе демократы получат больше возможностей для парламентских расследований, в частности, право требовать документы и свидетельства. Это создает дополнительную неопределенность для компаний, связанных с президентом.

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Падение коснулось и компании Трампа на фондовом рынке

Отрицательная реакция инвесторов не ограничилась криптовалютами. Акции Trump Media & Technology Group, которой принадлежит социальная сеть Truth Social, подешевели 4 ноября на 24,54% — до $4,49 за бумагу. Это стало самой низкой ценой закрытия за всю историю торгов акциями компании на Nasdaq.

Таким образом, избирательные результаты стали дополнительным фактором давления на активы, стоимость которых во многом зависит от политического имиджа Дональда Трампа. В отличие от биткоина и Ethereum, поддерживающих более широкий спрос на криптовалюты, мемкоины семьи президента оказались особенно чувствительны к изменению политических ожиданий.

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