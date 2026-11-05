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5 ноября 2026, 9:43 Читати українською

Зарядка электромобиля в Украине: сколько стоят 100 км дома и на публичных станциях

Стоимость поездки на электромобили в Украине может отличаться более чем в десять раз в зависимости от места зарядки. При потреблении 18 кВтч на 100 км ночная домашняя зарядка обойдется примерно в 39 грн, тогда как на скоростной публичной станции — почти в 396 грн. Об этом свидетельствуют расчеты Института исследований авторынка (ИДА) на основе тарифов зарядных станций на 3 ноября 2026 года.

Стоимость поездки на электромобили в Украине может отличаться более чем в десять раз в зависимости от места зарядки.
Стоимость поездки на электромобили в Украине может отличаться более чем в десять раз в зависимости от места зарядки.
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Сколько стоят 100 км на электромобиле

Для сравнения эксперты взяли условный электромобиль, требующий 18 кВтч оплаченной электроэнергии на 100 км пробега. Этот показатель уже учитывает потери энергии при зарядке.

Сколько стоят 100 км на электромобиле

Для сравнения эксперты взяли условный электромобиль, требующий 18 кВтч оплаченной электроэнергии на 100 км пробега. Этот показатель уже учитывает потери энергии при зарядке.

Следовательно, зарядка на скоростной станции обходится примерно в 10,2 раза дороже, чем дома по ночному тарифу.

В то же время, между обычными публичными AC-станциями и скоростными DC-станциями разница составляет около 36 грн на 100 км.

Сколько стоит одна зарядка

По данным EVBOOST, на 3 ноября тарифы публичных зарядных станций существенно отличались в зависимости от оператора и конкретной локации.

На станциях переменного тока (AC) цены колебались от 6,99 до 37 грн/кВтч, а на скоростных станциях постоянного тока (DC мощностью от 40 кВт) — от 11,99 до 39,99 грн/кВтч.

Если водитель пополнит запас энергии на 40 кВтч, расходы по медиа тарифам составят:

  • 799,60 грн — на обычной публичной AC-станции.
  • 879,60 грн — на скоростной DC-станции.

На самых дорогих станциях по исследованной выборке такая зарядка может стоить около 1 600 грн.

Как сэкономить на домашней зарядке

Для бытовых потребителей обычный тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВтч.

Владельцы двухзонных счетчиков могут заряжать электромобиль с 23:00 до 07:00 по более низкой цене — 2,16 грн/кВтч.

В то же время экономия зависит от мощности зарядного оборудования. Например, при мощности 2,3 кВт в течение восьми ночных часов можно получить около 18,4 кВтч электроэнергии.

Для домохозяйств с надлежащим образом оформленным электроотоплением в течение отопительного сезона действуют отдельные тарифы. Первые 2 000 кВт·ч в месяц стоят 2,64 грн/кВт·ч, а сверх этого объема — 4,32 грн/кВт·ч. Лимит распространяется на все потребление дома, в частности заряжание автомобиля.

Где больше всего зарядных станций

По данным исследования, среди сетей с зарядными локациями мощностью от 40 кВт больше записей в каталоге EVBOOST имеют:

Четыре сети вместе охватывают около 90% записей в соответствующей выборке. Однако один адрес может содержать несколько зарядных локаций, поэтому данные не следует отождествлять с количеством уникальных адресов АЗС или зарядных комплексов.

Больше скоростных зарядных локаций с известными тарифами зафиксировано на Киевщине — 573. Далее следуют Львовская (182), Одесская (142), Днепропетровская (139) и Харьковская (119) области.

Среди исследованных регионов самая низкая медианная цена быстрой зарядки зафиксирована в Николаевской области — 20,50 грн/кВтч, самая высокая — в Ровенской области, 22,99 грн/кВтч.

От чего зависит стоимость поездки

Эксперты отмечают, что расходы на электромобиль зависят не только от его энергопотребления, но и способа зарядки.

Водителям, которые регулярно заряжаются дома, эксплуатация электромобиля обходится существенно дешевле, чем пользующимся преимущественно публичными станциями.

Для точного расчета следует учитывать собственное потребление электроэнергии, тарифы конкретных станций и дополнительные платежи за парковку или простой.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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VladimirVG
VladimirVG
5 ноября 2026, 13:45
#
Дивно, що це поки поза поглядом всебачущого Гетьманцева. Це ж клондайк. Держава (читай — платники податків) надає субсідію власникам електрокарів.
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