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5 ноября 2026, 10:12 Читати українською

Украинцам будут выплачивать дополнительные 30 тысяч гривен ежемесячно: кто получит деньги

Кабинет Министров Украины принял решение о дополнительных выплатах специалистам, восстанавливающим объекты критической инфраструктуры после российских обстрелов. Сотрудники аварийно-восстановительных бригад будут получать по 30 тыс. грн за каждый месяц участия в восстановительных работах. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

Кабинет Министров Украины принял решение о дополнительных выплатах специалистам, восстанавливающим объекты критической инфраструктуры после российских обстрелов.
Сотрудники аварийно-восстановительных бригад будут получать по 30 тыс. грн за каждый месяц участия в восстановительных работах.
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Кто получит дополнительные выплаты

Государственная помощь предусмотрена для специалистов, непосредственно участвующих в восстановлении поврежденных российскими атаками объектов.

В частности, выплаты будут получать:

  • Энергетики возобновляющие электросети и другие объекты энергетики.
  • Работники теплоснабжающих предприятий.
  • Газовики.
  • Работники предприятий водоснабжения и водоотведения.
  • Сотрудники коммунальных служб.
  • Железнодорожники, вовлеченные в восстановление инфраструктуры.

Доплаты предназначены именно специалистам, участвующим в восстановительных работах, а не всем работникам перечисленных отраслей.

Читайте также: После атак на энергосистему: энергетикам начислят по 20 тысяч гривен помощи

Когда начнут выплачивать деньги

По словам премьер-министра, дополнительные 30 тыс. грн будут начисляться за каждый месяц участия в восстановительных работах, начиная с ноября 2026 года и до завершения отопительного сезона.

Решение было принято по поручению президента Украины.

Подробный порядок оформления и перечисления средств в уведомлении правительства не уточняется.

Почему ввели доплаты

Сергей Корецкий отметил, что масштабы российских атак на критическую инфраструктуру оказались беспрецедентными за время полномасштабной войны.

По его словам, с августа 2026 года зафиксировано более 2 тысяч попаданий по объектам критической инфраструктуры. Из-за повреждений электросетей и других объектов ремонтным бригадам приходится многократно восстанавливать те же участки.

Правительство объясняет введение выплат необходимостью поддержать работников, обеспечивающих восстановление электро-, тепло- и водоснабжения, а также железнодорожного сообщения.

Что было раньше

Программа дополнительных выплат для аварийно-восстановительных бригад уже действовала в Украине. Ранее для соответствующих категорий работников предполагалась помощь в размере 20 тыс. грн в месяц.

Осенью президент поручил правительству возобновить поддержку специалистов, восстанавливающих инфраструктуру после обстрелов. Новое решение предусматривает выплату по 30 тыс. грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
5 ноября 2026, 10:23
#
Для чого ці брехливі заголовки? При чому тут українці?? Платять тільки безпосередньо працівникам на відбудові. Платили і раніше, трохи менше, а зараз при інфляції підняли оплату трохи. Але отримати її - той ще квест ((
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